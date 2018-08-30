Ця е-послуга Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в електронному вигляді надаватиметься лише на підставі будпаспорта. Вона стосується фізичних осіб, які побажали власними силами зводити приватні оселі. Йдеться про спорудження приватних житлових будинків, індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових і дачних осель заввишки не більш як два поверхи та площею не більш як 300 кв. метрів.
Індивідуальна житлова забудова досить популярна серед українців. Торік розпочато 51 тисячу будівництв на підставі будівельного паспорта. Це 75% загальної кількості документів декларативного характеру про початок будівельних робіт.
У спеціальному електронному віконці громадяни можуть навіть не виходячи з дому за кілька хвилин оформити право на будівництво.
У відомстві пояснюють, що е-послуга зазнала двох новацій. Відтепер із поданням такого повідомлення внесення даних до Реєстру дозвільних документів ДАБІ здійснюватиметься цілком автоматично — без участі посадовців. Раніше, попри декларативний характер послуги, такі повідомлення все ще підлягали попередньому розгляду співробітниками відповідних органів влади.
За словами голови інспекції Олексія Кудрявцева, громадяни на всі 100 відсотків будуть захищені від будь-яких зловживань з боку посадовців різних рангів.
Як вважає заступник міністра юстиції з питань реєстрації Олена Сукманова, крок за кроком наша країна наближається до того, що в недалекому майбутньому 90% усіх послуг, які надає держава, будуть електронними.
У ДАБІ зазначають: щоб зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт, достатньо мати електронний цифровий підпис, оформлене право власності на земельну ділянку та будпаспорт. Як пояснили у ДАБІ, отримати електронний цифровий підпис просто: це можуть зробити протягом кількох хвилин усі власники кредитних карток Приватбанку, заходячи на сайт privat24.ua. Однак у прес-службі ДАБІ заявили «УК», що не знають, як отримати такий підпис можуть громадяни, котрі не мають особистої кредитної картки цієї фінансової установи.
Щоб з’ясувати всі питання, пов’язані з реєстрацією повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта, громадяни можуть звертатися на гарячу лінію ДАБІ 0-800-210-11. Кореспондент «УК» зателефонував на цю лінію і отримав консультацію.
На сайті ДАБІ треба обрати потрібний розділ і заповнити відповідну форму. Достатньо вказати кадастровий номер, натиснути «Запитати дані», і вся інформація відобразиться у цій формі.