Уряд затвердив нові заходи щодо посилення карантину в Україні. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відео зверненні, поширеному в його Телеграм-каналі.
За його словами, Кабмін здатен мінімізувати поширення коронавірусу в країні.
«Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують розповсюдження вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику», — заявив Шмигаль.
Йдеться також про:
♦ обмеження кількості пунктів пропуску на державному кордоні – тих, що працюють залишиться 21;
♦ обов'язкову 14-денну обсервацію всіх, хто повертається з-за кордону;
♦ заборону пересування вулицями більше двох людей (за винятком осіб, що супроводжують дітей);
♦ обов'язкове носіння маски.
Денис Шмигаль також закликав утриматися від походів на шашлики, прогулянок парками та відвідувань масових місць відпочинку на найближчі 3-4 тижні. «Це насправді допоможе уникнути тієї ситуації, яка є в інших країнах, де хвороба розвивається гіперболічно, дуже швидко і з фатальними наслідками», – йдеться у відео зверненні Прем’єра.
Щодо вірогідності послаблення карантину, Денис Шмигаль вважає, що про це можна буде говорити в разі динаміки зниження захворюваності. Скажімо, наприкінці квітня. Тож спершу на роботу мають вийти люди працездатного віку, водночас відновлюватиметься рух громадського транспорту, що на початку травня забезпечить «рестарт економіки». Адже Україна не може дозволити собі не працювати півроку або навіть два-три місяці, наголосив Прем’єр-міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»