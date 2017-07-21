Одна із втілюваних вітчизняним урядом реформ набирає обертів, якісно змінюючи країну. Центр віддає територіям дедалі більше повноважень і відповідних фінансів на їхнє виконання, зростає кількість об’єднаних територіальних громад, отже громадяни стають повноважними господарями своєї долі. Водночас актуальна проблема балансу державних і місцевих інтересів і створення сучасної ефективної системи управління. Учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман взяв участь у форумі з питань реформи децентралізації, який організувала Тернопільська обласна державна адміністрація за підтримки уряду, Ради Європи і проектів міжнародної технічної допомоги.

«Завершення об’єднання громад, проведення секторальних реформ, місцевий економічний розвиток і залучення громадян до ухвалення рішень — такі головні пріоритети децентралізації, що стала однією з найуспішніших реформ у країні», — сказав Прем’єр-міністр під час форуму «Децентралізація — основа формування ефективної системи управління та місцевого розвитку» в Тернополі.

Аналізуючи здобутки розпочатої три роки тому реформи з децентралізації влади, Володимир Гройсман наголосив, що доходи місцевих бюджетів за цей час зросли на 100 мільярдів гривень. І це стало одним зі стимулів об’єднання громад. За словами глави уряду, загалом в Україні об’єдналися понад 400 громад, і вони вже формують бездотаційні бюджети, виходять на безпосередні міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Глава уряду завважив, що попри труднощі, децентралізація виходить на новий етап втілення.

Необхідно завершити процес об’єднання територіальних громад через діалог і постійний контакт з людьми, визначити оптимальну модель розподілу повноважень і сформувати модель системи представництва центральних органів виконавчої влади на місцях. «Треба оптимізувати процеси і робити все для того, щоб влада стала ефективною. Реформа, яку ми з вами робимо, не реформа для посадовців. Це реформа для людей, вона дає змогу отримати нову якість, шанс на успіх», — наголосив глава уряду.

Далі — провадження секторальних реформ у галузях освіти й охорони здоров’я, поліпшення інвестиційного клімату. Окремий рядок — розвиток земельних відносин і цільова підтримка малого й середнього бізнесу на селі. У цьому контексті Володимир Гройсман повідомив, що уряд закладатиме у проект бюджету на 2018 рік не менш як мільярд гривень на програму підтримки фермерства, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Він наголосив, що українців має об’єднувати ідея заможної сильної економічно розвиненої України. А розвиток фермерства може стати основою для прискорення економічного зростання в країні. У цьому розрізі головне — підвищити рівень переробки сировинних продуктів і створити додаткову додану вартість.

Програма підтримки фермерства з’явиться до 1 серпня. В уряді сподіваються, що вона дасть змогу невеликим фермерським господарствам стати основою аграрного сектору країни. Загалом у межах земельної реформи розглядають можливість дозволити купівлю не лише громадянам України до 200 гектарів землі, а й сімейним фермерським господарствам — до тисячі гектарів.

Володимир Гройсман вважає за потрібне підготувати такий проект закону, який би надав право володіння і управління землею за межами населених пунктів об’єднаним територіальним громадам. Він поінформував учасників форуму й про те, що майже 5,5 мільярда доларів Україна щорічно витрачає з бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду, а 5% ВВП — на безпеку та оборону. Окремо він відповів на закид тих, хто замість реформ волів би все відразу роздати й поділити: «Це не найкращий шлях. Реформи нам потрібні як повітря».

Наступне зауваження стосувалося реформи державної служби. Кабмін планує переглянути структуру 10 міністерств і створити в них спеціальні директорати, які вестимуть політику органів влади.

На Тернопіллі глава уряду також ознайомився з господарською діяльністю місцевих підприємств і заклав капсулу під будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена «Тернопіль».