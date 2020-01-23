Після свого призначення наприкінці серпня наймолодший Прем’єр-міністр в історії України Олексій Гончарук оприлюднив бачення своїм урядом нової епохи, яка базується на цінностях свободи й справедливості. Завдяки отриманій довірі та дотриманню принципу відкритості інформації нове покоління чиновників, обраних народом, наполегливо відбудовує репутацію своєї країни та працює над тим, щоб люди, а не держава, перебували в центрі їхньої уваги.

— Як наймолодший в історії країни Прем’єр-міністр ви пропонуєте нове бачення. Які основні рішення ви ухвалили на сьогодні та як вони вплинуть на майбутнє України?

— Це момент змін для країни. До того, як очолив уряд, я керував найбільшим аналітичним центром, який з’явився після Революції гідності 2014 року та був головним рушієм реформ. Це була чудова нагода для мене справді розібратися в тому, як працює уряд, а також зібрати команду. Я говорю про 30 людей, які після Революції гідності залишили свої приватні інтереси й бізнес, приєднавшись до уряду. Революція змінила нашу країну; середній клас зрозумів, що це їхня країна і що вони мають щось робити. Говорячи про уряд, я хочу, щоб ми зосереджувалися не на моїй особистості, а на поколінні, яке вирішило взяти на себе відповідальність. Ми спостерігаємо цілковиту зміну поколінь в уряді, і це головна причина, чому ми вважаємо, що нам вдасться досягти стійких змін. Президент Володимир Зеленський — феномен і меседж нового покоління старому, який полягає в тому, що практики, які існували раніше, не залишаться, їх буде змінено.

— Ті зміни, які зараз відбуваються, — це головним чином питання різниці між поколіннями?

— У нас зараз наймолодший за весь час існування держави Президент, наймолодший парламент і наймолодший уряд. Але це насправді не про вік; це стосується підходів — саме це робить нас іншими. Ми тут не для захисту власних приватних інтересів, а для того, щоб служити суспільним інте­ресам у новій країні, яку ми маємо будувати. Основні ідеї цього нового підходу базуються на антропроцентричних цінностях, тобто в центрі всього люди. Вони більше не є слугами держави, як це було раніше. Основна місія держави — створити умови для того, щоб люди були щасливими. Я вважаю, що для цього потрібно надати людям свободу. І пострадянське середовище в Українській державі заважало цьому. Ще один важливий для нас принцип — принцип справедливості, а це означає, що держава не має бути інструментом в руках однієї групи людей, аби ті нав’язували бажане іншій групі. Наша відповідь на цю ситуацію — створення рівних умов для всіх. Усі наші плани базуються на цих цінностях.

— Чи можете ви надати конкретні приклади цього?

— Наприклад, земельна реформа. Вона не про створення ринку, вона про відновлення справедливості. Надто довго людей було позбавлено права розпоряджатися власним майном. Багато з цих людей звернулися до Європейського суду, і навіть коли вони виграли ці справи, вони не змогли відновити справедливість в Україні. Свобода означає, що не має бути зайвих обмежень, а справедливість означає, що держава не має слугувати інтересам однієї групи людей за рахунок інших груп і в жодному разі не має бути інструментом примусу.

— Як уряд планує стимулювати економічне зростання?

— Ми маємо розуміти, що головні ресурси ХХІ століття — це інформація та репутація, а не нафта чи природний газ. Якщо у вас хороша репутація, значить, вам довіряють і ви можете отримати доступ до всіх бажаних ресурсів. Саме це відрізняє так звані розвинені країни від України — вони мають надійніші ресурси. Причина, чому ми відрізняємося, дуже проста: Україні ніхто не довіряє. Тому одна з наших цілей — відновлення довіри до нашої країни.

Тепер щодо інформації. Я вважаю, що інформаційні бар’єри також завдають шкоди. Інформація має бути відкритою, а відкриті дані мають стати нашою релігією. Це створить чудові можливості для розвитку нашої економіки. Відкрита інформація надає можливість інвесторам планувати свої майбутні операції, і це те, що стимулює людей. Я думаю, що Україна може бути провідною країною в цьому процесі збільшення можливостей.

— Чи є в Україні кадрові ресурси для проведення цих змін?

— Інформація — це також про технології та знання, адже якщо ти вмієш керувати відкритою інформацією, ти набагато сильніший. Ось чому ми збираємось інвестувати в людський капітал. Для нас дуже важливо, щоб українці стали освіченішими та мали кращий доступ до найсучасніших інформаційних ресурсів. Проникнення інтернету — дуже важливий аспект цього, тому дуже важливо охопити всю територію підключенням до інтернету. Це дасть нам змогу подолати цифровий розрив та усунути розрив між міською та сільською територією, де діти обмежені в доступі до якісної освіти та інформації. Медична допомога також залишається важливим аспектом, оскільки наша тривалість життя низька, і люди вмирають набагато раніше, ніж мали б, — або в автомобільних аваріях, або через відсутність достатньої кількості служб екстреної допомоги людям, які перенесли ті ж таки інфаркти наприклад. Це може здатися дрібницею, але ми думаємо, що наш акцент на людський капітал виявиться правильним у середньостроковій перспективі. Найважливіший капітал, який ми маємо, — це люди, і те, що нам потрібно зробити для них, — це зробити їх вільними та щасливими. Вільні та щасливі люди можуть зробити будь-яку країну заможною та забезпечити її процвітання.

— Ви стверджували, що країна не може просто зростати на два-три відсотки, а натомість повинна зростати на п’ять-сім відсотків. Одним із механізмів слугує залучення 50 мільярдів доларів протягом найближчих кількох років. Це дуже амбітна мета. Як ви плануєте це зробити і як США можуть взяти в цьому участь?

— По-перше, потрібно зміцнити верховенство права. Як і в інших пострадянських країнах, у нас існують групи впливу, які використовували судову систему як зброю у своїх війнах одне проти одного. Ці групи озброювали суди. Саме тому встановлення верховенства права слугує необхідною умовою залучення інвестицій в Україну. Держава та вся державна система мають ретельно виконувати майнові права й договірні зобов’язання; всі судові рішення на користь власників майна мають належним чином виконувати, і у нас є хороша коман­да людей із західною освітою та гарними ідеями, аби впровадити такий підхід. Я вважаю судову реформу головним завданням, і ми готові його виконати.

Ще одним компонентом поліпшення інвестиційного клімату слугує наявність справді цікавих проєктів. Ми готові запропонувати нашим міжнародним партнерам набір дуже цікавих інфраструктурних проєктів. Ми вважаємо, що кілька вагомих завершених проєктів зможуть надіслати правильний меседж назовні. Лише за два місяці роботи уряду ми вже встигли провести закон про державно-приватне партнерство (ДПП), і це лише початок. Ці проєкти також слугуватимуть майданчиком для тестування змін, які слід здійснити. Сподіваємося, що це зміцнить бренд України.

Третя складова — муніципальні проєкти. Ми вважаємо, що наші громади самі мають стати агентами. Найближчим часом ми завершимо реформу з децентралізації і до наступного року плануємо мати спроможні муніципалітети та громади, здатні залучати інвесторів за сприятливих умов. Отже, глобальними принципами залишаються верховенство права, якісний бізнес-клімат у широкому розумінні та зменшення бюрократичної тяганини. Другий рівень — це державні інфраструктурні проекти. І третій — спроможні громади як агенти змін.

— Відносини України з Міжнародним валютним фондом названо «вирішальними» для перетворення вашої країни на «східноєвропейського тигра». Які відносини хоче налагодити ваша адміністрація з МВФ та іншими організаціями з питань міжнародного розвитку для підтримки стратегії України, спрямованої на економічне зростання?

— Для нас дуже важлива співпраця з МВФ. Ідеться не стільки про гроші, скільки про довіру. Вони дуже добре знають ситуацію і справді можуть бачити, що відбувається в Україні. Вони наш найефективніший інструмент для відновлення довіри до України на міжнародному рівні. Найближчим часом очікуємо отримання трирічної програми від МВФ, і ми вже узгоджуємо ключові умови. За пів місяця у нас вже було три візити, і це слугує найкращою ознакою наших стійких відносин із фондом. Наші колеги з МВФ мали змогу співпрацювати з багатьма різними країнами, тому ми сподіваємося на ефективність та позитивні підсумки співпраці з ними. Я не впевнений, що зможу оприлюднити деталі програми до того, як її буде оголошено. Однак вважаю, що програма може містити пункт щодо зменшення адміністративного тиску на енергетичних ринках, отже ми можемо очікувати подальшої лібералізації в цій галузі. Раніше напередодні виборів тарифи знижували до мінімуму, аби «ощасливити» людей, але для цього не було жодного економічного обґрунтування, і саме тому це завдавало шкоди націо­нальній економіці. Це також була схема, яка давала змогу відібрати у держави мільйони доларів. Тож лібералізація ринку — дуже важливий крок.

Макроекономічну стабільність може забезпечити Національний банк як незалежний фінансовий регулятор. Підтримка незалежності цієї інституції може бути важливою частиною програми МВФ. Існують також важливі елементи банківського сектору, які можна переглянути. Од­нією з особливостей сектору залишається те, що зараз маємо занадто великий відсоток державних банків, тож наявність якісного корпоративного управління в цих банках під великим питанням. Ми маємо запровадити хороше корпоративне управління, щоб запобігти втручанням політиків у діяльність фінансового сектору через ці великі державні банки. Нещодавно ми ухвалили закон про розширення прав банків на регулювання фінансових суб’єктів, зокрема компаній, які надають фінансові послуги, скажімо, страхування. Належне виконання цього закону надзвичайно важливе, і це може бути важливою частиною програми. Ми, звичайно, маємо продов­жувати реформу фіскальної та митної служб.

Уперше в історії України молоді фахівці з досвідом у комерційному секторі, не корумповані та яким можна довіряти виконувати свою роботу, очолили обидва відомства. Принципи реформування цієї галузі — також важлива частина цієї майбутньої програми. Ще один дуже важливий блок — антикорупційний. Деякі органи боротьби з корупцією, створені за останні п’ять років, зараз функціонують належним чином і вже мають певні досягнення. Іншим важливим питанням залишається незаконне збагачення. В жодному разі не можна закривати очі на корупцію. Крім цього, драйверами змін економічної системи будуть земельна реформа, приватизація та інструменти ДПП. У межах цього є точки зростання, які можуть бути відображені в новій програмі.

— Як би ви хотіли, щоб американські інвестори сприймали Україну та які можливості бачите для них?

— Найголовніше, я маю зазначити, що США залишається прикладом держави, яка почала пізніше за країни Старого Світу, але перегнала решту, оскільки базувалася на принципах демократії. США орієнтовані на цінності й справедливість і таким чином вони стали провідником демократії та розвитку у світі.

Я думаю, що багато інвесторів мають наново відкрити для себе Україну — подібно до того, як колись було відкрито Америку. Україна має стати країною свободи. Для цього ми будуємо свою стратегію на людському капіталі. Це зменшить ризики для інвесторів. На мою думку, Україна має великий інвестиційний потенціал. Ми надійний міст між Європою та Азією. Наші плани точно зацікавлять інвесторів. Перший, хто вирішить вкластися, отримає весь прибуток. Я думаю, що Україну слід розглядати як чудове місце із захопливими перспективами для інвестицій.

Інтерв’ю глави уряду Олексія Гончарука вийшло у спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek. Його приурочено до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де Прем’єр-міністр перебуває з дводенним робочим візитом. Матеріал у перекладі розміщено на Урядовому порталі.