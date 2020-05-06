Про етапи виходу з карантину, зарплати медикам, створення нових робочих місць та підтримку бізнесу в умовах економічної кризи в ефірі Українського радіо розповів Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ.

4 травня Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до 22 травня і водночас анонсував з 11 травня деякі карантинні послаблення та представив список об’єктів, які відкриються після початку першого етапу пом’якшення карантину.

— Чому послаблення карантинних обмежень відбудуться саме з 11 травня?

— Ми взяли за основу розрахунки кількох наукових установ, зокрема Академії наук, кількох наукових інститутів і бачимо, що протягом 18 днів станом на вчора в Україні спостерігалася стабільна ситуація щодо зростання кількості захворілих. Тобто їхня кількість коливалася від 300 до 550. Є певний відсоток такої стабільності. Можна говорити, що ми були на етапі зростання, але цей етап був дуже помірним, тепер ми перебуваємо на піку захворюваності, або так званому плато, коли кількість захворілих щодня не змінюється. За розрахунками, пік завершиться 8—9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Тобто це фактично початок завершення епідемії для України в медичних термінах. І це означає, що з 11 числа ми можемо піти на перший етап послаблення карантинних обмежень. Проте не відмовляємося від карантину.

Учора Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину ще на два місяці. Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але мабуть, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме ситуація у країні.

— Як діятиме адаптивний карантин? Яким буде механізм запровадження і скасування?

— Учора ми прийняли дві важливі постанови. Дозволили планові медичні заходи і операції — те, що стосується кардіології, онкології та інших планових заходів, оскільки ми відчули, що медична система України встигла підготуватися до епідемії. У нас сьогодні з понад 2100 апаратів штучної вентиляції легень зайняті 138, підготовлено 33 тисячі ліжко-місць у лікарнях, які готові прийняти хворих на коронавірусну недугу, при цьому зайнятих менш як 2000. Тобто медична система відповідає кільком параметрам і з першого, і з другого етапів, які дозволяють нам починати виходити з карантину, тобто пом’якшувати карантинні заходи.

Отже, на першому етапі було прийнято дозвіл з 11 травня виходити в парки, сквери, зони відпочинку, відкрити частину об’єктів індустрії краси: салони краси, педикюрні, манікюрні салони, дозволити тренування в командних видах спорту для професіоналів. Відкрити (це головне, чого чекав малий бізнес) магазини непродуктових товарів. Тобто фактично відкриються всі магазини, крім тих частин ТРЦ, які викликають масові скупчення, — зони розваг, дитячі зони, кінотеатри, фудкорти. Усі інші магазини можуть працювати.

Звичайно, МОЗ запроваджує певні алгоритми і протоколи, як мають працювати всі заклади торгівлі, літні майданчики в ресторанах просто неба тощо. Поки що не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт працюватиме й надалі в режимах, яких працював. Мери прийматимуть рішення про збільшення кількості транспорту, зміну його графіка роботи.

І найголовніше — про адаптивний режим. Наприклад, нині лідери захворюваності в Україні три області: Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська. У разі зменшення карантинних обмежень в Україні з 11 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення про запровадження посилених заходів на територіях окремих областей, міст, сіл. Можливо, це будуть окремі заклади. Якщо це ізольований заклад, наприклад лікарня, де є спалах коронавірусної хвороби, там вводитимуть певні обмеження.

— Коли запрацює метро?

— Метрополітен перевозить щодня понад 2 мільйони людей у трьох містах України. Для Києва, Харкова та інших міст, де більш як мільйон населення, це величезний ризик інфікування коронавірусом. Тому відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і ходитиме з певними обмеженнями. На четвертому етапі (це фактично вже етап завершення епідемії в Україні) метрополітен працюватиме у звичному режимі. П’ятий етап — це фактичне завершення карантину.

Ми розробили кілька зон і кілька етапів. Тобто є червоні, помаранчеві, жовті зони. Зелена зона — епідемія закінчилася. Тобто це вже п’ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження. Отже, метро — це передостанній етап завершення карантинних заходів у зв’язку з високою ймовірністю, навантаженням, таким чинником, як можливість зараження, швидким розповсюдженням епідемії у великих містах.

— Чи має право місцева влада самовільно скасовувати карантинні обмеження?

— В Україні триває реформа з децентралізації — одна з найуспішніших і найзрозуміліших людям. Місцеве самоврядування стає сильнішим і самоврядним, але це не означає, що маємо зруйнувати в Україні систему державного управління, державної влади і поставити під загрозу життя і здоров’я людей через політичні амбіції. Тому дуже важливо дотримуватися Конституції і законів України. І коли є закон або рішення уряду, то ніхто не може його порушувати. І міські голови також мають виконувати законодавчі і підзаконні нормативні акти держави, щоб було організоване суспільство, державне управління, особливо коли йдеться про життя і здоров’я мільйонів українців. Це дуже важливо, і більшість громадян ставляться до цього з розумінням.

Ми ведемо надзвичайно плідний діалог а Асоціацією міст України. Закликаємо міських голів бути відповідальними, і більшість із них відповідально підходять до запровадження карантину, цих обмежень і управління ситуацією в кожному місті.

— Коли медики отримають обіцяні урядом 300% надбавки до зарплати?

— Усе обіцяне виконується і буде виконано безумовно. Медики перебувають на передовій, так само як бійці Збройних сил, які захищають незалежність і цілісність нашої держави. Прийнято рішення про 300% доплати тим лікарям, які борються з коронавірусом. За березень уряд передав у регіони 915 мільйонів гривень. За квітень ми пропрацювали з Національною службою здоров’я України усі гроші, які мають виплатити медикам у вигляді 300% доплати до зарплати, причому не погодинно, не якимись окремими порціями, а конкретно 300% доплати. Усі ці гроші також передано на місця через структури і пакети медичних послуг Національної служби здоров’я України. Коштів для цього достатньо.

Ми ухвалили зміни до бюджету, де створено фонд для боротьби з коронавірусом обсягом 65 мільярдів гривень. Основна сума і мета цього фонду — підтримка нашої медичної системи і зокрема медиків. Тому це питання перебуває на особистому контролі міністра охорони здоров’я Степанова. Він займається цим.

Ми щодня тримаємо зв’язок з регіонами і запитуємо, як розвиваються події, чи виплачують медикам цю зарплату. Трапляється, що в окремих областях наприклад медикам екстреної медицини не дорахували. Тобто це питання, яке треба дотиснути на обласних і регіональних рівнях.

— Прокоментуйте ситуацію з виїздом заробітчан на сезонні роботи за кордон.

— У своїй перевиборчій програмі партія «Слуга народу» задекларувала повернення всіх заробітчан з Європи в Україну і створення тут робочих місць. Ми працюємо над цим. Але нині криза у світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. І компанії з Європи, зокрема представники урядових організацій, звертаються до України із проханням допомогти з людьми для підсилення у різних галузях економіки в Європі.

Україна стала в сильну переговорну позицію щодо своїх людей, і ми вперше отримали змогу забезпечити їм нормальні цивілізовані умови роботи в Європі. Це страхування, офіційна оплата праці, проживання, лікування серед іншого в разі захворювання на коронавірусну недугу. Ми ведемо перемовини про те, що контракти мають бути не менш як на три місяці, тому що для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на два тижні туди-назад. Це буде дуже швидкий канал привезення в Україну коронавірусу. Тому слід подбати не лише про людей, які поїдуть на заробітки, а й про тих, хто залишиться.

Безумовно, всесвітня криза чинитиме тиск на економіку України. За макропрогнозами, які зробило Міністерство економіки, падіння ВВП становитиме -4,8%. Це доволі глибока просадка для української економіки. Тому ми працюємо над створенням великої кількості робочих місць. Це важливо не лише для людей, які повернулися із заробітків, а й для тих, хто втратив роботу в Україні через карантин. Ідеться про потребу створення не менш ніж 500 тисяч робочих місць. Звісно, це не будуть космічні зарплати висококваліфікованих працівників, але це будуть зарплати, які дадуть змогу українським сім’ям забезпечити себе на час економічної кризи.

— Чи буде підтримка креативних індустрій: медіа, культури і мистецтв?

— Під час карантину ми зупинили роботу в шести галузях економіки. Цей період показав важливість цих галузей для розвитку економіки і в Україні, й у світі. Галузь креативних індустрій разом із туризмом мають надзвичайно великий вплив на створення робочих місць, сплату податків. Тому нині уряд працює над розробленням кількох програм з підтримки креативних індустрій. Для мікро- та малого бізнесу ми створили інструмент, який дає змогу рефінансувати кредити під нуль відсотків з відтермінуванням сплати тіла кредиту тощо.

Українське радіо