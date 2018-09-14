Кабінет Міністрів України втретє виконує вимоги чинного законодавства і вчасно представляє проект державного бюджету на 2019 рік. Згідно з представленими планами доходи бюджету становитимуть 1292,7 трлн грн при зростанні ВВП в 3% і зменшенні інфляції до 7,4%. Проект бюджету, який має назву «Бюджет розбудови країни», представив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Ми вийшли на фіналізацію документа, який дає початок бюджетного процесу, — сказав Володимир Гройсман. — Важливо, щоб цей бюджет був не тільки реалістичним, а й підтримував розвиток національної економіки і впровадження необхідних змін у війську, в освіті, в охороні здоров’я, інфраструктурі, а також виконання тих завдань, які визначені стратегією розвитку. Бюджет має дати відповіді на питання, як ми маємо жити в 2019 році».
Глава Уряду наголосив, що в Кошторисі збережені всі ключові напрямки реформ, започатковані в попередні роки. Серед них — фінансування армії, збереження темпів енергомодернізації країни та нарощування енергонезалежності, активне фінансування доріг.
«Я говорив, що дороги — важливий пріоритет. І ми не відступаємо», — зазначив Прем’єр-міністр.
За його словами, так само будуть збережені програми підтримки агровиробників. «Ми залишаємо програму підтримки фермерства, розвиток тваринництва — дотації на велику рогату худобу, а також програму підтримки садів та виноградників. На селі має бути більше робочих місць».
Поглиблення децентралізації — ще один незмінний пріоритет. Ключовий інструмент в цьому сегменті — Державний фонд регіонального розвитку, а також фонди допомоги при створенні об’єднаних громад.
«Освіта. Сьогодні вона потребує ресурсів більше, ніж ми можемо дозволити. Але ми не залишаємо програми модернізації початкової школи — і тут ми чекаємо більшої ініціативності місцевої влади, — сказав Володимир Гройсман. — Сучасна системи охорони здоров’я. За один рік відновити систему, яка руйнувалася 25 років, дуже важко. Але… Ми розпочинаємо реформу екстреної медичної допомоги. Будемо пілотувати 5-6 областей, де вестимуться зміни. Будемо боротися за якість (послуг)».
Окрім того, як підкреслив Прем’єр-міністр, з 1 січня розпочнеться повноцінний процес оплати послуг вторинної медицини — УЗД, консультації, аналізи тощо.
«Ми розпочнемо монетизацію субсидій і проведемо осучаснення пенсій, — сказав Глава Уряду. — Наші ініціативи по підтримці народжуваності — це ініціатива на багато років. Це той мінімум, який ми маємо зробити для маленьких українців».
Так само в фокусі — питання культури. «Це наша історична спадщина, яку маємо передати нащадкам», — сказав Прем’єр-міністр.
Він наголосив, що представлена презентація — це початок бюджетного процесу.
«Далі у нас починаються тримісячні баталії. Але це вже третій наш бюджет. Країна живе. Якби нам не повісили на 1,3 трлн грн боргу — ми зробили б в сотні разів більше того, що зараз можемо собі дозволити. І системність наших дій відчутна», — сказав Глава Уряду.
Рішення про передачу проекту бюджету на 2019 рік до Парламенту прийнято одноголосно.