Побудові нової країни часто заважають вади, успадковані з підімперських часів, які настільки міцно засіли в свідомості можновладців, що побороти їх можна лише спільними зусиллями всіх прогресивно налаштованих сил суспільства. І не затягуючи процес очищення надовго.

Тобто ключова умова всіх змін в Україні — від будівництва доріг і до фундаментальних перетворень у різних сферах життєдіяльності суспільства — очевидна й полягає у дуже простій формулі: слід насамперед перестати красти ресурси й нарешті поставити людину в центр усіх державних процесів. Усвідомлює це й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який вважає, що такий підхід дає змогу вибудувати систему й розуміння, що саме потрібно — від будівництва дитячого садка до розвитку економіки, промисловості, реалізації програм комфортного життя включно з енергоефективністю чи підтримкою об’єктів інфраструктури.

«Люди мають жити в нормальному помешканні, ходити нормальними тротуарами, споживати нормальну воду, їздити нормальним громадським транспортом, мати гідне дозвілля — це те, чим сьогодні треба займатися в межах країни», — висловив він думки в ефірі одного з телеканалів.

Один із кроків до реалізації поставлених завдань — широке використання системи електронних закупівель ProZorro, запровадження нових принципів роботи митниці — переоснащеної й максимально автоматизованої.

Україна має всі можливості стати великою європейською державою — не за розміром, а за суттю. «Маємо виграти багатовікову боротьбу за успішну Україну. Тут сучасникам випала велика відповідальність. Маємо побудувати власний дім самостійно. Глибоко переконаний: маємо пропускати все через своє серце, тоді це цінуватимемо», — зазначив Володимир Гройсман.

Курчат рахують восени

А Кабінет Міністрів і Верховна Рада повинні сказати своє вагоме слово вже у вересні — ухвалити остаточні рішення, які розпочнуть масштабне впровадження трьох ключових запропонованих урядом реформ: освітньої, медичної та пенсійної.

Проведення фундаментальних змін стало можливим завдяки роботі попереднього і нинішнього урядів, які змогли відновити економічне зростання, підвищити заробітну плату, започаткувати масштабне будівництво доріг, змінити систему закупівель, відновити програми промислового розвитку і розпочати реформу державної служби.

«У вересні маємо три реформи довести до логічного завершення. І нам потрібна підтримка Верховної Ради. Я готовий нести персональну відповідальність за практичну реалізацію реформ», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана.

Він укотре подякував парламентаріям за одностайність в ухваленні базового законопроекту пенсійної реформи, який стосується підвищення пенсій. «Це перемога здорового глузду над популізмом, — сказав Прем’єр. — Нині дефіцит пенсійної системи сягає 5,5 мільярда доларів, 80% пенсіонерів живуть за межею бідності. Тож моє завдання — витягти їх звідти».

Комплекс законопроектів пенсійної реформи дасть змогу з 1 жовтня підвищити пенсії дев’яти мільйонам пенсіонерів — системно, з подальшим автоматичним осучасненням. А далі — збільшити пенсії військовослужбовцям. «Ми повертаємо повагу до людини праці: якщо заробив, то отримуй пенсію. Просив би депутатів у вересні остаточно ухвалити це рішення», — оптимістично додав Володимир Гройсман.

Фермерство як основа міцності

Говорив він і про актуальність земельної реформи, яка, крім прозорості ринку, створить механізми використання землі як активу, маючи на меті відновлення фермерства й відродження села. «Я проти дискусії: мораторій на продаж землі чи не мораторій. Я за те, щоб українська земля була інструментом відродження українського фермерства й села», — визначився Прем’єр.

Він спростував помилкове твердження про село як «про поле, де лише сіють, збирають, вантажать на корабель і продають зерно за валюту. Для мене село, аграрний сектор — зовсім інше», — висловився він, звернувши увагу на необхідність розвитку територій, закладання умов процвітання невеликих фермерських господарств, які формуватимуть додану вартість.

Володимир Гройсман наполягає на зміні структури економіки, розвитку малого й середнього бізнесу, зокрема фермерства чи малих підприємств, які починають створювати додану вартість, високоякісний продукт на селі. Бо вони не лише збирають, а й переробляють продукцію, дбайливо доглядають землю, розвивають тваринництво. Ось такі підприємства треба максимально розвивати, давати їм можливості для зростання. Тобто розквіт малого й середнього бізнесу, підтримка мікропідприємств може стати новою точкою економічного зростання.

У межах поступового переходу економіки від сировинного типу до економіки доданої вартості й створення національного продукту й технологій Кабмін започаткував роботу ради розвитку інновацій. Нині уряд працює над формуванням законодавства з розвитку та захисту вітчизняної науки та інноваційної діяльності.

«Важливо створити раду інновацій, національне законодавство — стимули, мотивації, які б захистили наших науковців і новації. Важливо, щоб ми створили український продукт», — вкотре наголошує Прем’єр-міністр.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»