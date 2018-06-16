Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за повну дієву підтримку фермерських господарств, які слугують основою агросектору держави. Про це глава уряду сказав під час урочистостей з нагоди Всеукраїнського дня поля й саду, які пройшли на Тернопільщині в одному з найбільших в області агропідприємств «Бучачагрохлібпром».

«Україна має стати економічно сильною державою, тоді ми розв’яжемо багато проблем, які накопичувалися десятиріччями. І в цьому завданні роль АПК дуже важлива», — вважає Прем’єр. За його словами, з цією метою уряд запроваджує справедливі інструменти чесної підтримки тих, хто працює на агроринку, просуває вітчизняну продукцію за кордон і створює робочі місця. Володимир Гройсман наголосив, що всі програми підтримки, ініційовані цього року, спрямовані на зростання поголів’я, насичення ринку продукцією українського виробництва, створення потужного сектору переробки сировини.

Державна компенсація

Прем’єр пообіцяв аграріям компенсувати цього року 25% вартості сільгосптехніки, а дрібним фермерським господарствам — 40%. Також держава компенсує 25—30% вартості будівництва тваринних комплексів. Він закликав аграріїв активніше брати участь у програмах підтримки, адже вони дають змогу істотно здешевити виробничий процес і спрямувати ресурс на розвиток господарств, отримати нові можливості зростання. «У першому кварталі економіка України зросла на 3,1%, відбулося 49-відсоткове збільшення експорту агропродукції. Це означає, що на світових ринках чекають на нашу продукцію. І ми повинні створювати додану вартість», — пояснив глава уряду.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Володимир Гройсман поспілкувався із представниками великих агровиробництв Тернопільщини, а також відвідав родину Чиканівських, яка бере участь у програмі надання державної допомоги на молодняк великої рогатої худоби. «Я завжди поважав людей праці, яких ви представляєте, тому можете на мене розраховувати», — звернувся Прем’єр до глави родини Петра Чиканівського.

Володимир Гройсман переконаний, що сучасні потужності агросектору України достатньо розвинені, щоб збільшити обсяги агровиробництва вдвічі. «Маємо гарні перспективи зростання врожаїв та економіки загалом, — сказав він. — Можемо виробляти вдвічі більше агропродукції». Глава уряду нагадав, що досягненню цієї мети також сприятимуть запроваджені урядом програми підтримки. «У нас, наприклад, був план закладення 3 тисяч гектарів нових садів, але ці плани будуть більшими — 4,5 тисячі гектарів», — розповів Володимир Гройсман, пояснивши це тим, що аграрії користуються програмами підтримки, відзначаючи їхню прозорість, коли «все відбувається через банки, без корупційних чи тіньових схем».

Без конторських книг і сірих схем

У межах робочої поїздки на Тернопільщину Володимир Гройсман взяв участь у відкритті другої черги виробництва ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна», повідомили у Тернопільській ОДА. Під час церемонії відкриття Прем’єр розповів про урядове рішення, яке дасть змогу підприємцям економити на оплаті утримання касових апаратів та ведення обліку. Ідеться про запровадження нової системи обліку розрахункових операцій через електронні чеки за допомогою планшетів чи смартфонів.

Стара схема застосування реєстраторів була занадто складною. Вартість ПО для реєстраторів становила 4—20 тисяч гривень, а щомісячне обслуговування — не менш як 200 гривень. Підтвердження операції — паперовий чек, який досі вклеюють у касові книги. При цьому потрібні численні заяви, додатки і документи і не менш як 5 днів на оформлення звітів. За таких умов підприємці нерідко уникали будь-яких реєстрацій, отже сплати податків і зборів. Така ситуація, наголошували вони, формувала великий дисбаланс між білим і сірим бізнесом.

Нова пропозиція Державної фіскальної служби та уряду — повна протилежність цій системі. Ключова відмінність — онлайн-реєстрація через телефон або планшет, відсутність підтверджувальних документів, абонентської плати і використання електронного чека з QR-кодом, який автоматично вноситиметься в реєстр, доступний в електронному кабінеті платника податків.

«За три місяці ця система запрацює в пілотному режимі й дасть змогу зменшити витрати підприємців», — сказав Володимир Гройсман. За його словами, раніше підприємці витрачали на обслуговування апаратів близько 2,5 мільярда гривень. «Тепер ці кошти підуть на розвиток і стануть вивільненим інвестиційним ресурсом, при цьому усувається важіль додаткового тиску на бізнес», — сказав Володимир Гройсман.