«Я вражений. Що залишається? Зараз усі працюють над бюджетом. Державі залишається знаходити належне фінансування для наших рятувальників, нацгвардійців та всіх військових, належно підтримувати їх», — саме такою була реакція Президента Володимира Зеленського на побачене в Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії. У межах робочої поїздки Київською областю глава держави оглянув військові стрільби за участі військовослужбовців Нацгвардії та Державної прикордонної служби України. Президент особливо відзначив високу професійну підготовку підрозділів.

Вітчизняний виробник задніх не пасе

Підрозділи Національної гвардії продемонстрували ведення вогню зі снайперської зброї, пошук вибухових речовин та зброї службовими собаками, а також дії у разі спроби незаконних збройних формувань прорватися через рубіж блокування Нацгвардії, десантування, вогневий контакт, евакуацію поранених групою спецпризначення Нацгвардії.

Під час спеціальних навчань підрозділи ДСНС відпрацьовували зокрема комплексну наземну та авіарозвідку зони надзвичайної ситуації, аварійно-рятувальні роботи, доставка постраждалих до лікувальних закладів, евакуацію постраждалого з аварійної будівлі вертольотом, ліквідацію наслідків аварії розгерметизованої автоцистерни з аміаком, гасіння пожежі на промисловому об’єкті, виявлення й знешкодження вибухонебезпечних предметів за допомогою контрольованого підриву. Глава держави висловив сподівання, що продемонстровані підрозділами на навчаннях професійні навички застосовуватимуть у разі необхідності під час ліквідації надзвичайних ситуацій в усіх регіонах країни.

Володимир Зеленський ознайомився з пожежно-рятувальною, спеціальною технікою та оснащенням сил ДСНС. Він також оглянув технічне спорядження Національної поліції: службові мотоцикли та катери, транспорт для перевезення слідчо-оперативних груп і криміналістичних лабораторій, затриманих осіб, спецпідрозділу КОРД, підрозділів аеропідтримки, службових коней, кінологічної та вибухотехнічної служб.

Президенту продемонстрували військову техніку, спеціальне спорядження, озброєння Нацгвардії (НГУ) та Держприкордонслужби (ДПСУ): ремонтно-евакуаційну групу НГУ, сучасні автоперев’язувальні та медичні засоби, мобільний автоматизований радіаційний комплекс ДПСУ, мобільний пункт управління прикордонників, новітні засоби інженерного озброєння, радіаційного, хімічного й біологічного захисту, зв’язку та спорядження спецпідрозділів НГУ, оптичні та оптико-електронні засоби спостереження ДПСУ, засоби спостереження під час розвідки, бронетехніку, засоби прикордонного контролю, снайперську зброю, спорядження та екіпірування НГУ. Глава держави позитивно оцінив те, що більшість продемонстрованої техніки — українського виробництва.

Діти мають рости щасливими

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою з нагоди Дня усиновлення зустрівся з батьками-усиновителями, опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями. Кожен із запрошених на зустріч з главою держави взяв на виховання до своєї родини дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Володимир Зеленський насамперед подякував присутнім за турботу і любов, яку вони дарують дітям. «Ви робите велику справу, яку, на жаль, недостатньою мірою робить наша держава, — так, як це має бути в демократичній європейській країні», — підкреслив Президент.

Глава держави нагадав, що нині в Україні понад 700 інтернатних закладів. Він зазначив, що підтримує ідею реформування інтернатної системи утримання та виховання дітей і формування сімейної політики держави, спрямованої на підтримку родини. «Там дуже багато діточок. І наше бажання — щоб інтернатів зовсім не було. Діти мають бути в сім’ях — жити, рости й відчувати себе звичайними щасливими дітьми. Ми знаємо багато західних зірок, великих людей, яких виховували прийомні батьки чи батьки-вихователі. Вони зростали в родинах, які стали справді їхніми», — зауважив Президент.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська також висловилася на підтримку того, що кожна дитина має жити в сім’ї чи в умовах, наближених до сімейних. Вона зауважила, що уряд визначив це одним із пріоритетів Мінсоцполітики. «Важливо, що цю тему обговорюємо в той час, коли формується бюджет країни на наступний рік і є змога закласти фінансування правильних ініціатив. Щоб не фінансувати інтернати, а навпаки — щоб величезні кошти, які спрямовуємо на інтернатне утримання діток, могли спрямувати в родини, які можуть дати цим діткам набагато краще майбутнє», — підкреслила очільниця Мінсоцполітики.

Спілкуючись із главою держави, батьки говорили про важливі для них питання, зокрема про потребу в спрощенні процедури надання довідок, необхідних під час оформлення опіки чи усиновлення. З-поміж іншого наголошувалося на необхідності профілактики сирітства та роботи з родинами, які потрапили в складні життєві обставини.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»