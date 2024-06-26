У понеділок Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з 30-ю річницею створення підрозділу, відзначив державними нагородами бійців, присвоїв військові звання керівникам і вручив їм погони.

Глава держави зауважив, що Центр спеціальних операцій «А» СБУ — незамінний та один з найкращих бойових підрозділів України.

«Ваші бойові результати вплинули позитивно на всі стратегічні битви цієї війни — від захисту Києва до очищення від ворога в Чорному морі, від боїв на Харківщині та Донеччині до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території», — наголосив він.

Серед результатів роботи воїнів ЦСО «А» СБУ — знищення економічного потенціалу росії, який працює на війну, ударами по нафтовій інфраструктурі: уражено понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз.

«Для дронів СБУ вже й відстань півтори тисячі кілометрів — не проблема. Разом з успіхами Збройних сил України та нашої розвідки це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України завершення цієї війни, забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність росії за все скоєне проти України й наших людей», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка», нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами «За мужність» І, ІІ, ІІІ ступенів та орденами Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Також Володимир Зеленський вручив погони генерал-майора начальникові ЦСО «А» СБУ Євгенієві Хмарі й погони бригадного генерала — першому заступникові начальника центру Денисові Килимнику.

У понеділок Президент Володимир Зеленський представив співробітникам Управління державної охорони нового очільника відомства — полковника Олексія Морозова. Глава держави наголосив, що головне завдання нового керівника УДО — забезпечити, щоб в установі працювали тільки патріотично налаштовані фахівці.

«Управління потребує модернізації структури і роботи, щоб відповідати вимогам воєнного часу. У нового керівника є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом — без радянщини», — наголосив Президент.

Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО, зокрема створення власного навчального полігона та сучасного спеціалізованого центру підготовки фахівців безпеки на базі Інституту Управління державної охорони.

«Звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони. Ваше завдання — це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно», — сказав Володимир Зеленський.

Новопризначений очільник УДО подякував Президентові за довіру і зазначив, що виправдає її діями, а не промовами. Олексій Морозов попросив присутніх підтримати трансформацію управління, зокрема реалізацію ініціатив, які він запропонує.

Джерело: Офіс Президента