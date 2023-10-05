На Харківщині Володимир Зеленський ознайомився з потребами військових і провів нараду щодо проходження опалювального сезону

Під час робочої поїздки в Харківську область Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 103 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, 68 окремої єгерської бригади, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які виконують бойові завдання на ділянці Куп’янськ — Лиман.

103 ОБр ТрО з початку повномасштабного вторгнення рф виконувала бойові завдання зокрема у складі ОТУ «Лиман», а з червня 2022 року підрозділи бригади воюють за свободу України у складі ОСУВ «Хортиця». Торік під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині воїни 103 ОБр брали участь у визволенні села Озерне, а також повернули під український стяг Діброву та Ямпіль на Донеччині.

68 ОЄБр із серпня 2022 року виконує бойові завдання у складі ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Таврія». Бригада брала участь у боях на вугледарському напрямку. Цього року в червні її воїни визволили село Благодатне Донецької області.

Військовослужбовці 25 ОПДБр брали участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України під час антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях у 2014—2019 роках. 2022-го бригада відзначилася під час контрнаступу Сил оборони поблизу Балаклії на Харківщині. Її підрозділи брали участь у визволенні Ізюма та окупованих територій на Луганщині. За особливі бойові заслуги, мужність, відвагу і героїзм, виявлений під час виконання бойових завдань, 25 ОПДБр нагороджено почесною відзнакою Президента України «За мужність та відвагу».

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Лиман» Олександра Грузевича про оперативну ситуацію в зоні відповідальності. Куп’янсько-лиманський напрямок один з найгарячіших на фронті. російські окупанти постійно намагаються проводити там наступальні дії.

Президент заслухав доповіді комбригів про оперативну ситуацію на полі бою, перебіг наступальних та оборонних дій їхніх підрозділів.

Спілкуючись із командирами, Володимир Зеленський отримав інформацію про першочергові потреби підрозділів, серед яких військові найчастіше називали фронтові засоби ППО та РЕБ, окремі види боєприпасів. Наголошували на необхідності спрощення нормативних процедур та усунення бюрократичних перепон, які заважають комплектуванню особовим складом.

Президент вручив нагороди військовослужбовцям і бойовим медикам, які відзначилися під час захисту України.

«Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави, за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія. Я бажаю всім вам лише перемоги, здоров’я, повертатися живими, не втрачати мотивації, з якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь», — сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави відвідав танковий підрозділ 21 ОМБр. Він оглянув техніку, яку українській армії передали західні партнери, зокрема танки Leopard-2 і бойові машини піхоти CV-90, які використовували в боях на куп’янському напрямку. Президент поспілкувався з екіпажами танків та БМП.

Про оперативну ситуацію — з вуст командирів

Під час робочої поїздки в Харківську область Володимир Зеленський відвідав розташування 15 мобільного прикордонного загону бригадного типу «Сталевий кордон» Державної прикордонної служби, а також 113 та 125 окремих бригад Сил територіальної оборони ЗСУ, які виконують завдання в межах ОУВ «Харків».

15 МПЗ «Сталевий кордон» виконував бойові завдання на ділянках тактичної групи «Бахмут» та ОТУ «Соледар». У лавах бригади несуть службу військові, які першими зустріли ворога, брали участь у боях за Азовсталь, перебували на лінії оборони на лиманському та бахмутському напрямках і захищали державні кордони від російського агресора.

113 окрема бригада ТрО з початку повномасштабного вторгнення росії захищає Україну у складі ОУВ «Харків» та обороняла місто від загарбників. Під час контрнаступу у вересні 2022 року батальйони бригади брали участь у деокупації понад 60 населених пунктів, зокрема визволили Василенкове та Артемівку на Харківщині. Після контрнаступу бійці виконували завдання на межі Харківської, Луганської та Донецької областей. За участь у бойових діях бригаду відзначено бойовим прапором.

125 окрема бригада ТрО виконувала бойові завдання з оборони Донецької, Харківської та Сумської областей. Батальйони бригади спільно з іншими підрозділами ЗСУ визволяли села Озерне, Діброва, Торське та селище Ямпіль на Донеччині. Військовослужбовці брали участь у боях поблизу Бахмута.

Глава держави обговорив з комбригами та комбатами оперативну ситуацію на фронті й першочергові потреби підрозділів.

У Харкові Володимир Зеленський провів нараду про безпекову ситуацію на ділянці Куп’янськ — Лиман, де ворог розпочав активні наступальні дії.

Президент заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександра Сирського про оборону на Харківщині та наступальні дії на бахмутському та інших напрямках. Також ішлося про забезпеченість військ озброєнням, боєприпасами та резервами. Було обговорено результативність застосування БпЛА українськими захисниками та боротьбу із дронами ворога.

Глава держави заслухав доповіді місцевих керівників СБУ про контррозвідувальну та контрдиверсійну діяльність в області, а також Національної поліції — про евакуацію людей з небезпечних територій та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час оборони Харківщини.

«Хочу подякувати вам за те, що ви щоденно бороните наші кордони, суверенітет, територіальну цілісність, а головне — наші українські сім’ї, нашу державу. Хочу побажати вам здоров’я, наснаги й лише перемоги. Щоб були здоров’я та міцність у ваших рідних і близьких, ваших дітей», — сказав Володимир Зеленський.

ЖКГ майже готове до зими

У межах робочої поїздки на Харківщину Президент провів координаційну нараду з питань підготовки регіону до опалювального сезону. Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова про підготовку до зимового періоду. Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував про готовність джерел енергогенерації до роботи в умовах зими.

Було зазначено, що станом на 3 жовтня майже 90% жителів області забезпечено електропостачанням (з урахуванням фактичної наявності людей). Лише за червень — серпень нинішнього року електроенергію повернули в майже 6 тисяч домівок. Попри ворожі обстріли та складну безпекову ситуацію вживають заходів для повернення світла ще в 70 населених пунктів.Газопостачання відновлено для понад 3,2 тисячі жителів. У 155 деокупованих населених пунктах Харківщини тривають ремонтні роботи. Рівень підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до зими загалом становить 99,4%.

Голова правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький і голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм доповіли Президентові про заходи для захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в області.

Володимир Зеленський також заслухав інформацію голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова про забезпечення стабільності постачання газу в Харківській області в зимовий період.

Джерело:Офіс Президента