Президент Володимир Зеленський удруге за час війни виїхав за межі України, щоб особисто зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Проте найбільший ажіотаж звістка про можливий приїзд українського Президента викликала у Брюсселі, де його чекали для участі в саміті лідерів ЄС. Брюссельські журналісти йшли на будь-які хитрощі, щоб отримати від пресслужб євроінституцій підтвердження того, що Володимир Зеленський особисто прибуде на саміт, проте з міркувань безпеки деталі візиту тримали в таємниці до останньої хвилини.

Україна рухається в ЄС, бо це дорога додому

Скрізь, де з’являвся у Брюсселі український Президент, його вітали оплесками, синьо-жовтими прапорами і вигуками «Слава Україні!» Уранці у четвер біля приміщення Європейської ради на акцію підтримки і солідарності із Президентом зібралися місцеві українці. А сесійну залу і трибуни Європарламенту заповнили євродепутати, політики, дипломати та журналісти, які зібралися, щоб послухати виступ Володимира Зеленського. У промові, яку кілька разів переривали оваціями, Президент заявив: «Ми захищаємо нас від найбільшої антиєвропейської сили сучасності, ми, українці, на полі бою разом з вами». Він наголосив, що Україна протистоїть російським загарбникам, щоб зберегти і захистити європейський «спосіб життя».

«Це наша Європа, це наші правила, це наш спосіб життя, а для України це дорога додому», — сказав він, наголосивши, що дорога додому — це шлях у ЄС. Володимир Зеленський висловив подяку простим європейцям за підтримку України протягом останнього року.

«Ці оплески — не для мене. Я хочу подякувати всім вам у сотнях міст і сіл Європи, всім, хто підтримував Україну в цій історичній битві», — сказав Президент.

У виступі Роберта Мецола закликала країни ЄС надати Україні далекобійні артилерійські установки та бойові літаки.

«Ми знаємо, якими жертвами ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати це не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги», — сказала Президент Європарламенту. На її думку, країни ЄС «мають швидко розглянути як наступний крок надання Україні далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто тут сприймає як даність».

Нові санкції проти рф

Попри символічність і зворушливість цього візиту його головна цінність полягала в іншому. Коли торік наприкінці грудня Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, було оголошено рішення про передачу Україні ЗРК Patriot і значну фінансову підтримку, за яку проголосував Конгрес США. І минулого тижня після саміту Україна — ЄС, який пройшов у Києві, Володимир Зеленський заявляв, що якщо поїде з візитом за кордон, то лише за конкретними результатами, якими для України, котра очікує наступу росіян найближчими тижнями, може бути лише зброя. Тому під час європейського турне український Президент розраховував досягнути не менш важливих для України домовленостей, зокрема щодо постачання далекобійних артилерійських установок і винищувачів.

Виступаючи на саміті ЄС, Володимир Зеленський закликав країни блоку запровадити санкції проти російської атомної галузі та виробників ракет і дронів. Він нагадав, що завдяки вже запровадженим санкціям російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи.

«Нарешті всі побачили, як росія ставиться до європейців та енергетичних ринків. Дякую за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Цей шлях потрібно пройти повністю, щоб у них не було ані можливостей, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи», — додав Президент.

Під час підсумкової пресконференції очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що десятий пакет санкцій, який незабаром запропонує Єврокомісія, міститиме заборону на російський імпорт, що обійдеться бюджету рф у 10 мільярдів євро. У новий санкційний пакет на прохання Києва буде внесено імена російських пропагандистів, які «поширюють отруйну брехню», котра підтримує і виправдовує криваву війну.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що всі 27 країн-членів ЄС мають політичну волю, щоб покарати злочинців, які відповідальні за цю війну. «Ми знайдемо спосіб зробити це», — пообіцяла вона, пояснивши, що в європейських столицях триває дискусія про структуру спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Урсула фон дер Ляєн відзначила «прогрес, що вражає», з яким Україна рухається на шляху до ЄС. «Процедура наближення до членства — це процес, який ґрунтується на заслугах. І те, що ви вже зробили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати навіть зараз, під час війни», — сказала вона. За словами очільниці Єврокомісії, між нинішнім моментом і вступом України до ЄС непростий шлях. «Та будьте певні: ми будемо поряд з вами на кожному кроці», — заявила вона.

Головні домовленості — за лаштунками

Розповідаючи про підсумки свого візиту до Брюсселя, Володимир Зеленський наголосив, що «не має права повертатися додому без результатів».

«Можливо, це звучить нахабно, але це прагматизм із мого боку, бо всіх емоцій ми позбулися 24-го лютого. Ця зброя потрібна нам, щоб вижити», — сказав Президент України, наголосивши, що щиро вважає: допомагаючи Україні, кожна європейська країна допомагає собі, оскільки так захищає себе від російської навали.

Він зазначив, що під час його європейського турне було досягнуто важливих домовленостей. «Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться готувати російську федерацію», — пояснив Президент. Він додав, що є важливі позитивні сигнали щодо іншої відповідної зброї.

«І я хочу, щоб сигнали перетворилися на конкретний голос, який не боїться, що його почує росія», — сказав Володимир Зеленський. Він наголосив, що всі 27 країн-членів ЄС і Велика Британія «заслуговують на велику вдячність від нашої держави».

«Це одна із причини, чому я тут. Щоб подякувати за підтримку наших переселенців, нашої економіки, за підтримку стійкості нашої держави», — заявив Володимир Зеленський. Європейські лідери під час саміту висловили готовність надавати більше військової допомоги Україні, підтвердив Президент Європейської ради Шарль Мішель. «Коли ми запрошували Президента Зеленського на саміт, то робили це для того, щоб ухвалити конкретні рішення, допомогти зброєю», — сказав він.

Україні потрібні крила, щоб захистити свободу

Не менш символічним був візит Володимира Зеленського до Лондона, з якого він почав свою поїздку. Виступаючи у британському парламенті, він подякував британцям за підтримку та сміливість. Президент звернувся до колишнього Прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. «Борисе, ти об’єднав інших в той момент, коли це здавалось абсолютно неможливим», — сказав Президент України і додав, що всі британці показали мужній характер, а сама Велика Британія зробила багато, щоб протистояти російському вторгненню, зокрема надавши Україні системи ППО та ввівши жорсткі санкції проти росії.

«Я дякую вам від імені воїнів в окопах під артилерійським вогнем, від кожного захисника, який захищає, від імені батьків та матерів, які чекають на своїх героїчних синів та доньок, коли вони повернуться з війни», — сказав український лідер.

Президент України передав спікерові британського парламенту шолом українського льотчика, на якому був напис: «Ми маємо свободу. Дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити». Володимир Зеленський пригадав, як два роки після зустрічей у британському парламенті пив смачний англійський чай. «Цього разу, залишаючи стіни парламенту, я хотів би дякувати наперед за бойові літаки», — сказав Президент під оплески британських парламентарів.

Після зустрічі із британським Прем’єр-міністром Ріші Сунаком Володимир Зеленський повідомив, що Лондон готовий надати Україні «сильний оборонний пакет», до якого увійде далекобійна зброя.

«Ми погодили велику кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал України й Великої Британії, що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги», — цитує Президента пресслужба ОПУ. Ріші Сунак заявив, що Велика Британія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння. «Зокрема, танки Challenger потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну», — сказав британський Прем’єр.

Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали Лондонську декларацію — документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона. У документі йдеться, що Велика Британія надала Україні військової допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, що за обсягами поступається лише допомозі, наданій США. Лондон обіцяє продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об’єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на росію зокрема з використанням заморожених російських активів на користь України.

Треба пришвидшити постачання зброї

Із Лондона Володимир Зеленський вирушив до Парижа, де в Єлисейському палаці відбулася його зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. По завершенні зустрічі під час спільної пресконференції український Президент заявив, що Україна потребує потужнішої зброї, яка дасть змогу швидше припинити російську агресію та принести мир у Європу, а Париж і Берлін можуть зробити в це свій значний внесок.

«Що раніше Україна зможе отримати потужну зброю — далекобійну, Еммануелю, що раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше завершиться ця агресія росії і ми повернемо до Європи мир», — звернувся до колег Володимир Зеленський.

У відповідь Еммануель Макрон пообіцяв, що Париж допоможе Україні перемогти в боротьбі з повномасштабною російською агресією та «продовжить зусилля» щодо постачання зброї. «Україна може розраховувати на Францію, її європейських партнерів та союзників, щоб виграти війну. росія не може і не повинна перемогти», — наголосив французький лідер.

Олаф Шольц також запевнив Володимира Зеленського в підтримці союзників. За його словами, з початку повномасштабного воєнного вторгнення рф в Україну Німеччина та її партнери підтримували Київ «фінансовою, гуманітарною допомогою та зброєю. Ми робитимемо це доти, доки це буде необхідно», — наголосив канцлер ФРН.