Команда Президента Володимира Зеленського докладе максимум зусиль, щоб у найближчі 3—4 роки Україна увійшла до першої десятки рейтингу Світового банку Doing Business. На цьому глава держави наголосив під час форуму «Діалог бізнесу та влади».

«Ми провели інвентаризацію президентських указів, і скасовано документи, які стримували розвиток економіки. Ідеться про драконівські штрафи за порушення касової дисципліни, обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої послуги, заборону використовувати тканини іноземного виробництва для виготовлення шкільної форми. Скасовано й вимогу обов’язкового продажу валютної виручки. Це не лише зменшення різних обмежень для бізнесу, це ще й ознака макрофінансової стабільності у країні, за що маємо подякувати Національному банку. Це результат його незалежності, яку я поважатиму й захищатиму», — додав Володимир Зеленський.

Лікування з позитивними наслідками

Представникам бізнесу Президент пообіцяв, що далі змін буде більше. Він підкреслив, що Україна продовжуватиме європейську інтеграцію та співпрацю з МВФ, що дасть змогу зменшити й здешевити боргове навантаження на країну. Серед пріоритетів — відновлення позитивного іміджу України у світі, що сприятиме залученню інвесторів, подоланню корупції, боротьбі з контрабандою та рейдерством.

«Боротьба з контрабандою та рейдерством — короткостроковий пріоритет. І те й інше зараз вважається нормою для нашої країни. Це діагноз, але не вирок. Обіцяю: лікуватимемо, і найближчими місяцями відчуватиметься помітна різниця, а наступного року ці явища перестануть бути системними», — цитує главу держави його пресслужба.

Володимир Зеленський зазначив, що судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. «Тобто реформа останніх років не була успішною. Нині готуємо план подолання корупції у судах і найближчим часом представимо. Почнемо із запуску Антикорупційного суду», — зауважив Президент.

Він вважає, що Україні слід позбутися непрофільних активів, тому й підтримує масштабну приватизацію. Президент анонсував проведення податкової амністії на пільгових умовах. «Ми розуміємо, що дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від гарного життя, а через корупційний тиск і бажання захистити свої активи», — пояснив глава держави. Він підтримує демілітаризацію Державної податкової служби та створення Держслужби фінансових розслідувань з акцентом на аналітичну роботу.

Президент наголосив на важливості декомерціалізації Служби безпеки. «Щойно буде обрано нову Верховну Раду, ми запропонуємо невідкладно позбавити СБУ не властивих їй функцій. Служба повинна боротися зі шпигунами й диверсантами, а не займатися бізнесом», — підкреслив Володимир Зеленський. Глава держави вважає, що Кодекс законів про працю і Житловий кодекс застаріли та потребують кардинальних змін.

Не заважати бізнесу

Президент запевнив, що підприємці матимуть рівні умови. «Жодних преференцій — лише чесні, однакові для всіх правила. Жодних монополій. Тільки ті правила, від яких країна зможе виграти», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський подякував бізнесу, що створює робочі місця та сплачує податки, і закликав інвестувати в розвиток України. «Ми уважно вивчаємо досвід країн, яким вдалося досягти успіху та значного розвитку: усі вони вкладали ресурс передусім в освіту, технології та інфраструктуру. Україна робитиме так само. Роль держави в економіці на наступні п’ять років зводитиметься до трьох речей: не заважати бізнесу працювати; побудувати чудову інфраструктуру та умови, щоб робити бізнес у країні було просто і зручно; фокус на освіті, науці й технологіях. Ми шукаємо креативні, проривні та інноваційні рішення і найближчим часом їх представимо. Ставимо перед собою амбітні цілі й звертатимемося до бізнесу за підтримкою в їхньому досягненні», — окреслив мету глава держави.

Президент, наголосивши, що робить усе, щоб припинити війну, щоб цей чинник створював мінімум негативу для бізнес-клімату, закликав бізнес інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Згідно з розрахунками експертів, на відновлення Донбасу необхідно понад 300 мільярдів гривень. «Це буде великий проєкт з реінтеграції. Не чекатимемо завершення війни. Вже починаємо працювати. На підконтрольних територіях Донбасу треба наочно продемонструвати людям переваги життя у гідній, вільній та незалежній Україні. Слід відремонтувати старі дороги та побудувати нові, розвивати економіку й соціальну сферу. Важливо також створити якісні умови в пунктах перетину лінії розмежування», — акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що нещодавні його візити до Франції та Німеччини засвідчили: тамтешній великий бізнес готовий допомагати Україні в реалізації цих проєктів. Але й бізнес в Україні не має стояти осторонь, а фінансово долучатися до цього.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»