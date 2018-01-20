У межах робочої поїздки на Львівщину Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Там він зустрівся з учасниками АТО. У вступному слові-зверненні глава держави відзначив мужність та стійкість оборонців донецького аеропорту. Про незламність духу «кіборгів» Президент говорив так: «Навіть ворог був вражений самопожертвою наших героїв. У тих трагічних подіях не витримали навіть бетон і залізо. Оборонці донецького аеропорту віднині і навіки стануть символом незламності духу захисників України».

Окремо він подякував режисерській групі фільму «Кіборги» та її керівникові Ахтемові Сеїтаблаєву за створення правдивої розповіді про ці історичні героїчні й трагічні події. Не оминув увагою Петро Порошенко й успішного виступу команди ветеранів АТО на «Іграх нескорених». «Тоді я вкотре переконався, що Україна так само переможе у боротьбі за незалежність і відновлення своєї територіальної цілісності», — наголосив він.

Спасибі за мужність та самовідданість!

Потім у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки 20 воїнів отримали з рук Президента державні нагороди. Старшому лейтенанту Дмитрові Боіштяну і молодшому лейтенантові Василеві Грекалу вручено ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено сержантів Анатолія Андрійченка, Олександра Бондаренка, Ігоря Дзюбу, Тетяну Житомирець та Віталія Зварича, старшого сержанта Валентина Голуба, молодших сержантів Віталія Жаврука і Андрія Кобринчука, солдатів Дмитра Козіна, Тараса Колодія та Миколу Тараненка, старших солдатів Сергія Кузьмишина і Костянтина Середу, старшину Сергія Криштака, Віталія Дощового і Ярослава Савула. Цим орденом також нагороджено учасників АТО Андрія Шараскіна та Геннадія Дощенка (посмертно).

Департамент прес-служби АП виокремив у повідомленні історію санітарного інструктора механізованої роти механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Тетяни Житомирець. Вона виконувала бойові завдання в зоні проведення АТО з 14 січня 2015 року до 6 березня 2016-го і з 30 вересня 2016 року до 7 липня 2017-го. З 17 до 18 січня 2015 року сержант виконувала бойові завдання поблизу донецького аеропорту. Вона брала участь у штурмі «будинку з хрестами» у складі 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону. Перебуваючи на радіолокаційній станції польотів, займалася стабілізацією та евакуацією поранених. Увечері сержанта перемістили на метеовежу. Там вона надавала медичну допомогу воякам.

Вітальне слово глави держави пролунало після вручення державних нагород: «Я хотів би подякувати українським воїнам, під захистом яких ми нині перебуваємо. Наші воїни твердо утримують фронт, який насправді є рубежем між диктатурою і демократією».

На закупівлю квартир піде 800 мільйонів

Не менш приємною частиною програми стало вручення Президентом ордерів на житло учасникам АТО. Він говорив про важливість посилити не лише бойової здатності українського війська, а й соціальний захист воїна. Глава держави запевнив хлопців, що народ вдячний армії, й вона є державною інституцією, яка користується найбільшою довірою.

«Обов’язок держави — віддячувати своїм захисникам за відвагу», — сказав він, додавши, що торік для воїнів було збудовано 1043 квартири. У держбюджеті-2018 на зведення житла та його закупівлю для військовослужбовців передбачено понад 800 мільйонів гривень. До речі, згідно з президентським дорученням триває будівництво 184 житлових комплексів для контрактників.

«Ідеться не про казарми, а про сучасні комфортабельні гуртожитки. Загальна вартість цього проекту — 2,6 мільярда гривень, — розповів глава держави. — У новому мікрорайоні Львова на щасливі сім’ї наших захисників очікують 20 квартир. З-поміж новоселів — родина загиблого героя полковника Віктора Калитича, який добровольцем став на захист України й героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали життя за Україну». Після цих слів присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Зустріч Президента з учасниками АТО завершувалася на позитивній ноті. Він резюмував, що за останні роки Збройні сили відродилися, зміцніли і змужніли, набули безцінного бойового досвіду, і нагадав про затвердження державного оборонного замовлення на 2018 рік. Присутні почули, що пріоритетними напрямами стане забезпечення ЗСУ й інших військових формувань, збільшення кількості протитанкових ракетних комплексів і ракет до них, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних авіаційних комплексів та антиснайперських систем. Загалом у 2018 році на закупівлю озброєнь передбачено понад 21 мільярд гривень.