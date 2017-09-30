У межах робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент Петро Порошенко відкрив новий міст через річку Бистриця Солотвинська на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-10 Стрий — Чернівці — Мамалига. «Мости — це те, що з’єднує людей, з’єднує країну, — задав тону події глава держави. — Україна ніколи не була такою об’єднаною, як зараз. І нікому не вдасться нас розколоти, хоч як би вороги намагалися».
Президент подякував жителям Прикарпаття за підтримку, довіру, спільну роботу й привітав їх із можливістю користуватися новим мостом. На цю подію область чекала 9 років. Попередній залізобетонний міст завдовжки 136 метрів через ріку Бистриця Солотвинська зруйнувала повінь у 2008 році. Тоді ж розпочато будівництво нового мосту завдовжки 152,5 метра. У 2008-му повінь зруйнувала 19 мостів. Ремонтні роботи не проводили взагалі. Міст через річку Бистриця Солотвинська — виняток. Кошти на його відновлення надавали, однак вони не доходили до адресата.
Побудувати належить ще більше
«Кошторисна вартість становила 127 мільйонів гривень. Реально цей міст побудували за 96 мільйонів гривень. Результату досягнуто за рахунок використання ефективніших технологій і застосування передових механізмів державних закупівель. Це реальні механізми боротьби з корупцією. Бо раніше ці 30 мільйонів пішли б на фінансування окремих ділків при владі», — наголосив Петро Порошенко.
Одним із найголовніших пріоритетів роботи влади глава держави назвав саме будівництво доріг. Згідно з його даними, протягом останніх трьох років Прикарпаття отримало понад три мільярди гривень на цю потребу. Не останню роль у фінансовому процесі відіграв механізм, започаткований за ініціативою Президента. 50% коштів, що перевищують виконання планових показників на митниці, спрямовують на будівництво доріг у тому регіоні, де їх збирають. Лише у 2017 році сума дорожніх коштів для Івано-Франківської області сягнула 1,3 мільярда гривень.
Президент також наголосив, що він наполіг на тому, щоб експеримент зберегли і наступного року. «Ця програма гарантовано триватиме», — підкреслив він.
Про будівництво доріг Петро Порошенко говорив як про «основу для розвитку всієї інфраструктури вздовж автошляхів». Це сприятиме малому та середньому бізнесу, дасть поштовх розвитку регіону. Його слова цитує департамент прес-служби АП: «Це не просто будівництво доріг. Це розвиток усієї мережі вздовж дорожнього будівництва. Відкривається вздовж дороги бізнес. Малий та середній бізнес має змогу побудувати заправки, магазини, місця, де можна погодувати людей. І вся територія отримає новий поштовх для фантастичного розвитку. Я вітаю вас і насправді можу наголосити, що попереду роботи — непочатий край. Ми збудували лише чотири мости, ще щонайменше 15 потребують будівництва й відновлення».
Загалом розбудову дорожньої інфраструктури у 2017 році визначено як один із пріоритетів розвитку держави, а на Прикарпатті два роки поспіль успішно реалізують програму розвитку дорожнього господарства. Поліпшення стану дороги Н-10 набуває стратегічно важливого значення не лише для регіону, а й для розвитку добросусідських відносин та інтеграції економічного потенціалу України з економіками Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії.
Гарантія — 10 років
Президента поінформували про стан будівництва та реконструкції доріг в Івано-Франківській області загалом. Голова Державного агентства автомобільних доріг Славомир Новак розповів главі держави про реалізацію програми «Розвиток дорожнього господарства Карпатського єврорегіону у 2015—2017 роках».
До слова, на ділянці автомобільної дороги Н-10 Стрий — Чернівці — Мамалига проводять роботи за технологією холодного ресайклінгу з подальшим укладанням щебенево-мастичного асфальтобетону. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становить десять років. А протяжність автомобільних доріг загального користування в Івано-Франківській області становить 4110,4 кілометра. З них 995,3 кілометра — автомобільні дороги державного значення.