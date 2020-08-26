У Києві та інших великих містах неабияк лихоманить ринок оренди житла: його багато, попиту мало, а вартість знижується

Серпень, особливо друга і третя декади — період особливого пожвавлення на ринку оренди в Києві та інших великих містах України. Так майже завжди було в новітній історії нашої країни, але тільки не цьогорічного серпня.

Ринок оренди у Києві та передмістях фактично мертвий: винаймають дуже мало житла, а ціни на нього знижуються. «Урядовий кур’єр» з’ясовував, які причини такої незвичної ситуації.

Два чинники, пов’язані один з одним

«Звісно, що причина цього у продовженні карантину. На сьогодні, за моєю інформацією, ще не відомо, чи почнуть виші та середні заклади освіти навчання саме з 1 вересня і, найголовніше, чи буде воно не дистанційним, а реальним. Тому, і це зрозуміло, студенти з регіонів, які навчаються в Києві та інших великих містах, не їдуть і не орендують житло. Тобто на ринку оренди немає великого сегмента потенційних винаймачів», — зазначає «Урядовому кур’єру» аналітик ринку Владислав Сущенко.

За його словами, це саме можна сказати і про велику армію внутрішніх трудових мігрантів, які до карантину в чималій кількості працювали на підприємствах і фірмах Києва, Дніпра, Одеси чи Львова. Зрозуміло, що значна їхня частка після оголошення тривалого карантину втратила роботу, отже й засоби існування, і вже не могла орендувати собі житло, поїхавши по домівках. Вони не назад улітку, не приїдуть і восени, адже роботи для них поки що немає, тож і ця категорія громадян у великих містах житла не винайматиме.

Однак деякі фахівці, не заперечуючи цього важливого чинника, який негативно тиснув на ринок оренди, визначають ще один. І він вельми важливий. Директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук вважає: на ринок оренди вплинуло те, що на початку літа було виставлено просто-таки величезну кількість квартир від орендодавців — 11 тисяч лише у Києві. Це майже вдвічі більше, ніж до початку карантину. І кількість такого житла істотно зростала протягом липня — першої половини серпня 2020 року.

Ці два чинники пов’язані одне з одним, адже якби студенти вишів та середніх навчальних закладів чи внутрішні трудові мігранти не поїхали з великих міст, то й перенасичення ринку квартир не було б.

Щось не збігається з реаліями

Щодо цін. На думку столичних рієлторів, із початку 2020 року вартість оренди однокімнатної квартири стала нижчою на 25%, двокімнатні помешкання стали дешевшими на 20%. Найменше змінилася ціна оренди трикімнатних квартир: вартість їх оренди знизилася лише на 5%.

«Урядовий кур’єр» намагався проаналізувати вартість оренди квартир у Києві та інших містах згідно з аналітикою відомих ресурсів і порівняти це з реальною вартістю, враховуючи живе спілкування з рієлторами. І диво дивне: ціна оренди, яку, надає сайт OLX, не збігається, точніше, вона нижча від тієї, яку зазначають рієлтори та господарі помешкань.

Приміром, OLX констатує, що середня вартість оренди однокімнатних квартир у віддалених від центру Києва районах — Деснянському чи Дарницькому — становить 7—10 тисяч гривень. Поспілкувавшись із рієлтором, кореспондент «Урядового кур’єра» зрозумів, що цілком можливо (і навіть ще торгуватимуться на зменшення) орендувати житло на Лісовому масиві Києва недалеко від метро за 5,5—6 тисяч гривень на місяць.

Така сама ситуація і в Харкові. За інформацією OLX, однокімнатне житло можна винайняти не менш ніж за 7 тисяч гривень. Рієлтори цього міста зазначають, що цілком можливо орендувати непогане житло і за 5,5 і навіть за 4,5 тисячі гривень на місяць.

Те саме стосується й інших великих міст та передмість. У приміських зонах Києва чи Львова винайняти аналогічне житло можна за ще меншу суму.

Орендодавці, не скупіться!

Існує ще одна тенденція цього літа: скупість більшості потенційних орендодавців. Значна їхня кількість, на думку аналітика ринку Андрія Коваленка, чекає на кращі часи, тобто осені, можливо, навіть до кінця жовтня — початку листопада. І сподівається, що карантинні заходи буде істотно пом’якшено та в міста з’їдуться і студенти, і внутрішні трудові мігранти й ціни підуть угору.

Експерт вважає, що такого не станеться і не треба себе тішити ілюзіями. Навіть якщо студенти та працівники приїжджатимуть у великі міста, вони, як усі громадяни в цей непростий час пандемії та економічної кризи, заощаджуватимуть. Тобто ті, хто орендував трикімнатні квартири, перейдуть у двокімнатні, а хто мешкав у двокімнатних, — в однокімнатні чи просто винаймуть кімнату або і ліжко-місце. Життя внесе в ринок оренди корективи. Поки що ж він лишається у спокійному стані з великою пропозицією квартир, ціни на оренду яких падають. І цей негативний для орендодавців і позитивний для орендарів процес триватиме й восени.