Уряд затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання в роботу бізнесу.

«Із 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток — високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль», — повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Глава уряду зазначила, що протягом місяця Державна регуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів. До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення. У планах — запровадження цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень.

Уряд підготує пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу — відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня.

«Наш пріоритет — справедливість, а не толерувати вибірковість», — наголосила Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ