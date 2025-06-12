Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на засіданні 11 червня Кабінет Міністрів спрямував додатково ще 3,5 мільярда гривень на програму «єВідновлення».

«За ці кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин», — зазначив він.

За словами глави уряду, завдяки цій державній програмі вже понад 100 тисяч українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла замість зруйнованого.

Ще один пріоритет відновлення, крім житла для людей, — енергетика. Уряд продовжує будувати нову генерацію, посилювати захист енергооб’єктів, та здійснювати ремонти. На вчорашньому засіданні Кабінету Міністрів ухвалено рішення про спрямування 1,1 мільярда гривень для Миколаївщини для забезпечення стабільного теплопостачання під час наступного опалювального сезону.

«Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому уряд надає кошти на будівництво саме розподіленої теплової генерації. Ідеться про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. Таким чином зможемо забезпечити тепло в домівках Миколаєва», — наголосив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що на відновлення Харківщини спрямовано майже 600 мільйонів гривень: «241 мільйон спрямують на ремонт Харківської обласної клінічної лікарні. Ще 357 мільйонів — на аварійно-відновлювальні роботи шести багатоквартирних будинків у місті Харків».

За словами Дениса Шмигаля, в лютому цього року на відповідні роботи в житлово-комунальній галузі Харкова було надано 1 мільярд гривень і уряд продовжуватиме допомогу й надалі.

«Підтримка прифронтових регіонів залишається в центрі уваги. Постійно надаємо додатковий ресурс, щоб підтримати відповідні громади та наших людей, які залишаються жити і працювати там», — наголосив Прем’єр-міністр.

Для додаткової закупівлі зброї

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення майже 1,7 мільярда фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. «За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це істотно посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога», — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль нагадав, що Велика Британія цього місяця оголосила про рекордну допомогу щодо постачання дронів для України — 350 мільйонів фунтів, що дасть змогу передати 100 тисяч безпілотників цього року.

«Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що за перші п’ять місяців цього року на оборону та безпеку уряд спрямував майже 60 відсотків усіх коштів державного бюджету.

Учора уряд ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця, який працюватиме на платформі «Дія.Бізнес».

«Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і так за допомоги держави розширити власну справу», — повідомив Прем’єр-міністр і нагадав, що один із пріоритетів у роботі уряду — підтримка українського бізнесу. Зокрема, успішно працює програма «Зроблено в Україні», створюються нові індустріальні парки, запроваджують програми пільгового кредитування та безповоротних грантів, триває масштабна дерегуляція та диджиталізація.

«Без сильної економіки не буде коштів для фінансування армії та стійкості нашої держави. Тому постійно працюємо над поліпшенням бізнес-клімату», — підкреслив Прем’єр.

Створити безперешкодний доступ

Уряд продовжує реалізацію принципу «відбудувати краще, ніж було», спрямовуючи кошти на інклюзивність, безбар’єрність та якісну освіту. Прем’єр-міністр повідомив, що ухвалено рішення про надання регіонам додатково 1,1 мільярда гривень на здійснення заходів безбар’єрності.

«Ідеться про поточні та капітальні ремонти об’єктів інфраструктури, а також будівель житлового і громадського призначення. Ми надаємо ці кошти для того, щоб створити безперешкодний доступ до таких об’єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам», — сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ухвалено рішення про спрямування регіонам 370 мільйонів гривень для облаштування сучасних освітніх просторів та STEM-лабораторій: «Так даємо змогу нашим дітям здобувати сучасні затребувані знання у відповідних умовах».

Денис Шмигаль зазначив, що цього року понад 11 мільярдів гривень буде спрямовано на облаштування укриттів у школах та ще 2 мільярди — на закупівлю шкільних автобусів. Кожна дитина має право не лише на безпечну і турботливу родину, а на безпечне середовище поза межами дому. Саме тому Мінсоцполітики розробило, а уряд затвердив Типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми. Цей документ обов’язковий для всіх суб’єктів роботи з дітьми і молоддю, зокрема закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, оздоровлення і відпочинку, соціального захисту, молодіжних центрів.

«Україна для кожної дитини — це суспільство з нульовою толерантністю до будь-яких виявів насильства щодо дітей. Кожен працівник закладу або колективу, що працює з дітьми, повинен розуміти свою відповідальність за безпеку дітей і чітко знати, як саме він може захистити дитину від насильства», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Як повідомляє Мінсоцполітики, спільно з Державною службою України у справах дітей їхні фахівці проводитимуть роз’яснювальні заходи для суб’єктів роботи з дітьми і молоддю щодо впровадження Типової програми.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ