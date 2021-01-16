ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію
походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації
без застосування остаточних антидемпінгових заходів
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула звіт та матеріали Мінекономіки про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації.
За результатами розгляду Комісія встановила таке:
Заявник — мале підприємство «Фірма ПТК» у формі товариства з обмеженою відповідальністю визнаний банкрутом та юридично не має можливості здійснювати виготовлення, продаж продукції та укладати будь-які господарсько-правові угоди;
застосування остаточних антидемпінгових заходів суперечитиме національним інтересам України.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія через відсутність достатніх підстав для застосування остаточних антидемпінгових заходів вирішила завершити антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації, порушене згідно з рішенням Комісії від 17.07.2019 № АД-423/2019/4411-03, без застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Рішення Комісії від 13.01.2021 № АД-473/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі