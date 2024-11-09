Сьогодні безвідповідально пропонувати ініціативи щодо припинення вогню на території України без надання нашій країні реальних, дієвих гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Будапешті.

«Небезпечна риторика щодо припинення вогню, коли немає гарантій безпеки для України. Зрозумілих, реальних, у які ми віримо, а не просто риторичних якихось гарантій безпеки. То ось це припинення вогню — підготовка до продовження окупації України та руйнація нашої незалежності й суверенітету», — наголосив він.

Глава держави зазначив, що таке пропонують люди, які не пережили війну, не розуміють її наслідків і ризиків для себе, а також ті, хто спілкується з путіним, але ніколи не воював із ним.

«Просто припинення вогню — це сьогодні модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут, від Бразилії, Китаю, і важливо, що точно ми чуємо це від росії. Це прекрасна модель для рф. Припинення вогню, а потім інше? Треба чітко розуміти, що таке «інше», — пояснив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що після початку російської агресії проти України 2014 року вже були домовленості про припинення вогню. «Навіть обміну полонених не було. Люди в тюрмах 10 років. Після припинення вогню настало замороження конфлікту», — наголосив він.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками саміту Європейської політичної спільноти є оборонні домовленості щодо посилення українських воїнів, а також позитив у зміцненні ППО перед початком зими.

Крім того, за словами Президента, збільшується кількість країн, які підтримують Україну.

«У нас був інавгураційний Саміт миру, де було понад 100 країн і міжнародних інституцій. Достатньо велика кількість країн, які в ООН голосували за резолюції проти російської агресії, на підтримку України, — більш як 140. Це і є кількість країн, які підтримують Україну, виступають проти агресії росії, визнають територіальну цілісність і суверенітет будь-якої незалежної країни», — зазначив глава держави.

Нам потрібна зброя

Виступаючи на п’ятому саміті ЄПС, Президент України заявив, що з моменту попереднього липневого саміту Європейської політичної спільноти відбулася значна ескалація війни з боку росії — залучення північнокорейських військ.

Глава держави наголосив, що концепція «мир завдяки силі» вже неодноразово доводила свою реалістичність та ефективність, і нині вона потрібна знову.

Президент подякував усім присутнім у залі за підтримку України й українського народу, а також за обстоювання права нашої країни використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії.

«Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з лідерів обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», — сказав він.

Володимир Зеленський закликав лідерів країн підштовхнути росію до справедливого миру, знайти механізм для того, щоб російські активи якомога швидше почали працювати на Україну, та обмежити здатність держави-агресора отримувати прибутки від продажу нафти і її можливість обходити санкції.

«Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо — від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі», — наголосив Президент.

Двосторонній конструктив

Україна прагне встановити міцні відносини з Угорщиною, які ґрунтуватимуться на принципах рівності та взаємної поваги. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Будапешті.

Глава Української держави подякував Прем’єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану за запрошення на п’ятий саміт Європейської політичної спільноти. Окремо Президент зауважив, що Україна зацікавлена у дружніх і продуктивних відносинах з Угорщиною.

«Для нас важлива чистота у домовленостях. Є питання щодо меншин. І ми багато чого зробили, є висновки Європейської комісії — до нас зауважень у цьому питанні немає. Ми поважаємо угорську меншину в Україні», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що двостороння угода між Україною та Угорщиною має містити підтримку вступу нашої країни до НАТО. «Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Двостороння угода, договір — це про повагу й про те, чи ти бачиш мене на рівних», — підсумував Президент.

У Будапешті Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Президент наголосив, що потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль північної кореї в російсько-українській війні.

Крім того, серед головних тем зустрічі — виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території росії.

Під час зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном глава Української держави подякував за підтримку плану перемоги й наголосив, що важлива єдність Європи в підтримці України.

Одна з тем зустрічі — військова допомога, зокрема тренування української бригади «Анна Київська», посилення далекобійних спроможностей.

Президент України відзначив участь Франції в більшості коаліцій формату «Рамштайн».

Серед ключових тем переговорів також підтримка України на шляху до НАТО. Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу — це перший пункт плану перемоги.

Головна тема зустрічі Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером — імплементація плану перемоги, який глава держави представив очільникові уряду Великої Британії минулого місяця в Лондоні.

Президент зазначив, що надзвичайно важливо підтримати Україну далекобійною зброєю та дати дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території.

Глава держави також наголосив на важливості підтримки української оборонної промисловості, зокрема для виробництва далекобійних БпЛА та ракет-дронів.

Президент подякував Сполученому Королівству за нещодавнє рішення надати Україні кредит розміром 3 мільярди доларів коштом прибутків від заморожених активів рф. Ці гроші — частина 50 млрд дол., які країни G7 зобов’язалися передати Україні для посилення оборонних спроможностей.

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті Президент України зустрівся також із Президентом Молдови Маєю Санду. Привітавши її з перемогою на президентських виборах, він наголосив, що важливо координувати зусилля України та Молдови на шляху до членства у Євросоюзі.

Джерело: Офіс Президента