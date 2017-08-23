Дорогі українці!
Для українців синьо-жовтий стяг уособлює значно більше, ніж просто символ держави. Десятки поколінь наших предків йшли під цим прапором на бій за свободу і справедливість, за гідне життя і власну честь, за вільну й незалежну Україну. Це — прапор руських князів і козацьких загонів, української революції початку ХХ сторіччя і підпілля, дисидентів і демократичних рухів. Прапор, який уособлює суть історичного поступу українців, їх утвердження як сучасної політичної нації.
Сьогодні український прапор — це стяг молодої держави, що обрала європейський демократичний шлях розвитку. Це знамено дружнього і мудрого народу, який невтомною працею щодня змінює свою країну. Це святиня мужніх і героїчних людей, які захищають нашу Батьківщину на Сході. Це кольори, які представляють нашу державу на міжнародній арені. Це символ не лише звитяги минулих століть, а і провісник майбутнього, яке проглядається в усміхнених обличчях наших дітей, які на всіх урочистих подіях тримають національні прапорці.
Переконаний, що незабаром синьо-жовтий стяг в усьому світі асоціюватиметься з успішною і заможною країною та з громадянами, які не лише досягли свободи, а і реалізували власний потенціал і власну країну!
Слава Україні!
Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН