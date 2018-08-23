Дорогі співвітчизники!
Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з Днем Державного Прапора України!
Для нас, українців, синьо-жовтий стяг завжди був і є особливим символом не лише державності, а і споконвічної боротьби за неї. Мільйони наших співвітчизників йшли під цим прапором на смерть у прагненні здобути для України державну незалежність. Українська Народна Республіка та Українська Держава на початку ХХ століття обрали державним символом саме той стяг, який ми маємо нині. Українські дисиденти боролися з тоталітарним режимом, озброївшись саме синьо-жовтим прапором, кольори якого стали частиною нашої національної самосвідомості.
Під синьо-жовтим прапором наші воїни захищають Батьківщину від ворога на сході. Ми знаємо, яку лють викликає наш стяг у агресора, бо він нагадує їм про споконвічну незламність українського духу.
Сьогодні ми мусимо наповнити наш державний прапор реальним практичним змістом. Синьо-жовтий стяг в усьому світі має асоціюватися з успішною державою, якій вдалося провести реформи, модернізувати промисловість, лібералізувати економіку та бізнес-діяльність, утвердити беззастережне верховенство закону, створити гармонійне суспільство рівних громадян. У стратегічній перспективі синьо-жовтий стяг повинен стати прапором країни-члена Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу.
Упевнений, що нам під силу зробити так, щоб наш прапор був відомим в усьому світі як символ передової держави, що посідає почесне місце серед розвинутих, відкритих і справедливих суспільств.
Зі святом!
З повагою
Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН