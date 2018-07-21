Третина українців переконана, що для встановлення миру на Донбасі слід посилити міжнародні санкції та тиск міжнародних структур на Російську Федерацію. Половина опитаних вважає, що на Донбасі заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі.

Підсумки загальнонаціонального опитування громадської думки, яке Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах за винятком Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей, презентували у четвер в Укрінформі. Також оприлюднили головні підсумки дослідження, яке Фонд «Демократичні ініціативи» підготував за матеріалами фокус-групових дискусій, що проводили в лютому 2018 року в містах Донецької (Миколаївка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ) та Луганської (Рубіжне, Сватове, Сєверодонецьк, Старобільськ) областей.

Отже, згідно з підсумками опитування, встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% населення. При цьому найбільше прихильників силового варіанту серед жителів заходу (24%) та центру (19%) і значно менше на півдні (8%) та сході (11%). На мир «за будь-яку ціну» згодні лише 20%.

Важливі питання реінтеграції — політика держави у соціальній та гуманітарній сферах щодо громадян з непідконтрольних територій Донбасу. Фактично кожен із пропонованих до розгляду кроків підтримала більшість населення України. Найбільш підтримувані кроки в соціальній та гуманітарній сферах — передовсім спрощення доступу до навчання в українських освітніх закладах різного рівня для жителів непідконтрольних територій (67% підтримують і тільки 16% не підтримують), посилення контролю за здійсненням виплат внутрішньо переміщеним особам задля уникнення зловживань (64% підтримують, 15% проти), надання підтримки (фінансової та матеріальної) жителям ОРДЛО, що прагнуть виїхати на контрольовані Україною території (60% підтримують, 20% проти); а також максимальне спрощення отримання будь-яких адміністративних послуг у прифронтових населених пунктах (60% за, 21% проти).

Більш неоднозначна громадська підтримка таких кроків, як зняття обмежень на соціальні й пенсійні виплати громадянам України, що мешкають в ОРДЛО (40% підтримують, 35% виступають проти), максимальне спрощення перетину лінії розмежування, полегшення режиму отримання перепусток (48% підтримують, 31% проти), посилення контролю за перетином лінії розмежування (47% за, 26% проти) та дозвіл на торгівлю продуктами харчування і товарами першої необхідності з непідконтрольними територіями (46% за, 29% проти).

Опитування виявило, що нема одностайності стосовно того, якою має бути політика України щодо непідконтрольних територій. Вважають за потрібне офіційно визнати ці території окупованими і припинити будь-яку торгівлю, послуги, виплати та контакти (зокрема переміщення людей з цих територій) 17%, тримати економічну блокаду, але зберігати гуманітарні відносини (переміщення людей, виплати пенсій, поставки води та електрики) — 20,5% опитаних; дозволити торгівлю критично важливими товарами (продовольством і товарами повсякденного вжитку з боку України та антрацитом з ОРДЛО) з максимальною підтримкою гуманітарних зв’язків — 22%, а пропозицію максимально розвивати зв’язки з непідконтрольними територіями — і гуманітарні, і торговельні — підтримують 20% опитаних громадян. А значна частина населення — кожен п’ятий респондент (20%) не визначився з баченням оптимального варіанта політики України щодо непідконтрольних територій.

Серед рішень, які слід ухвалити для встановлення миру на Донбасі, громадяни вважають справді дієвими лише два: міжнародний тиск на Росію, щоб вона відмовилася від втручання в конфлікт на Донбасі (32%) й успішну відбудову нормального життя на підконтрольній території (31%). Усі інші можливі рішення не вважають ефективними для встановлення миру. Підтримка ідеї введення на Донбас міжнародного миротворчого контингенту залишається незмінною і становить 60% — так само, як і торік.

Загалом було опитано 2019 респондентів віком понад 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснено в межах проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснює Pact в Україні.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»