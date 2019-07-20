ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
18 липня 2019 року
м. Київ
№ 1744
Про оголошення попередження Політичній партії «Сила Людей»,
кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані
в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі
на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року
Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон) політична партія, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, зобов’язана відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією.