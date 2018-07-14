КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 липня 2018 р.
№ 483-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти другий ранг державного службовця
ГУРАКУ Руслану Васильовичу – Голові Державної служби якості освіти України
Присвоїти третій ранг державного службовця
КАРАНДЄЄВУ Ростиславу Володимировичу – державному секретареві Міністерства культури України
ПЕТРЕНКУ Олегу Едуардовичу – Голові Національної служби здоров’я України
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН