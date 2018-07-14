КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 липня 2018 р.
№ 483-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти другий ранг державного службовця

ГУРАКУ Руслану Васильовичу – Голові Державної служби якості освіти України

Присвоїти третій ранг державного службовця

КАРАНДЄЄВУ Ростиславу Володимировичу – державному секретареві Міністерства культури України

ПЕТРЕНКУ Олегу Едуардовичу – Голові Національної служби здоров’я України

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН