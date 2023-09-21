На авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося 15­те засідання Контактної групи з питань оборони України. Це була перша зустріч у форматі «Рамштайн», у якій взяв участь новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров. Підбиваючи підсумки зустрічі, міністр повідомив, що українська сторона разом з партнерами започаткувала ініціативу створення Capabilities Coalition — коаліції спроможностей. «Головна мета — підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка», — написав Рустем Умєров у Fаcebook.

У пріоритеті — ППО

Перед початком зустрічі її учасники, представники майже 50 країн, оголосили нові зобов’язання щодо довгострокової підтримки України. Окремі з них оприлюднив міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи підсумки на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

Зокрема він зазначив, що «американські танки прибудуть в Україну скоро та доєднаються до Leopard, які вже воюють на фронті». Крім того, розпочинаються колективні навчання пілотів на винищувачах F­16. Міністр Остін нагадав, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися передати свої винищувачі Україні, а Польща оголосила про передачу необхідного обладнання для розмінування. Швеція днями оголосила новий пакет допомоги на понад 300 мільйонів доларів, Німеччина — на 420 мільйонів доларів, Данія — на 833 мільйони доларів. Глава Пентагону назвав партнерів коаліцією держав­однодумців і запевнив, що вони працюють над нарощуванням випуску необхідних боєприпасів і зброї.

За словами міністра оборони США, українська влада просить у Заходу ту зброю, яку вважає необхідною, зокрема ракети. Американське військове керівництво визнає за найнеобхідніше належне забезпечення засобами ППО. Ллойд Остін зауважив, що партнерам вдалося зібрати стільки систем ППО, скільки було можливо. Для цього було проведено «неймовірну роботу, але ще більше залишається зробити». Зокрема, спільними зусиллями Україні було передано системи Patriot, Hawk, Iris­T, Gepard, Nasams. За словами міністра, те, як українські військові використовують засоби ППО, — «одна з найбільших історій успіху».

Американський міністр закликав учасників формату «Рамштайн» провести інвентаризацію своїх запасів і передати українцям стільки боєприпасів для ППО, скільки можуть, позаяк «Україна входить в чергову зиму війни».

ЗСУ продовжуватиме контрнаступ і взимку

Командувач Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на підсумковій пресконференції заявив, що за результатами консультацій він зробив висновок: українська сторона не планує зупинятися і взимку, вона налаштована визволяти території далі й продовжувати контрнаступ.

«Україна досягає поступового та повільного успіху, щодня є прогрес за підтримки міжнародних партнерів. Але цю боротьбу ще не завершено. З наближенням зими земля стане вологою, потім вдарять морози. Але судячи з розмов, які я чув, українці не мають наміру зупинятися навіть взимку. Вони володіють стратегічною ініціативою і рухатимуться далі, доки кінцевої мети не буде досягнуто», — заявив американський генерал.

Марк Міллі зазначив, що на окупованих територіях росія зосередила кілька сотень тисяч військових, яких президент мобілізував торік, щоб компенсувати величезні втрати. «Ці сотні тисяч російських військових перебувають у траншеях просто зараз. Вони не дуже добре треновані, з не дуже добрим управлінням, зазнають величезних втрат, але вони там є», — констатував генерал. Він наголосив, що Україна вже визволила 54 відсотки окупованих територій, «але ще багато треба пройти».

Генерал нагадав, що українцям доводиться проривати багато ліній оборони, які встигли звести росіяни, із складними перешкодами, мінними полями, «зубами дракона», колючим дротом, укріпрайонами. «Цю оборону ще не прорвано на 100 відсотків, але українці вже прорвали кілька її ліній. Вони просуваються дуже повільно, зберігаючи бойову силу, і дуже свідомо перерізають лінії постачання, що сковує дії та дихання росіян, які окупували Україну. Тож українці не мають наміру зупинятися і йтимуть до досягнення остаточної мети», — ще раз наголосив голова комітету начальників штабів США.