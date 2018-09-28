Спільної позиції у зв’язку з роздачею угорського громадянства громадянам України в Закарпатській області так і не досягли міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Угорщини Петер Сійярто. Про це очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства розповів журналістам у Нью-Йорку після довгоочікуваної зустрічі з угорським колегою, яка відбулася на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Сама зустріч тривала понад годину й виявилася доволі непростою з огляду на риторику угорської сторони, яка взяла на озброєння російські фейкові пропагандистські прийоми про нібито свідоме переслідування представників угорської громади в Україні. Більшої нісенітниці годі й вигадувати, адже на тому-таки Закарпатті угорці почуваються навіть вільніше за українців.

«Я сказав пану Сійярто, що, по-перше, ми завжди намагалися допомогти нашій угорській громаді, допомогти їм почуватися в країні, громадянами якої вони є, добре і не бути ізольованими в сенсі відсутності самовизначення, ізольованими в сенсі розуміння, в якій країні вони живуть», — заявив Павло Клімкін.

Проблема полягає в тому, що сусідня країна, одноосібно закликаючи почути свої аргументи, геть забуває вислухати іншу точку зору. Так уже було, коли з вуст адептів Партії регіонів лунала набридлива мантра «Прочуйте Донбас», який натомість не хотів і не бажав чути всію іншу Україну. І те, що ми маємо нині, абсолютно не збігається з думками більшості наших співгромадян, хоч би де вони жили.

Ось і тут пан Сійярто не хоче ні приймати, ні сприймати позицію України. «Проблема не лише у видачі паспортів. Звичайно, це проблема, але не тільки у цьому. Друга фундаментальна проблема — чому Угорщина порушує міжнародне право і законодавство України. Якщо вона хоче це робити відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, хай запитає в нас про це, і якщо ми — це теоретично, звичайно — дозволимо консулу видавати угорські паспорти, тоді будь ласка. Але ми цього не дозволяємо», — цитує УНІАН слова Павла Клімкіна.

Угорські консули інструктують українських громадян, як приховувати своє нове громадянство, як приховувати нові набуті права і обов’язки. А це фундаментальне порушення вітчизняного законодавства. Угорські дипломати навіть закликають маніпулювати з українськими документами, показуючи одні документи при контролі на нашому боці, а зовсім інші — на угорському.

Крім того, в роботі над спільним митним і прикордонним контролем є прогрес з усіма країнами, окрім Угорщини. За словами міністра, поступу немає саме тому, що угорські консули інструктують громадян України, які отримали угорські паспорти, показувати один паспорт, а потім показувати інший.

«Ми в результаті годинної дискусії не досягли згоди щодо того, яким чином бачимо цей інцидент. Я запропонував панові Сійярто самому відкликати консула… Я так розумію, що він з цим не згоден. Якщо відповідного рішення найближчими днями не буде, генеральний консул Угорщини в Береговому поїде додому», — дипломатично попередив глава МЗС.

Єдине, що вдалося узгодити міністрам, — зміну назви посади так званого уповноваженого угорського уряду на Закарпатті. Чи зміниться від зміни вивіски її суть, поки що сказати складно. Але, на переконання Павла Клімкіна, саме створення подібної посади є «свідомою провокацією» угорців.

Та чи завершаться вони в осяжній перспективі? Навряд чи, бо від подібної політики потерпають і Румунія, і Словаччина, де угорці також, мовляв, зазнають мовних утисків з боку влади й титульних націй. А коли такі дії отримують схвальні відгуки з Кремля за вдале наслідування імперської політики, манія величі від колишньої могутності колишньої Австро-Угорської імперії застеляє очі сучасному Будапешту. Й нам доведеться вибудовувати механізми протидії. На щастя, у Європейському Союзі розуміють усю недолугість угорських претензій, які стають дедалі більшою проблемою для континенту.