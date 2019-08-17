Під час приїзду в Черкаси Президента України Володимира Зеленського активіст Ігор Афанасьєв оприлюднив проблеми, які, на його думку, є в роботі кількох державних структур області. Володимир Зеленський запропонував йому, зібравши докази, приїхати в Офіс Президента, що він і зробив. З огляду на резонанс журналіст «УК» вирішив зустрітися з черкаським активістом, щоб дізнатися, що змусило його звертатися на найвищий владний рівень. Ігор Афанасьєв повідомив, що детально всі свої звинувачення розкриє лише в компетентних органах, проте погодився поговорити про те, що змінив би у структурах, які реєструють транспортні засоби.

Позиція активіста

Передовсім ішлося про те, що нібито оформлення автомобіля в реєстраційних органах у Черкасах іноді триває майже шість годин.

— Причина затримок у тому, що дехто в цих органах, мабуть, чекає на отримання неправомірної вигоди за пришвидшення реєстрації, — розмірковує Ігор Афанасьєв. — А проблема тут у прозорості роботи служб, зокрема сервісного центру та служби експертів, які, на мою думку, варто об’єднати й насамперед проходити експертів, а вже потім оформляти документи в сервісному центрі. Заковика в тому, що немає громадського конт­ролю.

Коли обласним управлінням державтоінспекції керував Ярослав Чубатюк, активісти могли впливати на ситуацію. Мені надходили сигнали про затягування часу реєстрації, а я телефонував керівникові ДАІ в області, й проблему розв’язували. Нині такого контакту, на жаль, немає.

Окрема тема, яку озвучив Ігор, — проведення платних експертних досліджень, тоді як законом передбачено лише огляд транспортного засобу, вартість якого вже входить в оплату реєстраційних послуг.

— Порушую ці питання не для того, щоб здобути якісь привілеї, а щоб мої діти жили у правовій державі й не знали, що таке хабарі, — окреслив власну зацікавленість у цій справі Ігор Афанасьєв.

Огляд чи дослідження?

Ці дві процедури різняться детальністю аналізу. За бажанням власника транспортного засобу можна проводити дослідження його технічного стану. Це платна послуга. Огляд обов’язковий для всіх. Однак буває, що самого огляду замало, експерт має сумніви щодо стану транспортного засобу й необхідно провести дослідження. Щоб з’ясувати це, зв’язався з директором Черкаського НДЕКЦ Василем Аксьоновим.

— Вважаю проблему із застосуванням дослідження транспортного засобу надуманою. Дії експертів абсолютно законні, — повідомив Василь Аксьонов. — Держава поклала на них обов’язок виявляти автомобілі із кримінальним минулим. Експерт вирішує на підставі певних даних (наприклад, автомобіль приїхав з іншої області чи країни, має велику кількість перереєстрацій та за іншими ознаками), потрібно проводити огляд чи ретельніше досліджувати автомобіль. На заявах експерти ставлять власний електронний підпис, тобто несуть відповідальність за те, як перевірили автомобіль. Раджу всім покупцям вживаних автомобілів ще до укладання угоди купівлі проводити саме дослідження й отримувати гарантію, що машина не має кримінальної історії. Трапляється, що люди, вчасно про­вівши дослідження, відмовляються придбавати проблемне авто, тож зберігають власні гроші й дякують за це експертам.

Щодо прозорості роботи підлеглих фахівець повідомив: останнім часом у процедурі огляду відбулися зміни. Раніше автовласники ставили машини в чергу, але знаходилися спритники, які хотіли пройти огляд поза нею. Тепер чергу формують працівники центру, приймаючи у відвідувачів документи. Під пильним наглядом відеокамер такі документи сортують у теку один за одним. Виняток із цього правила — огляд поза чергою автомобіля інваліда, вагітної або жінки з малою дитиною. У такому разі працівники намагаються сприяти цим особам у якнайшвидшому проходженні огляду. Але такі зміни вкрай негативно сприйняли ті, хто звик на цьому заробляти, тому й скаржаться в усі інстанції.

Поцікавився я й підсумками роботи експертів. З’ясувалося, за сім місяців цього року вони виявили 18 підроблених документів, 24 транспортні засоби з підробленими номерами агрегатів та п’ять, які розшукували правоохоронці.

Не всім потрібно до експерта

Під час реєстраційних процедур автовласник найперше потрапляє в сервісний центр МВС, де працює електронна черга й на великих моніторах видно, кому до якого фахівця підходити. Питання, окреслені активістом Ігорем Афанасьєвим, адресую директорові Регіонального сервісного центру в Черкаській області Володимирові Андрущенку.

— Можливо, щоб першими транспорт оглядали експерти, але це не розв’яже проблеми. Декому з автовласників не потрібно звертатися до експертів, і тут ми впираємося в законодавчу базу, яка регламентує наші дії. Відповідно до законодавства, все розпочинається із заяви особи. Людина приходить у сервісний центр, реєструється, зустрічається зі спеціалістом. Тоді роздруковують і заповнюють заяву. Далі — в експертний центр проводити огляд чи дослідження транспортного засобу, а потім слід знову повернутися до сервісного центру.

За словами фахівця, для зручності клієнтів багато операцій вже проводять без огляду експерта — ті, де немає ризику придбати автомобіль, наприклад з перебитими номерами:

— Це реєстрація нових транспортних засобів. Такі автомобілі реєструють у середньому протягом півгодини. Деякий час займає сплата в касі, хоч і тут є певні успіхи — в нас одночасно працюють каси трьох банківських установ та кілька платіжних терміналів.

Ще реєстраційні операції без залучення експертів проводять, якщо людина змінила адресу — слід лише обміняти свідоцтво про реєстрацію. Так само й зі встановленням газобалонного обладнання. І цей список розширюватиметься — фахівці внесли пропозицію, щоб ввести до послуг без залучення експертів заміну номерних знаків.

— Постійно розвиваємо наші бази даних, і якщо всі огляди експертів заносити в них, буде сформовано історію автомобіля з фотографіями. Це полегшить усі процедури. Але для цього потрібне насамперед удосконалення законодавчої бази, — бачить вихід із ситуації Володимир Михайлович. — Кожен автомобіль має специфіку. Ось машина приїхала з іншого регіону чи зареєстрована давно (до 2013 року, відколи діє сучасніша база). У такому разі маємо сформувати запит і направити його в підрозділ того регіону, де відбувалася реєстрація. Там запит опрацьовують і надсилають інформацію нам. Усе це займає час. Тільки після цього можемо роздрукувати заяву і почати дії із транспортним засобом.

Є й кілька баз обов’язкових перевірок. Свого часу була проблема з каналами зв’язку, скажімо, база юстиції не працює, і ми не можемо проводити подальші операції. Якщо все працює, то звичайна процедура займе годину-півтори. Якщо ж автомобіль потрібно перевірити за базами даних і зробити певні експертні дослідження, то оформлення може тривати кілька годин. Ми й надалі вдосконалюємо роботу.

Чи велика черга, підкаже відеонагляд

Не секрет, що на стоянці біля центру пропонують свої послуги так звані помічники — рішали. Тим автовласникам, хто з певних причин пасує, щоб самотужки пройти нескладну реєстраційну процедуру, вони за гроші допомагають. Фахівцям центру довелося навіть навпроти майданчика почепити банер-звернення до автовласників, щоб не користувалися такими сумнівними послугами. Адже схема оформлення вже настільки зрозуміла й прозора, що заплутатися, втратити час не в тій черзі неможливо.

— Не бійтеся підійти до нашого співробітника, а далі запрацюють наші механізми, зокрема електронна черга, — дає пораду фахівець. — Наші працівники у схемах рішал не задіяні, й кожен знає, що в центрі працює система відео­нагляду. Це відео можуть бачити не лише керівники підрозділу на обласному чи державному рівнях, а й будь-хто, зайшовши на сайт Головного сервісного центру. Це зручно клієнтам і в обласному центрі, і в центрах у районах саме з практичної точки зору — щоб побачити й оцінити, наскільки велика черга.

— Які дні найбільш напружені в роботі сервісного центру та експертів?

— У Черкасах це вівторок (після вихідних у неділю й понеділок) і п’ятниця. Якщо говорити про час доби, то найменш завантажена друга половина дня. У сервісному центрі немає перерви на обід, фахівці підміняють одне одного, щоб не зупиняти роботу. Так само працюють і фахівці експертного центру.

— Але ж в експертному центрі електронна черга не працює — там своя черга.

— Ці питання давно обговорюють фахівці. Маємо певні розрахунки, але є проблеми з коштами і нормативно-правовою базою. Потрібен великий монітор на вулиці з певними функціями захисту від атмосферного впливу. Цей варіант для клієнтів буде найбільш інформативним. Варто тепер максимально скоординувати роботу сервісного центру з експертами — вже провели наради й визначили, як саме діяти. Зроблено обмеження заїзду на станцію експертного обстеження, на в’їзді розмістили інформаційний банер, де повідомлено, що огляд експертів транспортного засобу проводиться після друку заяви.

Є ще напрацювання, які втілюватимемо. Спілкуючись із колегами з інших областей, ділюся досвідом, адже ми в певному розумінні новатори у розв’язанні проблем, — переконує Володимир Андрущенко і зізнається: — Для мене виступ активіста перед Президентом був як холодний душ, адже над усіма проблемними питаннями ми ретельно працюємо, за останні три роки зробили для підвищення якості наших послуг дуже багато, час проходження реєстраційних процедур значно скоротився, а робота фахівців стала максимально прозорою. А ще ми відкриті до будь-яких пропозицій, обговорення проблем із громадськими організаціями.

Торкнувся керівник сервісного центру й питання експертів. На його думку, їхню кількість варто збільшити — щоб огляди проводили 4—5 фахівців одночасно, адже їхні функції — не лише огляд транспортних засобів, а й багато інших.

— Гадаю, варто на законодавчому рівні чіткіше визначити, які транспортні засоби слід тільки оглядати, а які потребують дослідження, — резюмує фахівець. — І цю пропозицію на всеукраїнських нарадах ми вже висловлювали. Маємо показовий досвід, коли кілька років поспіль автомобілів під час реєстраційних операцій експерти не оглядали. Законодавець тоді вирішив, що відповідальність за це має нести сам автовласник. А нині пожинаємо плоди: у період 2012—2015 років, коли були чинними ці норми, зареєстровано чимало проблемних автомобілів, що їх тепер виявляємо. Саме від таких проблемних машин експерти рятують покупців. Однак якщо особа не захоче проводити дослідження, її ніхто не змусить. Незабаром плануємо запровадити й електронну чергу в експертному центрі.

Замість післямови

Повертаючись надвечір із зустрічі з керівником сервісного центру, зустрів розгубленого киянина, який вирішив у таку пору зареєструвати автомобіль. Він отримав заяву й заповнив її та попрямував до експертів. Якщо експерт погодився провести огляд, пояснивши, що проводить їх до 17.00 (ще година робочого часу потрібна для оформлення матеріалів), то банківська установа в експертному центрі була вже зачинена. У сервісному центрі, що за кількасот метрів, платежі приймають до 18.00, тож киянин поспішив туди й зрештою все оформив. Він подякував фахівцям, що не довелося ще раз їхати зі столиці.

Як показує практика, створити систему, де фахівці різних структур працювали б в унісон, непросто. На заваді технічні, суб’єктивні, законодавчі й фінансові перепони. Проте видно, що сервісний центр МВС — одна з небагатьох структур, яку реформують не для галочки. Він намагається усунути негативні чинники.

А щодо скарг Ігоря Афанасьєва, то, здається, варто перефразувати народну мудрість: на те й громадські активісти, щоб чиновники не дрімали. До честі Василя Аксьонова та Володимира Андрущенка, вони відкриті до діалогу і сприймають конструктивні пропозиції та вагомі аргументи.