Сьогодні у Верховній Раді уряд представлятиме проект Державного бюджету на наступний рік. Як того і вимагає Бюджетний кодекс, документ було передано на розгляд депутатів вчасно — 15 вересня. А ось як розгортатимуться події у сесійній залі щодо ухвалення запропонованих Кабінетом Міністрів показників основного фінансового документа країни, покаже час і бажання народних обранців підтримати зростання економіки. За словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, він буде вдячний за поради і оцінки. «За пріоритети бюджету я готовий боротися і доводити свою позицію, а технічні питання — будь ласка, подискутуймо. Ми тестуємо і коригуємо свої рішення в такому діалозі», — заявив він. І що раніше це буде зроблено, то краще для держави.
Коментарі (0)
Написати коментар
Архів публікацій
-
президент україни
-
Урядовий портал
-
УКРІНФОРМ
-
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
-
урядова гаряча лінія 1545
-
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2017
-
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ