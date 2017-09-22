Сьогодні у Верховній Раді уряд представлятиме проект Державного бюджету на наступний рік. Як того і вимагає Бюджетний кодекс, документ було передано на розгляд депутатів вчасно — 15 вересня. А ось як розгортатимуться події у сесійній залі щодо ухвалення запропонованих Кабінетом Міністрів показників основного фінансового документа країни, покаже час і бажання народних обранців підтримати зростання економіки. За словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, він буде вдячний за поради і оцінки. «За пріоритети бюджету я готовий боротися і доводити свою позицію, а технічні питання — будь ласка, подискутуймо. Ми тестуємо і коригуємо свої рішення в такому діалозі», — заявив він. І що раніше це буде зроблено, то краще для держави.

ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК