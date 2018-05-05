Скільки списів уже зламано щодо ходу медичної реформи, але найменше нарікань лунає стосовно програми «Доступні ліки». Люди впевнилися, що хоча б недорогі вітчизняного виробництва, але необхідні їм для щоденного вживання ліки безкоштовно одержати можна. Так, для цього треба завітати до лікаря раз на місяць по рецепт, дістатися певної аптеки, в якій відпускають пігулки за програмою, однак і тут є певний позитив. Хворий перебуває під наглядом лікаря, а не займається самолікуванням, призначаючи собі медпрепарати з реклами на телеекрані. «Урядовий кур’єр» поцікавився, як працює програма «Доступні ліки» у різних регіонах України.

Харківщина. Лідерство спонукає до вдосконалення

Згідно з реєстрами пацієнтів, на Харківщині мають право отримувати медикаменти за урядовою програмою близько 800 тисяч жителів регіону. Ще з минулого року, з перших днів реалізації започаткованої МОЗ програми «Доступні ліки», Харківщина впевнено лідирує серед регіонів країни, де високі показники мають також Донецька, Львівська, Миколаївська та Вінницька області.

«Нині до реалізації урядової програми на Харківщині залучено 448 аптечних закладів — 31% загальної кількості. Крім того, в усіх районах відкрито пункти реалізації лікарських засобів у 797 підрозділах первинної ланки — це 97% загальної кількості», — розповів заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.

За його словами, з початку рок­у пацієнтам області виписано пона­д 300 тисяч рецептів, відпущено лік­и за майже 200 тисячами рецептів. При цьому аптечні заклади отримали 100% відшкодування вартості виданих ліків. Слід зауважити, що на сьогодні з 239 найменувань на ринку немає трьох препаратів, але їх замінюють аналогами, внесеними до програми. В держбюджеті на 2018 рік на реалізацію програми в Харківській області закладено майже 70 мільйонів гривень, і це на 30% більше, ніж торік.

«На сьогодні маємо повне забезпечення ліками та фінансування програми. Завдяки таким показникам, за статистикою Міністерства охорони здоров’я, Харківська область є лідером з реалізації програми «Доступні ліки» у 2018 році», — зазначив заступник голови ХОДА. Він також повідомив, що за підсумками реалізації програми у 2017 році в області на 19% зменшилася кількість викликів «швидкої» з приводу гіпертонічної хвороби, смертність від порушень мозкового кровообігу зменшилася на 20%, від інфарктів — на 15%.

Тон у реформуванні медицини в цьому напрямі в регіоні задає місто обласного значення Лозова, яке ще в січні нинішнього року на 100 відсотків забезпечило виконання державної урядової програми «Доступні ліки». Про це свідчать результати аналізу, проведеного Державною казначейською службою України. Для порівняння: в містах обласного значення Харківщини програму «Доступні ліки» виконано лише на 2—16%, загалом по Україні реалізовано лише на 10%. На виконання програми у Лозовій спрямовано 222 тисячі гривень, за ці кошти близько трьох тисяч мешканців міста і району забезпечено життєво необхідними ліками.

Мешканці Харківщини, які вже скористалися пільговими умовами програми, попри окремі випадки з невдалим пошуком потрібних лікарських препаратів, відзначають її злободенність та необхідність подальшого успішного розвитку.

Харків’янка Ніна Пишна, наприклад, задоволена тим, що її батькам, котрі хворіють на діабет ІІ типу та бронхіальну астму, завдяки «Доступним лікам» тепер вдається зекономити на придбанні препаратів більш як 700 гривень на місяць, що істотно допомагає сімейному бюджету стареньких та зберігає її гаманець.

Разом із тим, як зазначила депутат обласної ради Вікторія Мілютіна, і в області, і по всій Україні поки що гроші, передбачені на фінансування програми «Доступні ліки», не використовуються в повному обсязі. І тут дається взнаки управлінський чинник, пов’язаний із неповороткістю районних адміністрацій. Значною мірою знижують результативність реалізації й радянські стереотипи в поведінці медиків, коли лікар виписує рецепт не на бланку, а на папірці і люди не можуть отримати безкоштовні ліки.

Рівненщина. Це дає можливість зекономити третину пенсії

Пенсіонерку Лідію Сотничук ми зустріли в аптечному пункті амбулаторії загальної практики сімейної медицини центру ПМСД Мирогощанської об’єднаної громади, що в Дубенському районі на Рівненщині. Прийшла отоварити рецепт, який щойно отримала в кабінеті лікаря за програмою «Доступні ліки».

— Вже другий рік економлю, вважайте, третину пенсії: моя гіпертонія потребує постійного вживання ліків. Тож тепер беру пігулки безкоштовно, вони мені підходять, — каже пані Лідія.

Головний лікар амбулаторії Володимир Романюк додає:

— Пацієнтів, які користуються програмою «Доступні ліки», в нашій громаді близько 2 тисяч. Це так звана диспансерна група: гіпертоніки, діабетики, астматики. У кожного нашого лікаря «під рукою» спеціальні рецепти та наказ МОЗ №111, в якому перелік із 239 позицій урядової програми. Цього року він, до речі, суттєво розширився. З фінансуванням теж жодних проблем. Із 117 тисяч гривень, спрямованих для громади, у першому кварталі використали майже 39. До того ж в обох наших амбулаторіях є аптечні пункти. Людям зручно: вийшов від лікаря — одразу ж отримав ліки. Це можна зробити й в інших аптеках, з якими ми маємо угоди.

Втім, не у всіх громадах «Доступні ліки» працюють, як годинниковий механізм.

— Хоча кошти уряд надає всім, — коментує заступник начальника управління охорони здоров’я ОДА Василь Височанський, — однак деякі громади не можуть ними скористатися, тому що не мають медичних закладів відповідного рівня — центрів ПМСД або ж самостійних амбулаторій. Адже ФАПи не можуть укладати угод з аптеками, до того ж у них немає лікаря, який має право виписувати рецепт. Як, наприклад, у Пісківській ОТГ Костопільського району. Але тамтешні люди все одно їдуть до лікарів в інші населені пункти і там отримують рецепти. Натомість невикористані кошти їхні громади повертають до бюджету області: за результатами півріччя вони просто перерозподіляються між тими, хто працює в програмі.

Ось такий вихід із ситуації знайшли на Рівненщині. Тому, кажуть керівники виконавчої влади, важливо провести медичну реформу так, щоб лікар працював у кожній, навіть найвіддаленішій громаді.

Черкащина. Аптек з безкоштовними препаратами побільшало

Як повідомила прес-служба обл­держадміністрації, кількість аптечних закладів на Черкащині — учасників урядової програми «Доступні ліки» зростає. Нині у 260 аптеках області можна придбати за доступною ціною основні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Завдяки програмі «Доступні ліки» відповідні категорії хворих за наявності рецепта можуть отримати необхідні препарати безплатно чи придбати з незначною доплатою.

Як повідомив заступник голови обл­держадміністрації Сергій Овчаренко, середня вартість відпущеного рецепта в області становить 52,5 гривні. Загалом же такі доступні рецепти виписали понад 117 тисячам черкащан. Посадовець зазначив, що угоди про пільгове обслуговування хворих вже укладено зі 129 суб’єктами господарювання, а для області відповідно до програми розподілено понад 31 мільйон гривень. Вони вже перебувають у розпорядників коштів.

Фінансування субвенції проводиться щомісячно та своєчасно. За останні три місяці вже надано майже 8 мільйонів гривень, з яких використали понад 5,8 млн. Для лікування серцево-судинних захворювань від загальної суми витрачено 71% коштів, бронхіальної астми — 12%, цукрового діабету II типу — 17%.

Луганщина. Понад 42 тисячі жителів скористалися пільгами

Особливість Луганської області полягає в тому, що її територія розділена лінією розмежування на дві частини. «Але ми отримали дозвіл і обслуговуємо також людей, які приходять до нас із тимчасово окупованої території, якщо мають паспорт громадянина України. Тож маємо право виписати людині безкоштовний рецепт у межах державної програми «Доступні ліки». Таких людей багато, навіть черги виникають, хоча у нас в районі усі аптеки включені в роботу за державною програмою», — розповідає головний лікар Станично-Луганського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Семененко.

За словами пацієнтів з лівого берега Сіверського Дінця, де розташовані тимчасово окуповані території області, різниця в цінах на препарати істотна, і українські ліки якісніші.

У районі 13 амбулаторій, і всі вони працюють у межах державної програми «Доступні ліки». До того ж, частина з них, такі як Валуйська та Ольховська, розташовані в кілометровій зоні від лінії фронту. Але й там не відмовляють у медичній допомозі пацієнтам, які прибули через КПВВ. А зараз цей рух стає дедалі масовішим. До початку конфлікту багато луганчан мали дачі в Станично-Луганському районі. Для певної кількості цих людей дачі перетворилися на житлові будинки за воєнні роки, але й ті, хто більшу частину року живе в міських квартирах по той бік лінії розмежування, влітку перебираються на підконтрольну Україні територію.

«Взагалі влітку попит на гіпотензивні лікарські препарати зростає. Люди працюють на присадибних ділянках, більше втомлюються, — розмірковує Світлана Вікторівна. — Тож попит на ліки груп, які входять до державної програми, влітку набагато вищий, ніж у зимові місяці. А субвенція розподілена рівними частинами протягом року. Можливо, краще було б врахувати ці сезонні особливості».

За даними обласного департаменту охорони здоров’я, з початку року урядовою програмою «Доступні ліки» скористалося понад 42 тисячі жителів Луганщини. Лікарі виписали 65 215 рецептів на отримання ліків від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми. З них лише в березні виписано понад 25 тисяч рецептів.

Загалом у 2018 році на відшкодування коштів, необхідних для реалізації цієї урядової програми у Луганській області, у державному бюджеті передбачено 18 137 тисяч гривень, з яких 4 534,4 тисячі уже отримано, а 3 219,449 тисячі гривень перераховано аптечним закладам у січні— березні.

Від редакції. Будемо сподіватися, що урядові ініціативи й в інших сферах медичної реформи сприятимуть збереженню здоров’я українців і матимуть всебічну підтримку громадян.

Сторінку підготували Володимир ГАЛАУР,

Роман КИРЕЙ,

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»,

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»