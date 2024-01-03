Попри війну та обмежені ресурси обсяг гарантованих медичних послуг для українців не зменшено. Навпаки, 2024 року Програма медичних гарантій розширюється: її бюджет становить понад 159 млрд гривень, з яких 5,2 млрд спрямовано на реімбурсацію лікарських засобів. Як і раніше, Програма медичних гарантій-2024 охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану, екстрену, паліативну допомогу та реабілітацію в галузі охорони здоров’я дорослим і дітям.

44 пакети послуг

Цього року Програма медичних гарантій сфокусована на відновленні здоров’я та людського потенціалу: послуги з реабілітації, психічне здоров’я, а також нові напрями — лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій і трансплантація. За інформацією Національної служби здоров’я, Програма медичних гарантій 2024 року містить 44 пакети послуг. Зокрема, три нові: «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)»; «Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів»; «Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин».

Попри війну тарифи, за якими НСЗУ сплачуватиме медзакладам, 2024 року не зменшено. Їх удосконалено та пріоритезовано. Зокрема, переглянуто базову ставку в хірургічних пакетах, яка становить 8735 грн, і окремі коефіцієнти діагностично споріднених груп.

Упроваджують нові групи залежно від складності послуги в разі операцій високої складності, зокрема з кератопластики, трансплантації рогівки, встановлення штучного орбітального імпланта, встановлення штучного кришталика. Також за умови виконання двох або більше операцій (множинні або численні операції в межах одного пролікованого випадку), що входять у відповідні діагностично споріднені групи, застосовують новий підхід, що містить оплату кількох операцій (не більш як три) із застосуванням відповідних вагових коефіцієнтів.

За реабілітацію у стаціонарних умовах базова ставка за пролікований випадок становить 19 769 грн. Однак за послуги з реабілітації найвищої складності (наприклад, стану після травматичного ушкодження спинного мозку та головного мозку) НСЗУ сплачуватиме понад 41 тис. грн. За послуги з реабілітації високої складності (наприклад, інсульт у післягострому періоді) — понад 31 тис. грн. За послуги із трансплантації НСЗУ сплачуватиме залежно від трансплантованого органа, окремо сплачуватиме дотрансплантаційний та посттрансплантаційний періоди. Наприклад, за послуги із трансплантації серця НСЗУ сплачуватиме понад 2 млн грн, а за трансплантацію легень — понад 2,6 млн грн.

Охорона материнства і дитинства

Пріоритетом у Програмі медичних гарантій на 2024 рік залишається охорона материнства і дитинства. Ставка за новим напрямом програми — лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro) становитиме 60 324 грн за один повний цикл, до якого застосовуватимуть коефіцієнти відповідно від використаного методу запліднення яйцеклітини, а також повноти циклу. Триватиме надання медичних послуг за пакетом «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя», оплату за яким здійснюють за надану послугу, за кожну з яких медзаклади отримуватимуть 10 820 грн.

За одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій оплачуватимуть медичну допомогу новонародженим, зокрема за проведення хірургічних операцій. 2024 року змінено підходи в частині оплати медичної послуги шляхом упровадження груп складності та зарахування тих чи інших станів до відповідних груп складності медичної послуги. Тож розроблено 16 груп складності та встановлено відповідні коефіцієнти складності випадку, які застосовують до базової ставки, що становить 8735 грн. Так, за лікування малюка масою 2500 г або більше з гестаційним віком 37 повних тижнів і більше заклад отримає 13 189 грн. Тоді як за хірургічне лікування передчасно народженого малюка з масою після народження менш ніж 750 г — понад 551 тис. грн. Тариф за медичну допомогу під час пологів — 15 137 грн. А для закладів, які надаватимуть комплексні медичні послуги матері й дитині, тариф становить майже 20 тис. грн.

Збережено тарифи на лікування онкологічних захворювань. За хіміотерапевтичне лікування одного пацієнта впродовж року заклади отримуватимуть 36 тис., а за лікування однієї дитини — до 131 тис. грн. Тариф за лікування онкогематологічних захворювань — 74 тис. грн. Пріоритетними залишаються шість інструментальних досліджень для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Допомоги громадянам в зоні бойових дій

Важливі сталість функціонування мережі закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги нашим громадянам в зоні бойових дій. За пакетом «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке знаходиться на території, де ведуться бойові дії» тариф визначається як глобальна ставка на місяць, яка дорівнює фактичній вартості медичних послуг за грудень за договором, чинним до 31 грудня 2022 року за пакетами медичних послуг з надання стаціонарної допомоги з проведенням хірургічних операцій та без та/або «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах», та/або «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», та/або 1/12 «Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах» відповідного надавача медичних послуг.

Важливо знати, що програма реімбурсації «Доступні ліки» розвиватиметься в межах наявних напрямів. Однак цього року заплановано розширити перелік ліків, зокрема за напрямом розлади психіки та поведінки, які пацієнти зможуть отримати безплатно або із частковою доплатою.

Джерело: НСЗУ