Добрий день, шановні колеги, шановні українці.

Розпочинаємо засідання Кабінету Міністрів України. Продовжуємо працювати 24/7 для перемоги України.

Днями я озвучував дев’ять основних напрямків роботи Уряду в умовах воєнного стану і війни проти рф. Одразу два напрямки з цих дев’яти стосувалися соціальної політики й допомоги тимчасовим переселенцям. І Президент, і Уряд з перших днів повномасштабної війни обіцяли допомогу грошову, допомогу з житлом, допомогу з роботою. Ми тримаємо слово. Відповідні програми працюють. Частина з них вже реалізована.

За останні 3 місяці профінансовано соціальних виплат на 78 млрд грн. Державна допомога сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю. Всі зобов’язання держава виконує. Все виплачуємо.

У березні на 14% було проіндексовано пенсії всім нашим пенсіонерам. Це плюс 400 грн у середньому до пенсій. Крім того, у кінці березня ми почали виплачувати пенсії авансом на квітень. Мова йде про ті області, де активно ведуться бойові дії. Частина пенсіонерів уже отримала свої кошти. Це приблизно 2 млн людей. Усі решта отримають їх найближчими днями.

Учора був останній день, коли можна було податися на програму єПідтримка, у рамках якої виплачувалося по 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 млн заявок. Виплати склали 22 млрд грн, їх отримали майже 3,5 млн людей. Ця успішна програма вже допомогла багатьом нашим громадянам.

Наступна програма, яка стартує сьогодні — це робота для внутрішніх переселенців. Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника для того, щоб люди отримували ці кошти й могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану.

Реєстрація внутрішніх переселенців так само продовжується. Наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч людей. На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2000 гривень дорослому і по 3000 гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, хто потребує цього — реєструйтесь.

Окремо відзначу ситуацію по житлу для переселенців. Програма «Прихисток» працює. Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, ми будемо компенсувати кошти на оплату комунальних послуг. Наразі є вільні та безкоштовні місця для майже 10 тисяч переселенців. Заходьте на державний сайт «Прихисток». Там ви зможете знайти всю необхідну інформацію.

Сьогодні приймемо рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки. «Все для фронту — все для перемоги» — це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну.

Стратегія роботи сформована. Всі знають, що робити. Роботи багато, тому працюємо максимально ефективно. Це стосується всіх міністерств і відомств.

Дякую за увагу. Переходимо до порядку денного.