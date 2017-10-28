«Голови ОДА й місцеві адміністрації до вівторка повинні провести моніторинг і підготувати всі проблемні питання проходження опалювального сезону в областях. Виявивши факти саботажу, бездіяльності й невчасного виконання обов’язків, матеріали спрямовуватимуть до Генеральної прокуратури», — у такий спосіб віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко розставляв акценти під час селекторної наради, присвяченої опалювальному сезону 2017—2018 років.

Він пояснив представникам регіонів, що місцеве самоврядування зобов’язане згідно з чинним законодавством сумлінно виконувати обов’язки перед громадянами, які їх обирали, зокрема щодо надання якісних послуг. Передовсім це Закон «Про органи місцевого самоврядування». 30 стаття зобов’язує місцеву владу здійснювати управління комунальними підприємствами. Закон «Про теплопостачання», стаття 19, вимагає вчасної подачі тепла до домівок українців.

Він також нагадав про кримінальну відповідальність голів органів місцевого самоврядування за неналежне виконання обов’язків. Наприклад, стаття 367 Кримінального кодексу, частина 1 і частина 2, передбачає ув’язнення до 5 років. «Тому прошу всіх схаменутися і припинити перекладати свою управлінську неспроможність на центральні органи влади або ОДА», — цитує слова віце-прем’єра його прес-служба. Потім Геннадій Зубко підкреслив, що місцеві адміністрації здійснюють державний конт­роль, а функцію управління покладено на органи місцевого самоврядування.

Відставка лікує вади

Окремо йшлося про доходи місцевих бюджетів за 9 місяців року. Вони зросли на 31 мільярд гривень і вперше за історію України становили 50% загального державного бюджету. «Фінансова достатність місцевого самоврядування дає йому змогу якісно надавати послуги громадянам, — резюмував Геннадій Зубко. — У деяких органів місцевого самоврядування є спокуса заощадити на житлово-комунальних послугах. Наголо шую, закон зобов’язує вас вчасно подати тепло в оселі українців. За умови зниження температури на вулиці потрібно вмикати незалежно від того, хочете зекономити чи ні».

Його найголовніша думка — опалення слід увімкнути за умови зниження температурного режиму на вулиці протягом трьох діб до восьми градусів, а в приміщенні дитячих і дошкільних закладів — нижче ніж 16 градусів. «ОДА, маючи відповідні повноваження державного контролю, мусять моніторити такі ситуації й оперативно реагувати», — підкреслив посадовець.

Урядовець також вважає спробу поставити уряд і громаду перед вибором виплатити людям зарплати або погасити заборгованості за газ виявом управлінської неспроможності, оскільки підготовка до опалювального сезону починається 15 квітня, одразу після завершення попереднього, а не 15 жовтня. Тож влада міста мала час, щоб визначитися, чи вистачає коштів для початку опалювального сезону і чи потрібна в цьому контексті допомога уряду.

«Факт доходів за 9 місяців міста Славутича становить 115 мільйонів гривень. Збільшення за рік — 15 мільйонів гривень. Саме стільки треба на старт опалювального сезону в місті. Ви як міський голова за рахунок управлінської кризи фактично шантажуєте уряд і власну громаду невиплатою заробітної плати. Вважаю, вам треба подати у відставку», — звернувся Геннадій Зубко до Славутицького міського голови Юрія Фомічова.

Тепер він повинен підготувати доповідну про ситуацію в місті. А обласна прокуратура має з’ясувати, куди витрачено 115 мільйонів гривень і як неналежне виконання обов’язків міським головою може загострити ситуацію в минулому.

Вугілля й газу вистачить

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик говорив про енергоносії. Уряд подбав, щоб усі необхідні інгредієнти для якісного проходження опалювального сезону були. «Підготовка до зими краща за всі попередні роки», — вважає міністр. Він попросив не сіяти паніки й не висловлювати думок щодо ймовірної нестачі в Україні вугілля. «Алгоритм забезпечення запасів вугілля на генеруючих станціях опалювального сезону 2016—2017 і 2017—2018 років абсолютно різний. У зв’язку з блокадою вугілля з Донбасу ми перейшли від післяплати доставки вугілля до передоплати на два місяці раніше. Тобто всі генеруючі компанії, які на сьогодні забезпечують вугілля антрацитової групи, працюють на умовах передоплати», — наводить слова Ігоря Насалика прес-служба відомства.

Якщо орієнтуватися на запаси вугілля 2,5—3 мільйони тонн, то обігових коштів теплових станцій у зв’язку з передоплатою необхідно близько 10 мільярдів гривень. «Очевидно, що ці кошти були б кредитними і 20% лягло б на плечі споживачів. Алгоритм, який розробило Міненерговугілля, дає змогу не перекладати зобов’язання теплової генерації на споживачів», — резюмував Ігор Насалик.