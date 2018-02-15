Новостворений заклад, до речі, перший в області, розташувався на першому поверсі будівлі Балаклійської ЗОШ №1 імені О.А. Тризни. Центр має сучасне обладнання й розподілений на кілька зон. Так, у світлій сенсорній зоні є система шведських стінок з мотузковим набором, м’ячі-крісла, батут, ігровий куточок «сухий дощ», який стимулює тактильну активність, ігровий та масажний килимки, масажні напівсфери, які знімають м’язову напругу й поліпшують кровообіг, м’який модульний конструктор, що розвиває в дітей уяву та моторику. В центрі встановлено масажний стіл, мультимедійне обладнання, спеціальні дитячі меблі, інтерактивне панно з фетру тощо.
Є навіть сухий басейн
«У центрі є темна сенсорна зона. Її створено для психоемоційного відновлення дітей усіх вікових категорій, вона сприяє глибокій релаксації, активізує та мотивує пізнавальну діяльність. Спеціальне освітлення й кольорове оформлення сенсорної зони та її елементи сприяють заспокоєнню дитини і гармонізують емоційний стан, — розповіла начальник відділу освіти Балаклійської райдержадміністрації Світлана Швід. — Цю зону обладнано світловою бульбашковою колоною, домашнім планетарієм, гойдалкою «гніздо-крапля». Також тут є сухий басейн з підсвічуванням, обладнання для пісочної анімації».
Заняття для дітей 3—18 років тут проводять в ігровій формі за новітніми методиками. У центрі працюють учитель-логопед, дефектолог, психолог, вчитель з лікувальної фізкультури.
«Коли Президент України Петро Порошенко вийшов з ініціативою розвитку інклюзивного навчання, підписав відповідний закон, голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична дала доручення у кожному районі створити інклюзивно-ресурсний центр. Ми постаралися зробити такий заклад у найкоротші строки, — розповів голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський. — У нашому районі майже 50 дітей з особливими освітніми потребами. У цьому центрі вони отримуватимуть необхідну допомогу, лікування, здобуватимуть знання. Сподіваємося, що завдяки цьому центру діти виростуть здоровими і затребуваними у суспільстві».
Учимося жити разом
«Ми створюємо інклюзивне освітнє середовище у нашому регіоні. Восени в одній зі шкіл Харкова було відкрито ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні відкриваємо перший в області інклюзивно-ресурсний центр», — каже заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев.
«Нині в 224 класах 142 загальноосвітніх навчальних закладів області навчаються за інклюзивною формою 298 дітей з особливими потребами та працюють 146 асистентів учителя. Функціонують 57 спеціальних дошкільних навчальних закладів, 13 спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційний центр. Наступний крок з упровадження інклюзії — вільний доступ до всіх будівель цих навчальних закладів, що виконано вже на 70%», — пояснила Юлія Світлична.
Обласний центр, за словами першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, взяв вектор на доступність освіти ще в 2010 році. Усього за цей час пандусами і вільним доступом обладнали 62 навчальних заклади, у 52 встановили кнопки виклику. З 1 вересня діти з особливими потребами навчаються у 19 інклюзивних класах, у кожному з яких працює асистент учителя.
Балаклійці, батьки дітей з особливими потребами нововідкритий заклад назвали не інакше як величезним подарунком для громади району. А вже радості їхніх дітей, особливо після побаченого у приміщенні центру, не було меж.
Анатолій Бабічев пообіцяв, що інклюзивно-ресурсні центри до кінця року з’являться у кожному районі й місті краю. Окрім того, у планах ХОДА — створити 15 ресурсних кімнат і 25 медіатек.
«Упевнений, що ми зможемо навіть перевиконати цей план. Головне — всі питання вирішувати спільно. Звісно, має бути кооперація і обласної, і місцевої влади, взаєморозуміння між батьками, вчителями й дітьми. Тоді буде результат», — сказав заступник голови ХОДА.