У Парижі за участі керівників світових і європейських інституцій, лідерів провідних країн та керівництва нашої держави пройшла міжнародна конференція «Солідарні з українським народом»

Президент України Володимир Зеленський у промові під час відкриття конференції, яку він виголосив по відеозв’язку, зазначив: «Я радий, що ми об’єднані таким новим форматом — такою конференцією. Бо це означає, що ми об’єднані здатністю перемогти російський енерготерор».

Він пригадав, як Еммануель Макрон зателефонував ще 1 листопада і запропонував організувати такий формат. Україна вистояла проти сотень російських ударів по нашій енергетиці. Але зараз більшість електростанцій, на жаль, пошкоджено або зруйновано обстрілами. Один з російських ударів спровокував навіть відключення всіх атомних блоків вітчизняних АЕС.

За словами глави Української держави, лише на поверхове, швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше 1,5 мільярда євро.

«Просто зараз близько 12 мільйонів людей майже в усіх областях і в столиці відключені від постачання. Ми щодня очікуємо нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень», — зазначив Володимир Зеленський.

Потрібно узгодити конкретні речі

Генератори й джерела безперебійного живлення стали в Україні такою самою необхідністю, як бронетехніка і бронежилети. На генераторах функціонують лікарні, завдяки генераторам збережено сотні тисяч робочих місць, інтернет, зв’язок страхують від відключень.

Президент подякував усім партнерам, які вже допомагають Україні з відповідним обладнанням, але акцентував: щоб зберегти нашу основну енергосистему, гарантувати її стабільну роботу попри будь-які російські намагання зробити Україну найтемнішим місцем у Європі, потрібен саме такий формат.

Він запропонував узгодити конкретні речі, які не тільки допоможуть нам вистояти взимку, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, насамперед росії, що Європа навчилася запобігати катастрофі й захищати своїх людей.

За словами Президента України, ми потребуємо трансформаторів, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінних й газопоршневих енергоблоків. Також ми потребуємо аварійної підтримки від європейської енергосистеми, тобто постачання електрики із країн ЄС обсягом до двох гігават.

Ми закликаємо Євросоюз відправити спеціальні місії на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, вони можуть стати надійним чинником стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю.

Через руйнацію терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачали. Як наслідок ми потребуємо підтримки для закупівлі близько 2 мільярдів куб. м газу.

Ще одним практичним підсумком цієї конференції могла б стати домовленість про фінансування проєкту із закупівлі LED-ламп для України. 50 мільйонів таких ламп дадуть змогу заощадити близько гігавата електрики. Оскільки середній дефіцит у нашій енергосистемі — близько 2,5 гігавата, цей проєкт також має істотно допомогти.

Нарешті нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль — Паризький механізм, який допоможе давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору.

Закрите небо — дешевша відбудова

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з робочим візитом у Франції, на відкритті конференції підкреслив, що всі дев’ять місяців збройної агресії рф світ і Європа були поряд з нами та підтримували нас. Він подякував лідерам усіх країн, які щодня підтримують Україну, нашим друзям і партнерам за фінансову, гуманітарну, оборонну допомогу.

«За два місяці планомірних атак ракетами та дронами росії вдалося пошкодити майже 50% української енергосистеми. Немає фактично жодного енергетичного об’єкта, який би не піддався атаці. Пошкоджено 45 підстанцій різного класу напруги, 87 високовольтних ліній електропередач, які тягнуться на тисячі кілометрів. Сотні російських ракет та іранських дронів випущено з єдиною метою: знищити енергетичну систему України та залишити нас без світла», — емоційно промовив Денис Шмигаль.

За його словами, попри це наша енергосистема зберігає цілісність та керованість. Зрозуміло, що росія продовжить терористичні атаки й не відмовиться від своїх намірів зруйнувати енергосистему. Щоб цього не сталося, нам потрібна допомога цивілізованого світу.

«По-перше, нам потрібні сучасні протиракетні та протиповітряні комплекси, щоб захистити наше небо. За останні кілька місяців ми отримали західні системи IRIS-T, NASAMS, HAWK. Ми закликаємо наших партнерів нарощувати постачання систем ППО, адже вони дають змогу захистити цивільне населення, уникнути знищення нашої енергосистеми, запобігти гуманітарній катастрофі та новій величезній хвилі міграції.

Надати Україні сучасні системи ППО — це і є той самий справжній гуманізм. Завдяки цьому ППО ми можемо закрити небо і не дати росії вчинити ще більше смертей українців та завдати страждань Україні.

Друга річ, яка нам потрібна, — це допомога у проведенні швидкого відновлення та ремонтів критичної інфраструктури. Ми купуємо і шукаємо енергетичне обладнання у всьому світі, аби швидко відновити нашу енергосистему. Ми просимо міжнародне співтовариство допомогти Україні в цьому питанні. Ми закликаємо допомогти мільйонам українців, які продовжують боротися та залишаються в Україні», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, в той момент, коли у кремлі прийняли рішення напасти та знищити Україну, вони вчинили фатальну помилку. Вони прорахувалися щодо української армії. Щодо хоробрості українського народу. Щодо стійкості Української держави та готовності політичного керівництва боротися проти агресора разом зі своїм народом.

«Я впевнений, що їхній розрахунок занурити нас у темряву так само провалиться. Завдяки допомозі наших партнерів і друзів у всьому світі ми вистоїмо і переживемо цю зиму», — наголосив український Прем’єр.

Світ допоможе пережити зиму

Україні необхідно допомогти пережити зиму. Допомога має бути дуже оперативною та конкретною. На цьому наголошував під час міжнародної конференції солідарності президент Франції Еммануель Макрон.

Він пояснив, що на конференції йтиметься про мобілізацію партнерів, друзів України й тих, хто працює в міжнародних гуманітарних організаціях, про організацію дій, які допоможуть населенню отримати воду, електроенергію, тепло, одяг. Також він висловив сподівання, що «наші зусилля будуть на висоті, і ми допоможемо вам пережити зиму».

Звертаючись до Володимира Зеленського, президент Франції наголосив, що разом маємо зробити так, щоб допомога була дуже оперативною, конкретною та швидкодіючою. Для цього в кожній країні мають бути точні контакти, щоб координувати та відстежувати допомогу, коли це потрібно.

Він зазначив, що вже говорив українському уряду, що понад 700 французьких підприємств інвестуватимуть в Україну на тривалий час.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив: «Наступного року Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень». Він наголосив, що відновлення нашої країни — важливий напрям для його країни.

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейська комісія готова надати 30 мільйонів євро, що покриє купівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп.

«Ми всі уважно вислухали Президента Зеленського, який звернувся до міжнародної спільноти щодо надання 50 мільйонів LED-ламп для українських домівок. Вони важливі, тому що вони на 88% енергоефективніші, ніж старі лампочки. Це надзвичайне енергозаощадження. 50 мільйонів LED-ламп, якщо їх встановлять, збережуть до гігавата електроенергії, що дорівнює річному виробництву однієї АЕС», — сказала вона та закликала інші країни приєднатися до фінансування закупівлі таких ламп.

Міжнародна спільнота має інвестувати в надійну реконструкцію України, переконаний Генсек ООН Антоніу Гутерріш.

«Війна в Україні — це постійний гуманітарний жах, який щодня поглиблюється з падінням температур. Мирні жителі платять високу ціну взимку, особливо ті, хто живе поблизу фронту, не мають опалення, води та основних послуг. Кожну велику електростанцію та систему водопостачання було пошкоджено через російські обстріли. Фахівці працюють без перерв, щоб відремонтувати критичну інфраструктуру», — сказав він.

Тисячі генераторів, які закуповують для України, — лише крапля в морі. Тож обсяги руйнувань в Україні потребують рішучої підтримки міжнародної спільноти, яка виходить за межі гуманітарної допомоги.

«Ми повинні інвестувати в надійну реконструкцію України, щоб ця криза не переросла в бідність, голод, злидні мільйонів українців. Ми повинні працювати разом, щоб створити умови для миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права», — наголосив Генсек.

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