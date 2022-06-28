Зазвичай засідання міжнародного клубу семи високорозвинених країн G7, або «Великої сімки» чи «Групи семи» (Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина, Великої Британія, Франція, Італія, Канада), проходять задля обговорення їхніми лідерами спільних економічних проблем і узгодження економічної політики. Але корективи формату чергової зустрічі внесла повномасштабна війна росії проти України, яка вже триває понад чотири місяці, й Україна потребує допомоги.

До саміту лідерів «Великої сімки», що триває в Німеччині та відбувається за участі президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі, прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіда, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля, в режимі відеоконференції долучився Президент України Володимир Зеленський. Він окреслив основні напрями взаємодії нашої держави та G7 в нинішніх безпекових реаліях.

Насамперед Володимир Зеленський подякував державам «Великої сімки» за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення рф, а також за послідовну санкційну політику щодо країни-агресора.

«Нині Україна потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту. Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку. Повернення людей до роботи дасть змогу запустити економічні процеси в населених пунктах, адже щомісячний дефіцит бюджету нашої країни становить 5 мільярдів доларів США», — наголосив глава нашої держави.

Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними і для України, і для всієї Європи. Зокрема він запропонував групі долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України. За його словами, ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Президент зробив акцент на необхідності посилення санкційного тиску на росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, яку експортують. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення про визнання рф державою — спонсором тероризму. Президент запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених або заарештованих російських активів, що має стати одним з найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.

Не оминув Президент і такої важливої теми, як розблокування експорту українського зерна. Він закликав подумати над дієвими механізмами задля продовольчої безпеки у світі.

Говорив Володимир Зеленський і про важливість рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави закликав країни «Великої сімки» спонукати їхні компанії до розгляду України як альтернативи російському напрямку.

«Після закінчення війни Українська держава матиме значно кращий доступ до глобального ринку порівняно із країною-агресором. Україна має безмитний доступ до ринків провідних демократичних країн», — зазначив він.

Володимир Зеленський відзначив важливість післявоєнної відбудови України. За його словами, це буде найбільший економічний проєкт нашого часу, участь у якому значно посилить країни G7.

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