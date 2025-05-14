Українські аграрії вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами 76% посівних площ, що становить понад 4,3 мільйона гектарів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання 13 травня.

«Очікуємо, що врожай 2025 року буде не меншим, ніж торішній. Забезпечимо внутрішній ринок і матимемо достатньо ресурсу, щоб постачати продовольство у країни, де існує загроза голоду», — зазначив глава уряду.

Він додав, що українським морським коридором уже пройшло 120 мільйонів тонн вантажів, з них 76 мільйонів тонн — товари українських аграріїв.

«Нині агропродукція становить близько половини всього українського експорту. За чотири місяці 2025 року Україна експортувала товарів на понад 13 мільярдів доларів, з них 7,6 мільярда доларів — частка аграріїв та виробників продовольства», — наголосив Прем’єр.

Він зазначив, що уряд реалізує заходи для зростання частки переробленої продукції в аграрному експорті: «Наша мета — переробляти понад 50 відсотків урожаю».

За словами Прем’єр-міністра, від початку року за різними програмами підтримки від держави 7,4 тисячі агропідприємств отримали майже 44,5 мільярда гривень кредитів.

«Для 7,7 тисячі господарств нараховано дотації на розвиток тваринництва. Держава залучила ще понад 390 мільйонів гривень грантових коштів від Світового банку для виплати наступного траншу за відповідною програмою», — зазначив він.

Денис Шмигаль нагадав, що уряд працює над очищенням сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, за програмою компенсацій з розмінування фермери змогли обробити майже 1400 гектарів землі.

«Загалом завдяки роботі саперів до використання повернуто понад 35 тисяч кілометрів квадратних. Постійно нарощуємо спроможності розмінування», — сказав Прем’єр-міністр.

Він наголосив на ефективності одного з компонентів комплексної програми «Зроблено в Україні», в межах якої агровиробники отримують компенсації за придбання української техніки.

«Торік фермери придбали 5,3 тисячі одиниць техніки. Очікуємо, що цього року попит буде ще більшим. Таким чином одночасно розвиваємо українську промисловість і модернізуємо фермерські господарства», — резюмував Денис Шмигаль.

Він повідомив, що Кабінет Міністрів 13 травня ухвалив важливі рішення щодо доступності кредитування бізнесу.

«Доступ до пільгових кредитів для малого й середнього бізнесу — ще один ключовий елемент державної підтримки», — підкреслив він.

За словами Дениса Шмигаля, перше рішення передбачає надходження до 20 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для підтримки середньо- та довгострокових кредитів через державний ПриватБанк. Згідно із другим рішенням, як зазначив Прем’єр-міністр, заплановано залучення через Європейський інвестиційний банк до 15 мільйонів євро на кредитування малого і середнього бізнесу через державний Укрексімбанк.

«Таким чином даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання», — наголосив очільник уряду і нагадав, що важливим елементом розвитку підприємництва залишаються державні гранти. Зокрема, за програмою «єРобота» видано понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи, що сприятиме створенню понад 46 тисяч робочих місць для економіки. Майже 1600 грантів отримають ветерани та їхні рідні.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ