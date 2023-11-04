Другого листопада Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» до другого читання. Відкриваючи учора чергове засідання Кабінету Міністрів, Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що попри внесення в нього певних змін головний пріоритет залишився незмінним — оборона і перемога України. А всі кошти українських платників податків і надалі спрямовуватимуть виключно на забезпечення Сил безпеки та оборони, на виготовлення нової зброї та техніки.

«Завдяки перегляду макроекономічного прогнозу очікуємо певне зменшення дефіциту бюджету. Одночасно залишаємо у пріоритетах соціальну сферу, освіту, медицину, відновлення економіки через підтримку бізнесу», — сказав Денис Шмигаль.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, у проєкті бюджету до другого читання потреба у зовнішній фінансовій підтримці становить приблизно 41 млрд дол. США.

Цей обсяг вдалося зменшити із 42,9 млрд дол. США, зокрема, завдяки збільшенню планових доходів у результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень.

Було уточнено очікувані макроекономічні показники на 2023 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2024-й. Зокрема: більш швидке відновлення реального ВВП у 2023 році до + 5% порівняно із + 2,8% у попередньому прогнозі; курс гривні 38,6 грн за дол. США на кінець періоду до другого читання порівняно із 40,2 грн за дол. США на перше читання; уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році в бік зменшення — з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).

У прогнозі на 2024 рік було скориговано в бік зменшення показник споживчої інфляції — з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року). Також скориговано припущення щодо курсу гривні 40,7 грн за дол. США (середній курс за рік) до другого читання порівняно із 41,4 грн за дол. США у попередньому прогнозі.

Дохідну частину проєкту держбюджету збільшено порівняно з першим читанням на 22,2 млрд грн і передбачено в сумі 1768,5 млрд гривень, зокрема щодо загального фонду збільшено на 22,1 млрд грн.

Видатки та надання кредитів збільшено в законопроєкті до другого читання порівняно з першим читанням на 95,2 млн грн та становлять 3355 млрд грн, зокрема видатки загального фонду — 3120,6 млрд грн та видатки спеціального фонду — 234,5 млрд гривень.

До другого читання граничний обсяг дефіциту було зменшено на 22,1 млрд грн (до 1571,5 млрд грн), що узгоджено з Міжнародним валютним фондом.

Під час підготовки проєкту держбюджету до другого читання за пропозиціями народних депутатів та узгодженням з профільними міністерствами здійснено перерозподіл коштів у межах окремих бюджетних програм. Зокрема, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства аграрної політики та продовольства тощо.

Черговий крок

Важливим кроком на шляху до Європи Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав схвалення попереднього проєкту плану для програми Ukraine Facility, який уряд передає Європейській комісії.

Що таке Ukraine Facility? Це програма допомоги Україні розміром 50 млрд євро на наступні чотири роки з акцентом на бюджетну підтримку. Для того щоб отримувати кошти в межах цієї програми, Україна проведе певні реформи та проєкти трансформацій. «Напрацювання, які ми передаємо, складаються з чотирьох основних блоків: перше — макроекономічні сценарії, які передбачають розбудову якісних інституцій відновлення. Друге — базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя. Третє — економічні реформи. Йдеться про поліпшення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональну політику. Четверте — це ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому. Ми говоримо про енергетичний сектор, аграрний, логістику, ІТ, критичні матеріали, переробну промисловість. План також міститиме три наскрізні напрями: європейська інтеграція, цифрова трансформація та зелений перехід», — поінформував глава уряду. Він зауважив, що План Ukraine Facility — це не загальна стратегія економічного розвитку держави, а перелік умов для отримання допомоги від ЄС, і зазначені напрацювання ще не є остаточною версією документа. Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами. Роботу над ним продовжать з міжнародними партнерами, громадянським суспільством та українським бізнесом.

План заходів для успіху

Під час засідання 3 листопада уряд затвердив План заходів із реалізації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України.

Членство України в ОЕСР — це маркер готовності до вступу в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що наша країна — перспективне місце для інвестицій. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це 129 пунктів за різними сферами: від держрегулювання до розвитку науки й освіти. Йдеться про якісні, перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що ОЕСР — це «клуб успішних країн», на який припадає понад 62% світового ВВП. А також один з найкращих майданчиків аналітики та обміну досвідом у питаннях реформ і державних політик.

Цього літа було запроваджено Програму ОЕСР для України, яка відкриває шлях до вступу в організацію.

Посилення економічної стійкості

Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати ПДВ. Ідеться саме про нові підприємства, які створюють у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають певним вимогам для отримання преференції від держави.

«Завдяки такому звільненню від оподаткування інвестор отримує вигідні умови, люди в цих шахтарських містах — нову роботу, громади — нові можливості, а держава отримає простір поступово реорганізовувати збиткові шахти або ті, які закриваються. Це частина сучасного підходу з трансформації вугільних регіонів України», — зазначив Прем’єр-міністр.

Також уряд вніс зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів. Зокрема змінюються процедури, що дають змогу новим товарам, яких раніше не виробляли в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації.

«Ті, хто зараз інвестує в нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави», — зауважив Денис Шмигаль. Ідеться, зокрема, про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів.

Уряд також продовжив до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом, завдяки якій сотні молодих українських родин матимуть можливість отримати пільгові кредити на власну оселю. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Завдяки цій програмі у будівництво житла буде інвестовано понад 1 млрд грн, а це нові робочі місця, податки, розвиток громад. Програма передбачає співфінансування з боку місцевих бюджетів, і громади мають активно використовувати цю можливість. Ми очікуємо, що місцева влада значно активніше долучиться, адже як ніхто має бути зацікавлена в тому, щоб молоді родини жили та працювали саме в їхній громаді», — підсумував очільник уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ