Щоб бути гідними подвигу українських воїнів, які щодня проливають кров за нашу незалежність і свободу, європейське майбутнє нашої держави, сильну Україну майбутнього, маємо вже зараз будувати таку нову країну. Маємо вже почати відновлення, не чекаючи завершення війни. Із цього Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав промову перед черговим засіданням уряду.

Очільник уряду зазначив, що за останні кілька тижнів регіонам надано 16 мільярдів 369 мільйонів гривень субвенції на проєкти відновлення та трансформації.

«Це дуже значна сума, яка дає змогу вже цього року показати конкретні результати, які відчують всі українці. Звісно, що пріоритет надавали тим областям, які найбільше постраждали від злочинів та руйнувань російських варварів», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр-міністр уточнив, що Київська область отримала 4,5 мільярда гривень, Харківській передбачено 2,5 мільярда гривень, Житомирській — 1,5 мільярда, Запорізька та Одеська області отримали по мільярду гривень. Сумській області спрямовано 837 мільйонів гривень, Миколаївщині — 817 мільйонів, Полтавщині — 797 мільйонів, Дніпропетровській області — 663 мільйони, Херсонщині — 563 мільйони гривень.

«Це топ-10 регіонів, яким надано найбільше коштів. Увесь цей ресурс спрямовано не просто так, а під конкретні проєкти та завдання, які стосуються критичної інфраструктури, соціальної сфери, підготовки до зими, відновлення життя у громадах. Але, на жаль, на місцях використання цих коштів відбувається занадто повільно. Провели нараду з керівниками обласних військових адміністрацій, розглянули проблемні питання, з’ясували, що саме не дає змоги нам рухатися швидше. Уже на наступне засідання уряду очікую від Міністерства інфраструктури та Агентства з відновлення проєктів рішень, які допоможуть пришвидшити процес відбудови», — зауважив Денис Шмигаль.

Триває робота над ліквідацією наслідків теракту на Каховській гідроелектростанції. Уряд на це вже передбачив понад 4 мільярди гривень, зокрема 980 мільйонів гривень надано Херсонській ОВА на відновлення пошкоджених та зруйнованих об’єктів. Тепер уряд надає понад 340 мільйонів гривень на аналогічне відновлення в Миколаївській області, і вже найближчим часом очікує від місцевих керівників конкретних результатів відбудови.

Важливим напрямом для реалізації відновлення залишається тісна співпраця та координація України з міжнародними партнерами. Є кілька нових домовленостей у цьому напрямі. Тож уряд ухвалив рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 мільярда гривень на два проєкти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів.

«Перший проєкт — оновлення громадського транспорту, що передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем. Другий — розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання», — розповів Прем’єр-міністр.

Ще одне рішення уряду, яке прямо не стосується відновлення, але є важливим елементом стійкості громад і регіонів, — перерозподіл освітньої субвенції в розмірі 107 мільйонів гривень. Так, майже 85 мільйонів гривень буде спрямовано додатково Херсонській області, щоб провести всі необхідні виплати вчителям і зокрема заплатити відпускні учителям регіону, які перебувають у простої.

Уряд не зупиняється в розбудові цифрової держави та зручних доступних послуг для громадян. Кабінет Міністрів затвердив документ, який дасть змогу отримувати в ЦНАПах довідку про несудимість, а також послуги з прийняття теоретичного іспиту, необхідного для отримання посвідчення водія. Це має допомогти покращити доступність і зручність для тих, хто хоче отримати водійські права.

Також у ЦНАПах усіх територіальних громад будуть доступні послуги у галузі будівництва. Серед них такі: уточнення даних у поданих повідомленнях; внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності; внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки; скасування містобудівних умов та обмежень; коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.

Уряд ухвалив постанову, яка зробить закупівлі лікарських засобів та медичних виробів більш прозорими та ефективними. Документ зобов’язує публічних замовників купувати окремі ліки та медичні вироби через електронний каталог Prozorro Market.