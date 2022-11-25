Черговий масований ракетний удар терористів залишив майже половину України без світла і тепла, але не залишив українців без підтримки держави

Влада ніколи не приховувала від громадян, що зима для нашої держави може бути надзвичайно складною через повномасштабну війну росії проти України. Адже ворог цинічно пошкоджував та знищував критичну інфраструктуру, що робить і досі, демонструючи своє антилюдське ставлення до українців.

Наша енергетика пережила черговий масований ракетний удар терористів. Ворог залишив майже половину України без світла, тепла і води. Українські енергетики героїчними зусиллями відновлюють пошкоджене та зруйноване обладнання. Завдяки їхній самовідданій праці світло надходить у наші домівки. І коли воно є, маємо пам’ятати: десь у полі на підстанції ремонтна бригада 24 години на добу під дощем, у мороз, уночі працювала, щоб це світло було.

Єдине бажання — нищити рашистську потвору

Днями в Кабінеті Міністрів інформували, що понад тисячу ракет та дронів влучило в підстанції з початку війни. Під вогнем опинилися всі теплові, гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі об’єкти ворог атакував до восьми разів. Загалом за час повномасштабної війни уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у галузі електро- й теплопостачання. Здебільшого це котельні.

За даними Міністерства внутрішніх справ, лише з 10 жовтня до 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території.

«Якщо обстріли триватимуть, кількість і тривалість відключень електроенергії може збільшитися. Відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні атаки спричиняють нові руйнування. Тож відключення світла — і планові, й аварійні — можуть стати частішими та довшими», — заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

І ось Україна пережила новий ракетний удар росії по об’єктах енергетичної інфраструктури. 23 листопада ворог випустив по Україні 67 ракет. 51 було знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Також знищено п’ять ударних безпілотників. Лише на Київ прямувала 31 ракета, 21 вдалося збити. 11 областей було повністю знеструмлено. Аварійні бригади працювали в надзвичайному режимі над відновленням пошкоджених комунікацій.

Ударів зазнали не лише ТЕЦ, ТЕС, електропідстанції, а й житлові будинки (багатоповерхівки й приватні) та пологовий будинок (на Запоріжжі рф здійснила спланований обстріл пологового, де були лише породіллі, немовлята та медперсонал, і загинуло немовля, якому було два дні від народження). Загалом оприлюднено дані про 10 загиблих внаслідок ракетних обстрілів.

Після чергового російського масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури країни Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він висловив співчуття загиблим та пораненим і закликав усіх берегти себе. Він наголосив, що держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів. Що ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. Але він відповідатиме за все зло, яке приніс у нашу країну.

Голова Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на обстріли України та оприлюднив перспективу переговорів з окупантами: «Диктуємо по складах: ні ваші ракети, ні ваші «шахіди», ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про переговори. Лише єдине бажання — нищити рашистську потвору. Із країною-терористом перереговори лише через приціл Сил оборони».

Місце цілодобового піклування

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава-терорист росія вчергове продемонструвала світові свою сутність. Він пояснив, що у всій країні було застосовано аварійні відключення електроенергії як вимушений крок, щоб уникнути аварій та розбалансування системи.

Він повідомив, що в уряді проведено оперативну нараду з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном за участі голів Міненерго та Укренерго. Визначено пріоритетність для постачання в Україну енергетичного обладнання від партнерів, зокрема для ремонту пошкодженої інфраструктури, а також забезпечення пунктів незламності.

З огляду на зимовий період, а також на те, що українська енергетична інфраструктура перебуває постійно під прицілом ворога, у країні було створено мережу пунктів незламності, що має допомогти українцям узимку за умови нестабільності з електропостачанням.

Перший пункт незламності запрацював 18 листопада в Херсоні, де після деокупації була складна ситуація з електропостачанням і водою. Станом на вечір 22 листопада влада повідомляла, що в Україні вже встановлено чотири тисячі таких пунктів.

Пункти незламності передбачають цілодобову можливість безкоштовно зігрітися чи підзарядити гаджет навіть в умовах тривалого знеструмлення населеного пункту. Кожен пункт повинен мати джерело тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, а також забезпечення мам та дітей. Дізнатися подробиці роботи пунктів і знайти найближчий пункт можна на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. У пунктах також можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

23 листопада знеструмлені регіони почали оперативно розгортати пункти незламності. Надходила інформація з місць, що пункти затребувані. Адже в них є електроенергія, місце для відпочинку, є змога приготувати гарячі напої, зарядити телефон.

У Національній поліції інформували, що коли немає електроенергії, українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, забезпечених засобами зв’язку та генераторами.

Україна потроху оговтується від терористичної ракетної атаки росії. У наші оселі надходить світло, тепло, вода. Допомагаючи одне одному, разом зможемо пройти цю зиму. Піклуймося одне про одного і вірмо в ЗСУ!