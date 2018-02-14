Президент Петро Порошенко в інтерв’ю австрійському тижневику «Профіль» розповів про нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу, в якому на законодавчому рівні затверджено поняття російської агресії.

Рецепт реінтеграції окупованих територій

«Там не йдеться про втрачені території. Ми не кажемо cut and forget (відрізати і забути. — Ред.), суть закону — реінтеграція. Я проти вживання таких понять, як «конфлікт у Східній Україні», — пояснив Президент. За його словами, у нас немає конфлікту на сході, «ми потерпаємо від агресії». Хто агресор? Російська Федерація. Чого ми очікуємо від Росії? «Дуже просто: заберіть свої війська, танки, артилерію, ракетні установки назад до себе в Росію. І території одразу ж будуть реінтегровані в Україну», — чітко заявив Петро Порошенко.

Україна наполягає на тому, що цього можливо досягти лише політичними й дипломатичними інструментами. «Я Президент миру. Моє президентство базується на досягненні припинення вогню. Я зроблю все, що мені до снаги, щоб знову принести мир до своєї країни. Я пишаюся тим, що понад 70% українців бажають мирного врегулювання, а не агресії у відповідь», — зазначив Президент. Він пояснив журналістам, що територія не контрольованих українським урядом частин Луганської та Донецької областей — «не територія сепаратистів, це окупована територія, де склалася катастрофічна гуманітарна ситуація і рівень життя людей там жахливо низький. Він розповів, що Росія унеможливлює гуманітарні поставки з України, з Австрії або від міжнародних організацій».

Глава держави зупинився на важливості процесу звільнення українських заручників і запевнив у пріоритетності цього питання під час зустрічей Тристоронньої контактної групи в Мінську. «Завдяки самовіддачі моєї команди та міжнародних посередників ми змогли звільнити 74 заручники. Після трьох років незаконного утримання в тюрмах ці українці змогли нарешті повернутися додому. Незважаючи на те, що в обмін нам довелося віддати 306 злочинців. Я буду робити все, що в моїх силах, для того, щоб наші солдати та громадяни повернулися додому. Це невід’ємна частина мінського процесу. Її має бути виконано», — заявив Петро Порошенко. Президент наголосив на важливості повернення всіх українців, яких утримують у Росії, зокрема українського журналіста Романа Сущенка і режисера з Криму Олега Сенцова.

А вже в інтерв’ю німецькому виданню Bild Петро Порошенко зазначив, що Росія може будь-коли спробувати загострити ситуацію в нашій країні. «У Путіна в Україні стільки армії, що він будь-якої миті може сприяти загостренню становища, якщо йому заманеться. Я одного разу розповідав канцлеру Меркель: ви можете уявити, що на сході України нині більше танків, аніж у Бундесвері? Так-от, на цій невеликій території розташовано 600 танків», — констатував Петро Порошенко.

Президент наголосив, що це був найважчий час, коли в лютому 2015 року від куль регулярної російської армії щодня гинуло майже 25 українських солдатів. «У Мінську ми просиділи 19 годин без сну і їжі. Потім було досягнуто домовленості, чого не сталося б без підтримки Федерального канцлера Ангели Меркель», — нагадав він, зауваживши, що українці дуже вдячні їй за це, адже ситуація тоді була надзвичайно складною.

Петро Порошенко додав, що президент РФ «не дотримується взятих на себе обіцянок» і «сприяє черговій ескалації конфлікту, коли цього хоче». За словами Президента, після укладення мінських домовленостей у війні вбито 824 особи.

Слід на власні очі побачити й зрозуміти

Президент висловився й щодо антиросійських санкцій, запроваджених ЄС після анексії Криму та розгортання війни на Донбасі. У ФРН триває дискусія щодо можливого скасування санкцій проти РФ. Президент футбольного клубу «Баварія» Хенес заявив, що з розумінням ставиться до політики Путіна. «Ці люди або недостатньо поінформовані, або просто наївні. Усе дуже просто: ми не частина російської імперії, ми суверенна країна. Я вважаю, що людям на кшталт пана Хенеса варто одного разу відвідати Україну, причому не Київ, а схід. Тоді він зрозуміє, що насправді йдеться про єдину річ: Путін повинен вивести свої війська з України», — переконує Петро Порошенко.

Глава держави відповів на запитання щодо проведення чемпіонату світу з футболу в Росії: «Футбольним фанатам належить самостійно ухвалювати рішення, чи їхати до РФ, з огляду на російську агресію в Україні та Сирії». На його думку, Росія не дотримується правил навіть поза межами політичного дискурсу, маючи на увазі допінговий скандал, через який російських спортсменів не допустили до участі в Олімпійських іграх у Республіці Корея. «Російське керівництво гадає, що може переступати через будь-які правила. І так за всіма напрямами», — зауважив він.

Російський президент радіє, якщо вдається створити нестабільність там, де панує демократія. «Не лише для Європи, а й для всього світу важливо, щоб у Німеччині швидко з’явився уряд. І я був дуже радий побачити чіткі формулювання щодо України у тексті коаліційної угоди», — зазначив Петро Порошенко.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»