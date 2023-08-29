15 вересня завершується термін чинності обмежень на імпорт українського зерна, яке ввів Євросоюз на вимогу п’яти країн-членів: Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Після того як російська окупаційна армія торік заблокувала роботу українських морських портів і відповідно експорт зернових з України, Брюссель на знак солідарності з Києвом оголосив про запровадження так званих шляхів солідарності. Цими автошляхами українське збіжжя транзитом через ЄС мали доставляти до портів ЄС, а звідти — в точки кінцевого призначення.

Проте великі обсяги українських зернових і недостатні логістичні потужності країн-членів ЄС, а саме п’яти прикордонних країн — Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини — призвели до накопичення на складах цих держав великої кількості зерна з України. Це спричинило падіння внутрішніх цін на збіжжя, що викликало незадоволення місцевих фермерів.

Тому на вимогу Софії, Варшави, Бухареста, Братислави і Будапешта Єврокомісія була змушена оголосити про тимчасове припинення імпорту з України пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику, дозволивши транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ембарго на імпорт мали зняти 15 вересня.

Проте наприкінці минулого тижня міністри сільського господарства цих п’яти країн домовилися про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня. Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус. Він повідомив, що п’ять східних держав Євросоюзу підтримують заборону на імпорт зерна з України на свою територію до кінця року.

«Навіть якщо цього не вдасться досягти, окремі країни введуть власні обмеження. Наша декларація чітка», — заявив польський чиновник. Він повідомив, що міністри сільського господарства п’яти країн хочуть додати до переліку заборонених до імпорту товарів й інші види агропродукції, наприклад малину в ситуації з Польщею. Проте, як повідомляють на умовах анонімності європейські дипломати, більшість держав-членів ЄС не підтримує продовження заборони на імпорт зерна з України після 15 вересня.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи рішення Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини, назвали категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт зерна після 15 вересня.

«Викликають повне нерозуміння й наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів інші категорії української продукції. Такі односторонні обмеження не відповідають духу й букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС», — йдеться в заяві МЗС.

Зовнішньополітичне відомство закликало Євросоюз і п’ять причетних країн «знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію», наголосивши, що окремі з цих держав отримали «посилене фінансування відповідних секторів з європейського бюджету».

Тим часом Єврокомісія розглядає рішення про субсидування з бюджету ЄС транспортування українського зерна. За повідомленнями ЗМІ, питання вартості транзиту українського зерна обговорюють на зустрічах представники Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, а також виконавчої влади ЄС і України. Орієнтовна вартість субсидій може становити близько 30 євро за тонну зерна. Проте ці п’ять країн прагнуть забезпечити, щоб потенційні субсидії супроводжувалися рішенням Єврокомісії про продовження заборони на зерновий імпорт з України до кінця 2023 року.