До цього на порталі «Дія» українці вже могли подати заяву на отримання консультації з усиновлення дитини та зареєструватися усиновлювачем онлайн

Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки в різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками.

Відтепер на порталі «Дія» доступні п’ять нових послуг щодо всиновлення, які значно спростять і прискорять цей процес.

1. Усиновлення: продовження кандидатства. Послугою можуть скористатися українці, які вже мають статус кандидата в усиновлювачі. Оскільки заява на всиновлення дитини чинна лише один рік, багато хто не встигає стати батьками за цей час. Нова послуга дає змогу продовжити статус кандидата в усиновлювачі.

2. Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для українців, які хочуть взяти дитину в сім’ю і стати прийомними батьками. А також для людей, які хочуть створити дитячий будинок сімейного типу. У такому разі дитина зберігає статус сироти, а названі батьки одержують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.

3. Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером, котрий вже має статус усиновлювача. У такому разі названі батьки або батьки-вихователі стають на облік як подружжя.

4. Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга особливо актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. У такому разі за дитиною зберігається статус сироти, а опікун або піклувальник стає офіційним представником дитини до досягнення нею повноліття. Але за його згодою дитину можуть усиновити інші люди.

5. Усиновлення: зняття з обліку. Послугою можуть скористатися українці, які мають статус кандидата в усиновлювачі, але не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.

Щоб скористатися однією з цих послуг через портал «Дія», потрібно:

• зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису;

• обрати необхідну послугу;

• заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити;

• дочекатися отримання даних з реєстрів — це займе до 15 хвилин;

• продовжити заповнювати заяву — підвантажити потрібні документи;

• підписати заяву е-підписом та надіслати її на опрацювання.

Заповнення даних заяви триватиме приблизно 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах і витрачати тижні на збирання довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Навіть витяг про відсутність судимості можна отримати одразу на порталі «Дія» під час оформленя зазначених вище послуг.

Після цього служба у справах дітей перевірить усі дані та повідомить потенційних батьків або опікунів про своє рішення.

Зверніть увагу: подружжя, яке вдвох бажає взяти дитину на виховання, подає спільну заяву, підписану обома. Члени сім’ї, що проживають разом із заявником, повинні надати свою згоду на створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу.

Для цього необхідна реєстрація всіх вищевказаних осіб у «Дії». Заявник вказує дані в заяві, накладає свій цифровий підпис, далі члени його сім’ї отримують сповіщення про це, авторизуються у своєму кабінеті, заповнюють заяву і також підписують її своїм електронним підписом.

Міністерство соціальної політики нагадує, що перші цифрові послуги для усиновлювачів з’явилися на порталі «Дія» 2022 року. Зокрема це заява на первинну онлайн-консультацію з усиновлення та заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі.

Із червня минулого року надійшло 852 онлайн-заяви на первинну консультацію з усиновлення через портал «Дія». Із них отримали консультацію 848 родин. Із вересня 2022 року надійшло 526 онлайн-заяв на реєстрацію кандидатом. Для оформлення цієї послуги потрібно завантажити документи (наприклад витяг про відсутність судимості, про стан здоров’я). Повністю заповнено та передано на розгляд служби у справах дітей 60 заяв. На сьогодні вже кілька сімей стали кандидатами в усиновлювачі.

ДОВІДКА «УК»

Проєкт реалізували Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації завдяки ініціативі радниці — уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації за участі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН в Україні. Фінансову підтримку надає Швеція.

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