На засіданні Ради Безпеки ООН Москва звинуватила Лондон у фабрикації справи отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Постійні представники Росії та Великої Британії обмінялися з цього приводу гострими репліками просто у сесійні залі ООН, повідомляє Бі-Бі-Сі.
«Британці граються з вогнем, звинувачуючи Москву в замаху на життя Сергія і Юлії Скрипалів, і ще пошкодують про це», — застеріг постпред РФ в ООН Василь Небензя на скликаному з російської ініціативи засіданні Радбезу. Він поскаржився, що до Юлії Скрипаль, громадянки Росії, не допускають російського консула. Представник Кремля вважає, що Лондон зумисне не вводить у розслідування справи Скрипаля російських слідчих і відмовляється ділитися новою інформацією. Він переконував колег, що Росію звинуватили в злочині, якого вона не скоювала, не надавши вагомих доказів.
Російський дипломат звинуватив Велику Британію в створенні «фейкової історії», яку назвав «смаженою качкою», аргументацію замаху на вбивство Сергія та Юлії Скрипалів — «каламутною», а звинувачення проти Росії у використанні хімічної зброї в Солсбері — «театром абсурду». Василь Небензя заявив, що «Новічок» — це не російський винахід і, попри російську назву, цю отруту винайшли на Заході.
«Оскільки британська влада, нітрохи не соромлячись, має нахабство заявляти, що за інцидентом у Солсбері з великою ймовірністю стоїть Росія, ми з такою самою часткою ймовірності припускаємо, що за цією мега-провокацією стоять спецслужби деяких країн», — намагався іронізувати дипломат РФ.
У відповідь на таку нахабну брехню постійна представниця Великої Британії Карін Пірс назвала дії російської сторони «частиною великої схеми безвідповідальної поведінки. Нам нічого приховувати, але я підозрюю, що Росія могла б дечого побоюватися», — заявила вона. Карін Пірс зазначила, що дії Лондона послідовні й відповідають міжнародному праву: на національному рівні в ньому беруть участь 250 слідчих, експертів і фахівців з хімічної зброї, які перевірили 5000 годин відеозаписів, 1300 речових доказів і опитали 5000 свідків. Вона повідомила, що Організація із заборони хімічної зброї направила своїх експертів до Британії, де їм надали речові докази й біологічні зразки, взяті в постраждалих. Ці зразки відправили до акредитованих вказаною організацією лабораторій. За підсумками їхніх досліджень підготують відповідну доповідь, яка, найвірогідніше, стане гучною та резонансною.
До дискусії долучилася постійна представниця США в ООН Келлі Керрі, яка звинуватила Москву в поширенні дезінформації й закликала країни-члени Радбезу «не дати себе ошукати». А представник Франції при ООН Франсуа Делаттре висловив переконання, що єдиним розумним поясненням застосування хімічної зброї російського виробництва проти російського перебіжчика у Британії на підставі попередніх даних розслідування слугує причетність Росії до цього інциденту. Він висловив здивування, що Росія відмовилася вчасно відповідати на закономірні запитання Британії, попри постійні декларації Москви про переваги співпраці.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»