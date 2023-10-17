«Я вдячний Нідерландам, вдячний тобі, Марку, твоєму уряду, твоїй команді та всьому народу Нідерландів за незмінну увагу до України та надзвичайно вагому підтримку нашої держави, наших людей на цьому складному шляху. Той факт, що ми зараз саме тут, в Одесі, засвідчує, які ключові питання на порядку денному та на що саме спрямовано наші зусилля», — сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Марком Рютте.

Що допоможе судноплавству

Президент України та Прем’єр­міністр Нідерландів побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів. Як зазначив глава держави, росія ракетним терором руйнує не лише українські порти і міста, а й нормальне життя багатьох інших країн, які критично залежать від постачання продовольства з України.

«Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО», — повідомив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки щодо коаліції F­16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль, а також інші аспекти оборонної співпраці.

Також було обговорено співпрацю для належного захисту альтернативних зернових коридорів у Чорному морі та загалом посилення позицій в регіоні, зокрема захист неба, зміцнення флоту, підтримку гуманітарного розмінування та очищення акваторії від російських мін.

«Нідерланди зокрема допоможуть посилити безпеку нашого експортного коридору в Чорному морі», — розповів Володимир Зеленський.

На зустрічі співрозмовники також приділили увагу ситуації в регіоні Близького Сходу. Було відзначено важливість запобігання розпалення нової повномасштабної війни. Як зазначив глава держави, терористи мають відповідати за скоєні злочини, щоб більше ніколи не провокувати війну.

Він подякував Нідерландам за підтримку української формули миру та спільні з партнерами зусилля для притягнення росії до відповідальності за терор. Зокрема, Нідерланди працюють над пунктом, який стосується відновлення справедливості.К

На зустрічі йшлося про посилення та пришвидшення запровадження санкцій проти росії задля обмеження її здатності фінансувати війну. Володимир Зеленський акцентував на необхідності прискорення спрямування заморожених активів росії на компенсацію шкоди від її агресії, зокрема на проєкти відбудови в нашій країні.

«В Україні бачимо опір, бажання боротися й перемагати — і серед цивільних, і серед військових. Сьогодні ми були в порту Одеси й бачили, як люди роблять усе можливе, щоб зберегти й підтримати своє життя, й досягають у цьому успіху», — наголосив Марк Рютте.

Він повідомив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден, щоб гарантувати безпеку зернового коридору.

«Ми свідомі того, що з наближенням зими росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні. Тому Нідерланди відправлять Україні додаткові ракети для Patriot. Ми зобов’язалися надати літаки F­16 Україні. Разом з Румунією й Данією займаємося підготовкою пілотів», — зазначив глава нідерландського уряду.

Експорт продовольства триватиме

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр­міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав морський вокзал Одеського морського торговельного порту й оглянув руйнування, завдані російськими обстрілами.

Як розповів віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, за час роботи Чорноморської зернової ініціативи з 1 серпня 2022 року більш як тисяча суден доправили з України 32,9 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Зокрема, 4 мільйони тонн — до країн Африки, 10,8 мільйона — до Східної Азії, 5,27 мільйона тонн — до країн Близького Сходу. За умови виконання рф усіх домовленостей щодо перевірок суден та відсутності з її боку саботажу країни світу могли б отримати 57 мільйонів тонн продовольства.

«Ми й далі годуємо світ. Ми постійно чули російський наратив, що лише невеликий відсоток нашого зерна йде до країн Африки й Азії. І ось бачимо реальну картину», — наголосив Володимир Зеленський.

Після виходу із зернової угоди 17 липня нинішнього року держава­агресор здійснила щонайменше 17 масованих атак на об’єкти портової інфраструктури в Одеській області. Внаслідок цих терористичних дій було зруйновано або пошкоджено понад 150 об’єктів портової та зернової інфраструктури, шість цивільних суден, знищено понад 300 тисяч тонн зерна, поранено щонайменше 14 цивільних осіб.

Главі держави та Прем’єр­міністрові Нідерландів розповіли про розроблені Україною тимчасові маршрути для цивільних суден в українські чорноморські порти. Із 10 серпня було завантажено 21 судно.

Командувач Військово­Морських сил Олексій Неїжпапа поінформував про перешкоди, які створює рф для судноплавства в Чорному морі, й заходи, що їх вживають українські військові для протидії цьому.

«Україна дотримується своїх зобов’язань щодо постачання зерна до африканських та інших країн», — зазначив він.

Президент України разом із Прем’єр­міністром Нідерландів відвідав Спасо­Преображенський кафедральний собор Одеси, який цього літа дуже постраждав від російського обстрілу. Вони оглянули руйнування, завдані найбільшому православному храму Одеси внаслідок ракетного удару росії по місту 23 липня цього року. Тоді було повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі. Нині в цій пам’ятці культурної спадщини проводять протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.

Володимирові Зеленському й Марку Рютте розповіли, що триває експертиза стосовно можливості відбудови храму.

Володимир Зеленський і Марк Рютте поклали квіти до стели Пам’яті полеглих воїнів Військово­Морських сил, яку відкрито в Одеському порту в липні 2021 року. На гранітних плитах викарбувано імена військовослужбовців ВМС, які загинули в боях з російськими окупантами.

В Одесі Володимир Зеленський і Марк Рютте поспілкувалися з курсантами і професорсько­викладацьким складом Військової академії та Інституту Військово­Морських сил Національного університету «Одеська морська академія».

Лідери держав побували в госпіталі, де лікуються українські захисники, які зазнали поранень під час боїв з російськими окупантами на Херсонщині.

Джерело: Офіс Президента