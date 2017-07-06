Лише протягом тижня в Миколаєві та Херсоні сталися три важливі для регіонів події. Відкрито пасажирське водне сполучення між обласними центрами й різними місцевостями, що значно зменшить навантаження на дороги й надасть можливість пасажирам максимально комфортно дістатися місць роботи, проживання, відпочинку. У тестовому режимі запущено три ракети на підводних крилах. Високошвидкісне судно «Нібулон експрес-3» на 53 посадкових місця з’єднає Південним Бугом Миколаїв, Нову Одесу і Вознесенськ. Ракета «Експрес-2» курсуватиме Дніпром за маршрутом Нова Каховка — Херсон — Гола Пристань. А «Експрес-1» здійснюватиме пасажирські перевезення з Миколаєва до Очакова та Кінбурнської коси. Також до Кінбурнської коси вирушатиме судно і з Херсона.

Зручно й вигідно

Перші пасажири, яким пощастило проїхатися оновленими ракетами, не стримували емоцій. Адже подорож виявилася не лише комфортною і швидкісною, а й пізнавальною для дітей і дорослих. Можна стрімко мчати водою, милуватися мальовничими берегами Південного Бугу, Дніпра, Дніпро-Бузького лиману, отримувати справжнє задоволення від пейзажів.

Відомо, що років із 30 тому такий вид транспорту був популярним серед населення. Нинішні ракети осучаснено, відремонтовано на миколаївському суднобудівному заводі. Вони розвивають швидкість до 60 кілометрів за годину, мають просторі салони зі зручними місцями, санвузол. Дотримано всіх умов безпеки пасажирів, тобто є рятувальні шлюпки й жилети.

Приємна новина полягає і в тому, що проїзд на високошвидкісних пасажирських суднах «Нібулон експрес» буде по кишені більшості пасажирів. Така цінова політика — вияв соціальної відповідальності компанії, адже поки що у проект не закладено прибуток. Інакше водні подорожі річкою були б дорожчими, ніж автобусні, тому що через алогічне українське законодавство і всупереч здоровому глузду перевезення вантажів водою дорожче, ніж залізницею.

— Для нас це збитковий проект, на кожну особу, яку перевозимо з Вознесенська, передбачено 100 гривень дотації, — зазначив генеральний директор СП «Нібулон» Олексій Вадатурський. — Але ми це робимо в інтересах жителів областей і міст. Насправді собівартість таких перевезень можна знизити, ліквідувавши певні збори (річковий, акцизний, збір за те, що судно стоїть на воді). Наприклад, під час реалізації проекту річкових пасажирських перевезень підприємство вже перерахувало 4 мільйони гривень податків. Однак для зміни ситуації потрібна законодавча ініціатива народних обранців, які представляють область у Верховній Раді. Тоді буде здорова конкуренція серед різних фірм, а вартість проїзду зменшиться.

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко зазначив, що початок річкових пасажирських перевезень — це визначна подія для області, оскільки протягом 25 років на Миколаївщині не було річкового сполучення. Вдячність за відновлення вітчизняного пасажирського флоту він висловив Олексієві Вадатурському.

Перша ракета попрямувала за маршрутом Миколаїв — Нова Одеса — Ковалівка — Вознесенськ, а на її борту розмістилися діти, чиї батьки захищають країну в зоні проведення АТО.

Маршрути з’єднали області

А вже через тиждень відбувся урочистий запуск рейсу знаменитих ракет за маршрутами Миколаїв — Кінбурнська коса та Херсон — Кінбурнська коса. Поки що катери на підводних крилах ходитимуть у тестовому режимі. Наприкінці червня рейси стануть регулярними.

Дві ракети з Миколаєва та Херсона одночасно прибули на новенький причал на Кінбурнській косі, збудований підприємством «Нібулон». Цей плавучий причал унікальний для України: виготовлений з пінобетону, він має 100-відсотковий запас плавучості й непотоплюваності. Причал встановлено у зоні стаціонарної рекреації на відстані від берега орієнтовно 170 метрів задля забезпечення необхідної глибини для безпечного підходу судна з осадкою 2,5—3 метри. До плавучого причалу підведено підхідний місток, що складається з металобетонних конструкцій.

Тож розпочато сполучення між Херсоном, Миколаєвом та Кінбурнською косою. Навіть до незалежності України таких рейсів не було — не давали змоги глибини, не було причалів і гідротехнічних споруд. Коли ж Україна виборола незалежність, загальна кількість пасажирського флоту становила 2500 пасажирських суден, ракет було майже 150. Нині ж у країні менш як 100 пасажирських суден, офіційно зареєстровано 10 ракет такого типу, з них лише чотири на плаву.

Відновлення річкового пасажирського флоту сприятиме зростанню туристичної привабливості Херсонської та Миколаївської областей. Про це розповів голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. «Переконаний, — зазначив він, — що завдяки такому комфортному сполученню нам вдасться залучити на відпочинок до Херсонщини ще більше туристів, ніж торік. А це не менш як 3,5 мільйона відпочивальників. Тому щиро запрошую всіх на відпочинок на гостинну Херсонщину, на наші Мальдіви!».

Кінбурнська коса, розташована на території двох південних областей, унікальна. Смугу білосніжного піску омиває з одного боку прісний Дніпро-Бузький лиман, з другого — Чорне море. Попри унікальність місцевості, коса залишалася місцем небагатолюдним і віддаленим від цивілізації. Адже дістатися до неї можна лише катером чи спеціальним транспортом по пісках. Тому з упровадженням нового водного маршруту для туристів відкрито ідеальне місце, щоб відпочити біля моря, зайнятися дайвінгом, кайтсерфінгом та віндсерфінгом. Відпочивальникам пропонують відвідання окремих локацій Національного природного парку «Білобережжя Святослава» і регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса», зокрема пам’ятника Суворову, вівтаря Ахілла, пам’ятного знака, приуроченого морській битві 1788 року Російської імперії й турецьких військ, шпиля Кінбурнської стрілки. Охочі мають змогу спостерігати за птахами в дикій природі.

Отже, з відкриттям маршруту на Кінбурн дві області об’єдналися навколо однієї мети — залучення туристів до дивовижної краси південного регіону.