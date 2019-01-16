Першою на руїнах Російської імперії постала Українська Народна Республіка Пізніше, уже в листопаді 1918-го, на теренах колишньої Австро-Угорщини утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Проголошення Соборності УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року стало історичним актом об’єднання українських земель в одну державу.
«Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка», — йшлося в Універсалі Директорії УНР від 22 січня 1919 року.
«Об’єднання українських земель відбулося з ініціативи і власної волі українців, а не було накинуто насильно зовнішніми чинниками. Акт Злуки 1919 року заперечує тези сучасної російської пропаганди про те, що єдність України — результат політики Леніна чи Сталіна, — розвінчує міфи голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. — Національна єдність — обов’язкова передумова успішного спротиву зовнішній агресії. Її брак у часи Української революції 1917—1921 років призвів до втрати державності, що в довготерміновій перспективі спричинило мільйонні втрати від Голодомору 1932—1933 років, репресії та війни».
Комуністичний тоталітарний режим викреслював з історичної пам’яті факт проголошення та об’єднання УНР і ЗУНР в одну державу. Але її зберігали жителі Західної України й українська політична еміграція в країнах Західної Європи та Америки, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.
Ідея соборності України стала ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху 1920—1950 років. Українська повстанська армія боролася за створення Української самостійної соборної держави.
21 січня 1990 року в Україні понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Український «живий ланцюг» став однією з наймасовіших у тогочасній Центрально-Східній Європі акцій боротьби за свободу. А вже за рік наша країна відновила незалежність.
Сучасна російсько-українська війна для українців — це продовження столітньої визвольної боротьби. Українські військові, як і їхні попередники 100 років тому, обстоюють не лише незалежність, а й соборність України. В лавах Збройних сил служать вояки з усіх її куточків.
До 100-річчя Соборності Український інститут національної пам’яті готує презентацію матеріалів і заходів, присвячених Українській революції 1917—1921 років.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»