Війна вкрай ускладнила й без того непрості завдання медиків. Навіть на територіях, віддалених від лінії фронту, в людей загострилися до критичних станів хронічні хвороби, почастішали серцеві напади. У тилових регіонах додалося біженців із міст і сіл, які нещадно обстрілює московитська армія. Ці люди також часто потребують невідкладної допомоги. По суті, екстрена медична допомога в умовах війни весь час перебуває на передовій, адже велика кількість поранених внаслідок ворожих обстрілів, постійні загрози руйнувань змушують медиків працювати в екстримі, виконувати специфічні, а іноді й не властиві цій службі у звичайних умовах завдання, пов’язані і з мирним життям, і з бойовими діями. Вона зазнає втрат. Навантаження на працівників екстреної медицини збільшилося в рази.

Автобус назвали «Софія»

Додаткові зусилля екстреної допомоги нерозривно пов’язані з воєнними діями. Порятунок життя — одне з багатьох завдань, які виконують її працівники. Серед пацієнтів є й цивільні, й ті, хто належить до сил оборони України.

Днями черкаські медики здійснили черговий рейс для транспортування пацієнтів унікальним автобусом швидкої медичної допомоги «Софія». Цього разу перевезли 11 пацієнтів. П’ятеро перебували у важкому стані, зокрема троє — на апаратах штучної вентиляції легень, один — з кисневою підтримкою, один тяжкохворий лежачий та шестеро сидячих пацієнтів. Усіх успішно доправлено до лікувальних закладів України.

Медики називають цей транспортний засіб реанімацією на колесах.

«Перед тим як отримували його, група наших працівників пройшла навчання. Це медичні працівники й водії. Вони навчалися в Польщі на базі лікувальних закладів», — розповів директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун.

За сприяння ВООЗ та МОЗ, урядів Норвегії й України пів року тому отримали спеціалізований медичний автобус для транспортування пацієнтів. Торік у листопаді він здійснив перший рейс — перевіз важкохворих пацієнтів з лікарні ім. Мечникова міста Дніпра. Усі пацієнти були у важкому стані. Однак транспортування евакуаційним автобусом пройшло вдало. Проєкт розпочато, і тепер такі перевезення використовують дедалі частіше. Відбулося вже кілька рейсів, до стаціонарних лікувальних закладів доставлено десятки пацієнтів різного ступеня важкості — від критичних до стану середньої тяжкості.

У кожного пацієнта — свої сум і біль, зазвичай пов’язані з війною, з думками про рідних та побратимів. Але як показує практика, всі добре переносять довгу дорогу, адже медики надають необхідну допомогу й намагаються полегшити перебування в автобусі максимальною підтримкою та піклуванням. А водії роблять усе можливе, щоб навіть частину поганої дороги пацієнти не відчули. А ще фахівці екстреної допомоги дякують поліцейським Черкаської області за співпрацю та наданий супровід дорогою — так переїзд стає швидшим і безпечнішим.

«Коли виникають складні ситуації під час транспортування, ми можемо одне одного проконсультувати, допомогти, підстрахувати, — розповів лікар черкаської екстреної допомоги Євгеній Тищенко. — В автобусі є все необхідне для швидкої допомоги пацієнтам: апарат для штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор, монітор для постійного відстеження стану пацієнта. Електроніка показує, який артеріальний тиск, сатурація та інші параметри. Оснащено автобус і пристроями для безперервного дозованого введення лікарських засобів».

Таких автобусів, як «Софія», в Україні нині всього чотири. Черкаси стали другим обласним центром, який одержав таку спеціалізовану техніку. Кожен автобус може перевозити одночасно до п’яти критичних хворих.

Ідея евакуаційних медичних автобусів виникла у зв’язку зі збільшенням кількості перевезень пацієнтів, які постраждали внаслідок воєнних дій, нині є потреба у транспортуванні одночасно кількох осіб. Виробництво цих автобусів — інноваційний проєкт для Європи. Схожих транспортних засобів немає в жодній із європейських країн.

Як працювати в нових умовах

Чимало центрів екстреної медицини, зокрема й черкаський, долучилися до роботи на деокупованих територіях та рятували людей на лінії розмежування. Як ефективно працювати нині? Керівники українських центрів днями обмінювалися досвідом у Черкасах, тут відбулася триденна конференція за участі першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва, керівника офісу ВООЗ в Україні Гійома Сімоняна, ДЗ «УНПЦ МОЗ України» та керівників всіх обласних центрів ЕМД України.

Учасники презентували підсумки своєї роботи за 2022 рік та обговорювали стратегію й можливості подальшого розвитку служби екстреної медичної допомоги з огляду на нові виклики під час війни.

Важливим питанням обговорення стала робота екстреної допомоги на деокупованих територіях, де немає медичної допомоги. Приділили увагу обміну досвідом роботи бригад медицини катастроф у прифронтових областях, а ще під час обстрілів, повітряних тривог, без зв’язку та електроенергії, під час розбирання завалів та руйнувань в умовах воєнного стану в Україні.

Важливим аспектом семінару став обмін думками про медичну евакуацію постраждалих у нашій країні та за кордон. На сьогодні майже 3 тисячі людей пройшли лікування в інших державах завдяки роботі української системи екстреної допомоги та підтримці міжнародних партнерів.

Напрацьовані за підсумками конференції пропозиції вирішили подати до Міністерства охорони здоров’я, Кабінету Міністрів та інших органів влади, щоб внести зміни в законодавство. Це має поліпшити роботу служби екстреної медичної допомоги на всій території України.

Під час роботи семінару відбувся й урочистий захід: Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав дев’ять нових автомобілів. Цей транспорт неабияк потрібний, адже черкаські медики дістаються деокупованих сіл, наприклад на Херсонщині, своїми швидкими бездоріжжям і навіть убрід. Черкасці отримали два автомобілі мercedes класу «С» від Міністерства охорони здоров’я України, два автомобілі сitroen jumper класу «С» в межах ініціативи Олени Зеленської за кошти фонду United24 та п’ять повнопривідних позашляховиків тoyota land cruiser від Всесвітньої організації охорони здоров’я. Машини закуплено за кошти благодійних організацій або надано іноземними донорами з різних країн і перерозподілено Міністерством охорони здоров’я як гуманітарну допомогу. Сукупна вартість усіх автомобілів — майже 20 мільйонів гривень.

Три з них залишаться в обласному центрі, інші вже поїхали у райони області: по одному отримали медики Смілянської, Лівобережної та Уманської станцій швидкої медичної допомоги. Одна автомашина працюватиме у відділі реагування на надзвичайні ситуації та дві — у відділі виїзної консультативної медичної допомоги (санавіація).

Швидкі мають усе необхідне медичне устаткування й готові одразу стати до роботи. А повнопривідні позашляховики додатково підсилять роботу медиків, адже дадуть змогу добратися до тяжкохворих пацієнтів у важкодоступних місцях і доправити їх на лікування. Усі працівники центру й надалі стоятимуть на варті життя та здоров’я людей.