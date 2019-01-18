Започаткована урядом реформа системи охорони здоров’я змінює не тільки принципи фінансування галузі, а й якість надання послуг. Так Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував проміжні підсумки роботи деяких програм реформи та плани на 2019 рік. Системному розгляду цих питань було присвячено й чимало часу на позавчорашньому засіданні Кабінету Міністрів.
Глава уряду наголосив, що план змін є, і його потрібно виконувати системно й послідовно. «Якщо три — п’ять років робити те, що передбачено планом реформи медицини, то впродовж цього часу українці бачитимуть позитивні зміни в системі охорони здоров’я, відчують нарешті підвищення якості надання медичної допомоги. Важливо діяти системно і послідовно. У підсумку українці отримають кваліфікованих лікарів, нормальні умови отримання допомоги, а лікарів буде забезпечено гідною заробітною платою», — переконаний Володимир Гройсман.
Сьогодні, за його словами, часто можна почути критику реформи. «Критика піде, а справа, яку робимо, залишиться. Якщо рухатися вперед, українці отримають нову якість надання допомоги», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
За інформацією профільного міністерства, вже близько 25 мільйонів українців — понад половина населення країни — обрали свого терапевта або педіатра для дитини. Активно працює Національна служба здоров’я, яка стає ключовою ланкою в політиці надання державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Уже 97% медзакладів, серед яких є й приватні клініки, мають угоди з НСЗУ. За надані послуги перераховано 3,5 мільярда гривень.
Цього року медичні новації, зазначив Прем’єр-міністр, стосуватимуться одразу кількох ділянок. По-перше, з квітня за програмою «Доступні ліки» працюватиме послуга електронного рецепта. Купити ліки можна буде в будь-якій аптеці, яка працює у програмі, без прив’язки до місця проживання пацієнта та географічного розташування аптеки. Гроші за ліки надійдуть у конкретну аптеку.
По-друге, з літа працюватиме програма безкоштовних досліджень за направленням лікаря.
«По-третє, реформа екстреної медицини. Хочемо здобути нові знання екстреної допомоги, отримати новий транспорт і обладнання, а також нову зарплату. Спільно з місцевою владою інвестуємо в це близько двох мільярдів гривень, — запевнив Володимир Гройсман, пояснивши, що реформа екстреної медицини відбуватиметься спочатку в режимі пілотних проектів, а вже потім цей досвід буде поширено на всю країну. — Цього року завершимо будівництво «Охматдиту», пришвидшуємо будівництво кардіологічних центрів — маємо для них обладнання. Запроваджуємо президентську програму розвитку сільської медицини. Це все працюватиме на вдосконалення системи надання медичної допомоги», — резюмував Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»