Під час представлення нового голови Чернігівської облдержадміністрації Олександра Мисника місцевій громадськості Петро Порошенко поставив йому завдання з розвитку області та продовження започаткованих реформ.

Чернігівщина залишається одним з лідерів створення об’єднаних територіальних громад. Президент підкреслив, що слід знайти можливість законодавчо забезпечити проведення чергових виборів в об’єднаних громадах попри особливий правовий режим. «Як воєнний стан не може пересунути президентські вибори, так і нам потрібно зробити все можливе, щоб провести вибори в об’єднаних територіальних громадах», — зазначив він.

Кожного члена громади потрібно повністю проінформувати про плани розвитку громади у 2019—2021 роках. Має бути середньострокове планування реалізації проектів розвитку громади, і кошти громади не можуть лежати без руху на депозитах. «Люди хочуть краще жити вже зараз», — наголосив глава держави.

Важливим чинником розвитку області слугує й залучення інвестицій. «Чернігівщина тут не пасе задніх. Але за інвестора треба боротися», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Він наголосив на важливості розвитку сільської медицини. «Ми мусимо захистити конституційне право кожного жителя села на надання якісної медичної допомоги», — підкреслив Петро Порошенко, додавши, що цей проект передбачає і розвиток телемедицини, яка розширить можливості для отримання висококваліфікованої лікарської допомоги в сільській місцевості та найвіддаленіших куточках держави.

Водночас розкритиковано темпи впровадження будівництва сільських амбулаторій. «В Україні схвалено 513 проектів на суму понад 3 мільярди гривень, ще 250 мільйонів буде витрачено на закупівлю автомобілів для цих амбулаторій. Але мене не влаштовує, що поки що з цих амбулаторій будують лише трохи більш як 90. Я такі темпи не сприймаю», — резюмував він.

Кордон із Росією — не кордон дружби

Президент відзначив важливість необхідних заходів з підготовки області в разі запровадження військового компонента воєнного стану. Згідно з підписаним законом, Чернігівщина увійшла до переліку областей, де введено воєнний стан. Отже, буде укріплено та посилено кордони в Чернігівській області, яка межує з країною-агресором. «Область треба захищати, бо кордон із Росією — не кордон дружби», — особливо наголосив Президент.

Воєнний стан покликаний посилити захист узбережжя Азовського моря, щоб не допустити штурму. «Росіяни перекидають сили з усіх флотів у Чорне й Азовське моря. Скажіть, виправданим було рішення Президента про запровадження воєнного стану? Очевидно. Навпаки, було б безвідповідально, якби ми не діяли відповідним чином», — вважає Петро Порошенко.

Під час спілкування з жителями селища Козелець та відвідання Вознесенської церкви УПЦ КП глава держави зазначив, що незалежність Української православної церкви та отримання томоса про автокефалію — одне з ключових питань українського державотворення: «Наша велика нація заробила право мати власну церву».

Церква в Україні не повинна бути під впливом держави і тим більше іноземної. Українці заслужили право «не мати церкву, якою керують із Москви». Тут дуже важлива єдність нації: «Коли ми єдині, ніхто нас не переможе», — переконаний Петро Порошенко.

Танкісти бруду не бояться

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України побував у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ. Він уважно оглянув його, ознайомився з роботою нового динамічного тренажера — мультимедійного комплексу, який імітує перебування всередині танка Т-64, і поспілкувався з військовими, які проходять навчання на полігонах центру. Тренажер дає змогу здійснювати одночасну підготовку не лише командира та екіпажу танка, а й цілої танкової роти з реалістичним відтворенням умов бою.

Президентові продемонстрували тренування підрозділів у таких умовах і бойове злагодження танкових підрозділів на смузі перешкод. У навчальному центрі працюють школи снайперів, танкістів, загальновійськової підготовки, медичний центр, сержантська школа. Навчання проводять за участю партнерів з НАТО.

«Маємо скоротити період бойового злагодження, прискорити бойову підготовку й забезпечити відповідно до графіка передислокацію підрозділів до кордону з Російською Федерацією, де ми очікуємо можливого початку сухопутної агресії», — сказав Президент під час спілкування з начальником Генерального штабу, міністром оборони та командиром частини.

Президент подякував танкістам за високий бойовий дух і готовність захищати країну: «Танкісти — це еліта Збройних сил. Дуже непроста служба, але надзвичайно ефективна, коли хочеш вразити ворога. Я радий сьогодні бачити ваші посмішки, впевненість, спокій».

Українська влада робить усе можливе, щоб створити для захисників максимальні умови для несення служби — від повноцінного харчового, речового забезпечення до гідної оплати ратної праці та комфортних умов проживання в сучасних військових гуртожитках.

Президент відвідав їдальню навчального центру, яка вже перейшла на роботу за новою системою харчування військовослужбовців. Петро Порошенко поспілкувався із солдатами, поцікавився думкою про нове харчування та умови проходження служби українських воїнів.

Він поінформував, що у разі вторгнення Росії і введення військового компонента воєнного стану буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовців.

«Ми робимо все можливе, щоб забезпечити підвищення фінансування. Хочу наголосити: за моїм дорученням РНБО ухвалила рішення, що з 1 січня 2019 року рівень грошового забезпечення в армії підвищується щонайменше до 10 тисяч гривень на місяць. Необхідні доплати буде зроблено й тим, хто воює в зоні операції Об’єднаних сил. В умовах передислокації, агресії вимагаю забезпечити, щоб цей рівень захисту було запроваджено негайно», — наголосив Верховний Головнокомандувач.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»